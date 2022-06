Dicasterio para la Comunicación capacita a jóvenes comunicadores

Del 30 de mayo al 6 de junio tuvo lugar la «semana residencial» del proyecto «Comunicación de la fe en el mundo digital» en Roma, promovido por el Dicasterio para la Comunicación. Un grupo de 16 jóvenes comunicadores de distintos países se congregan en la ciudad eterna para desarrollar un nutrido programa de visitas culturales y espirituales. Tuvieron la gracia de poder saludar al Santo Padre luego de la Audiencia General del 1° de junio, quien los animó a seguir adelante con su misión.

(vaticannews.va).-Afrontar el desafío de cómo la Iglesia puede y debe estar presente en línea para responder adecuadamente a las necesidades espirituales de las personas. Este es el objetivo del programa «Comunicación de la fe en el mundo digital», organizado por el Dicasterio para la Comunicación, comenzado en 2021 (aquí se puede ver una línea del tiempo creada por la primera generación).

Es una experiencia de compartir y aprender de forma comunitaria y mutua sobre cómo comunicar la fe en el mundo digital, para llegar a las periferias existenciales, no solo geográficas, de nuestro tiempo. La segunda edición en 2022 reúne a 16 jóvenes comunicadores, procedentes de Camerún, Filipinas, India, Panamá, Italia, Lituania, Alemania, Croacia, Bélgica, Irlanda, Polonia, Estados Unidos y El Salvador.

“La Iglesia católica, se lee en el anuncio de lanzamiento de la segunda entrega, está buscando establecer nuevas y eficaces formas de comunicación de la fe a través de los medios sociales”. La convocatoria comprende reuniones virtuales, tales como conferencias con expertos y trabajos individuales por el período de febrero de 2022 a enero de 2023. El curso también incluyó una “semana residencial” en Roma, desde el 30 de mayo al 6 de junio de 2022, con un rico cronograma de actividades a tiempo completo.

Nataša Govekar, directora del Departamento Teológico-Pastoral del Dicasterio para la Comunicación, informó a Radio Vaticana – Vatican News que los jóvenes realizaron visitas culturales y espirituales “para conectarse con las raíces de la propia fe cristiana y de la comunicación vaticana”. El martes 31 de mayo los chicos acudieron al Palazzo Pio, la sede de Radio Vaticana – Vatican News, donde apreciaron el sistema multimedia, multilingüe, multicultural y multiplataforma de los canales oficiales de la Santa Sede. Recorrieron, además, el Museo de la Radio y quedaron impresionados, dijo Govekar.

Jóvenes participantes en el programa «Comunicación de la fe en el mundo digital»

En primera persona

En el marco de su estadía en la ciudad eterna, Vatican News dialogó con tres chicos y chicas de América Latina, quienes compartieron su testimonio.

Alejandra Pinto Miguel, salvadoreña, expresó su alegría por esta oportunidad y manifestó su alegría por el encuentro con el Papa Francisco después de la Audiencia General del miércoles 1° de junio. “Nos recordó aquella convicción, como comunicólogos o como personas que comparten un mensaje, de poder seguir sosteniendo, reforzando la unidad de la Iglesia y la vivencia de lo esencial desde la Iglesia”, afirmó Pinto.

También se refirió a los dos mensajes que se lleva a su país: primero, la importancia de la creatividad; segundo, estar abiertos a la comunión con el receptor, de no solo pensar para dar algo, sino también de tener disposición de recibir y tener un encuentro más sincero.

Los jóvenes participantes del proyecto en la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

“Mi deseo más grande es llevar un mensaje de esperanza”

Para Stefanie Marie L. Bross, colombiana, esta experiencia ha sido un privilegio, que le es difícil poner en palabras. “A todos nos une una misión, un deseo, que es llevar la mejor noticia del mundo a los fieles, y más allá. Para mí ha sido un regalo”, señaló.

Con respecto a la bendición de saludar al Santo Padre tras la Audiencia General, confesó que todos estaban muy nerviosos, “pero cuando le vi sus ojos, su sonrisa, sentí como ver a una persona de la familia”, aseguró con profunda emoción. “Lo más hermoso es que él nos contestó cuando nos presentamos”, añadió, y consideró que fue un gesto providente de Dios, animándolos a continuar adelante con sus respectivas misiones de comunicadores, a pesar de los miedos y las inseguridades, porque “Dios nos quiere usar como instrumentos para construir su Reino aquí”, precisó.

Un (re)descubrir

Por su parte, Orlando Sánchez, panameño, indicó que este programa le ha servido para refrescar «por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, la comunicación social», «conectando con otras personas y con un sentido común, que es transmitir ese Cristo que está vivo, no solo dentro de la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia, como estructura, como tal, y es lo que hay que buscar potenciar y proyectar hacia un mundo que no lo conoce y que solamente la ve como una estructura cuadrada, que no lo es», subrayó.

Sánchez reconoció que el momento con Francisco fue muy especial para él en el marco de las catequesis sobre la vejez, pues él había grabado un mensaje de su abuela para él, en el que decía que rezaba mucho por el Papa. El Pontífice le regaló un rosario bendecido. Sánchez aludió al mensaje del Santo Padre sobre la necesidad de erradicar la marginación a la que son sometidas las personas mayores.

A su tierra, Panamá, quiere llevar «transformación en general», pues cree que la comunicación de la Iglesia debe seguir siempre hacia adelante, yendo cerca de la gente. «Nosotros estamos llamados a acortar las distancias, como dice el Papa Francisco a tender puentes y no a construir muros», dijo.