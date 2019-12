¿Cómo crear una cuenta de correo electrónico temporal?

Si está harto de tener que usar tu correo personal para darte de alta en páginas webs, ahora puedes crear una dirección de correo que se autodestruye a los 10 minutos.

(ComputerHoy.com).- Tal vez te ha pasado que has querido registrarte en un sitio web y no quieres usar tu cuenta personal de email por miedo a que esta se llene de Spam. Normalmente las personas tienen más de una sola cuenta de correo para estos casos. Pero es algo engorroso administrar tantas cuentas y de vez en cuando puede que se olviden de la contraseña de alguna, así que tendrían que crear otra. Sin embargo, puedes usar un correo electrónico temporal para este tipo de situación.

Este tipo de servicio funciona por lo general de forma online. Se trata de un email que puedes utilizar una sola vez y luego lo puedes olvidar. No requiere de contraseña, por lo general solo puede recibir correos y suelen desaparecer después de unos minutos u horas. Por estas características son muy utilizados para registrarse en sitios web o aplicaciones móviles que potencialmente pueden llenar la bandeja de correo con spam. También pueden ser utilizados cuando se realizan compras aisladas en tiendas online y no queremos recibir ofertas. Si tienes que publicar tu correo en un sitio donde cualquiera puede verlo, es una gran idea utilizar este tipo de correos. Es recomendable no usar estos servicios para enviar información importante.

Para utilizarlos es muy simple, solo basta con ir al sitio web del servicio de preferencia y luego generar una dirección de correo. A partir de ahí podrás utilizarla para lo que quieras durante el tiempo que esté en funcionamiento. Ya que conocemos para qué sirve el correo electrónico temporal y cómo usarlo, veamos algunos de los servicios más útiles y fáciles de utilizar.

La mayoría de estos servicios son gratuitos, no requieren de registro o de contraseñas. Pueden durar solo unos cuantos minutos o incluso horas. No olvides que este tipo de cuentas no son recomendables para registrarse en sitios como Facebook, ya que podrías perder la cuenta tan pronto como el correo desaparezca.

Correo electrónico temporal

10 minute mail



Lo único que tienes que hacer para utilizar este sencillo servicio es ir al sitio web de 10minutemail. A partir de aquí se te genera una dirección de correo que puedes utilizar por 10 minutos. Solo sirve para recibir correos y siempre puedes obtener una prórroga de 10 minutos más. Pero una vez cierras la pestaña del ordenador o el contador llega a cero, habrá desaparecido el email. Los mensajes se eliminan y la cuenta estará disponible para alguien más en el futuro. Por esta razón es muy segura, ya que solo tú tendrás esa dirección de correo por el tiempo que este habilitada.

Mail Drop



Al igual que el anterior, solo basta con abrir el sitio web y solo sirve para recibir correos. Sin embargo aquí puedes escoger el nombre de la dirección de correo, una vez elijas tu nombre selecciona la opción «Go» y podrás usar tu email indefinidamente hasta que cierres la pestaña del navegador. Solo permite guardar los últimos 10 mensajes y si alguien más utiliza el mismo nombre de cuenta puede ver tus mensajes.

YOPMail



Su principal diferencia es la capacidad para enviar correos, pero solo dentro de la plataforma (es decir a otra dirección YOPMAIL). Algo no muy común en este tipo de servicios. Una vez ingresas en el sitio web puedes elegir el nombre de la dirección de correo. Esta dirección estará disponible durante un plazo de 8 días. Sin embargo, si escoges un nombre genérico no se te haga extraño ver los correos recibidos por otros usuarios en los últimos días.

AirMail



Al igual que el primero te da una dirección de correo aleatoria que solo utilizaras tú por un plazo de 24 horas. Una vez cumplido el plazo se elimina la dirección y los correos recibidos. Solo sirve para recibir correos y estos pueden llevar texto enriquecido. Solo basta con ingresar y elegir la opción «obtener dirección temporal»

Guerrilla Mail



Este es a mi opinión personal, el servicio de correo electrónico temporal más completo. Funciona incluso en dispositivos Android. Una vez ingresas al sitio se genera una dirección de correo aleatoria. Siempre puedes cambiar el subdominio de tu correo y elegir entre 11 opciones. La cuenta de correo no se reinicia pero se eliminan los mensajes recibidos cada hora. Al ser generadas aleatoriamente entre tanta cantidad de subdominios es muy poco probable que uses una cuenta al mismo tiempo que otro usuario. Lo mejor de todo es que puedes enviar correos a cualquier servicio de email. Incluso puedes adjuntar archivos.

Email temporal gratis



Puedes escribir tu nombre de usuario o utilizar el que se genera automáticamente. Puedes elegir entre 10 subdominios para que tu cuenta no sea utilizada por alguien más simultáneamente. Una vez creada puedes recibir correos por 24 horas desde la última vez que la revises. Es decir que si la revisas cada día puedes tenerla indefinidamente.

Espero que algún correo electrónico descartable de la lista sea de ayuda para ustedes. No olviden compartirlo con aquellos a quienes les pueda interesar. ¡Hasta pronto!