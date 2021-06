Don Mauro, una vida como «sacerdote de TikTok»

La entrevista con el sacerdote autor del libro que investiga cómo «usar las redes sociales y permanecer libre»

(comunicazione.va).-En la proclamación del Evangelio no debe dejarse de tener en cuenta ningún «continente», incluido el de Internet, y en particular las redes sociales, frecuentadas por miles de millones de usuarios en todo el mundo, muchos de los cuales tienen poco conocimiento del cristianismo, sobre todo de la Iglesia. Don Mauro Leonardi, sacerdote yeducador, escritor y columnista, está convencido de ello. Registrado en la plataforma TikTok hace un año, ya presente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube desde hace algún tiempo, el sacerdote cree, no obstante, que las redes sociales -con sus límites y peligros- no representan el encuentro definitivo, sino un primer paso hacia una relación personalizada y real. Don Mauro, que realiza su labor pastoral en Roma, relató su experiencia en su nuevo libro titulado El Evangelio según TikTok. Usa las redes sociales y mantente libre (Edizioni Terra Santa, Milán, abril de 2021, páginas 176, euro 15).

En la introducción de su libro dice que a veces no es percibido como un sacerdote «normal» porque usa TikTok. ¿A qué se debe? Con el tiempo, sin embargo, ¿has observado una evolución de la mentalidad?

El comienzo del volumen es la frase «qué le hace un sacerdote a TikTok» y me la dirigieron, sobre todo al principio, usuarios que no me conocían. En los últimos meses esta expresión ha desaparecido casi por completo: una señal quizás de que el algoritmo ha comenzado a reconocerme y a reconocer a mi público potencial. Si tu pregunta se refiere en cambio a las preguntas que me hacen las personas que conozco en mi vida real, creo que la respuesta es que los adultos generalmente conocen TikTok solo para escuchar y, de nuevo por lo que escuchan, tienen una percepción muy negativa de ello.



¿Por qué crees que la realidad de las distintas redes sociales aún está lejos de ser completamente percibida como verdadera y positiva dentro de la Iglesia?

La nuestra es la religión de un Dios que encarna y por lo tanto con razón en la Iglesia estamos acostumbrados a enfatizar la necesidad de una presencia real. El error cultural radica en creer que el mundo virtual sustituye al real: no es así y no podría ser de otra manera. Sería como decir: «Estoy en contra del teléfono porque prefiero las reuniones presenciales». El teléfono es una prótesis de nuestra verdadera reunión: lo prepara, lo completa, lo sigue. Este es el caso en las redes sociales. Cada red social tiene su propia característica, pero cada una de ellas es solo un pedazo del mosaico de la realidad.

¿Por qué crees que estar presente en las redes sociales —y por tanto en el mundo virtual— es un deber?

Porque Jesús nos dijo que llevar el Evangelio «a cada criatura» (Marcos, 16, 15) y las personas, así como en la realidad, también están en ese sexto continente que es la web, y las redes sociales dentro de la web. Francesco Saverio fue a Asia porque Asia existía: estoy en las redes sociales por la misma razón que todos los misioneros. Esto no significa que cada sacerdote o cada religioso o cada cristiano deba hacer lo que yo hago, porque cada uno tiene sus propios dones y sensibilidades. Pero creo que es un deber para todos valorar los dones de los demás. La monja enclaustrada apoya a los misioneros pero no es misionera; los misioneros se sienten apoyados por monjas enclaustradas, pero no se convierten en monjes.

¿Quiénes son los usuarios que te siguen en las distintas plataformas que estás utilizando?

Son exactamente los mismos usuarios que caracterizan a esas plataformas. Adultos en Facebook, gente muy joven en TikTok, jóvenes en Instagram, periodistas en Twitter, profesionales en Linkedin. Y así sucesivamente.

¿Cómo puede TikTok ser una herramienta privilegiada para dirigirse a aquellos que no saben nada sobre Cristo, la fe, la religión?

TikTok no es adecuado para la catequesis, entendida como un discurso largo y articulado. Su lenguaje es más bien el de kèrigma, es decir, el anuncio del Evangelio compuesto por formulaciones cortas, que dicen algo esencial con el underdete: si lo que acabo de decir le interesa, hágamelo saber y tómese su tiempo porque requerirá más explicación. Es decir, aquí estará el underconinted, que las preguntas planteadas por el anuncio, pasando a otro formato de realidad virtual o de la vida real encontrarán una respuesta. Kèrigma significa «anuncio» y deriva de kêrux, heraldo o mensajero, o el que trae la noticia. El mensajero —es decir, el clip de TikTok— no debe ser capaz de explicar la noticia por hilo y signo: otros tienen esa tarea, solo tiene que traer la noticia, anticiparla, dar un primer anuncio. La noticia, es decir, lo que se proclama en el anuncio en forma abreviada, es el kèrigma. Mi opinión es que esta aplicación, si pudieras usarla, sería para los jóvenes exactamente el lugar ideal de kèrigma, es decir, del anuncio. Uno de mis últimos vídeos, por ejemplo, condena —con gramática tiktok— el reciente episodio de violencia en el que dos jóvenes homosexuales fueron sometidos en Palermo. Ese mensaje es cristiano aunque, por supuesto, el mensaje cristiano no termina ahí. El resto del mensaje debe completarse en otro lugar, no en TikTok.

¿Puede definirse también el uso de las redes sociales como la primera etapa de un camino de conocimiento mutuo?

Las redes sociales no son la reunión definitiva: de las redes sociales hay que pasar a la reunión real. Si estás en las redes sociales y apareces como un sacerdote dialogal y no moralista, puedes pasar al mundo real: a través de otras redes sociales, otros medios, hasta encuentros personales. El deseo, al final, es llegar a una relación personalizada. Las redes sociales nos pueden permitir entrar en diálogo con los jóvenes pegados a la Iglesia porque tienen una imagen muy dura, muy exigente, muy austera de ella, que no aprecia las cosas hermosas de la vida. Creo que debemos llevar gradualmente a las personas a percibir la belleza del bien que el cristianismo propone en todos los ámbitos: sexualidad, familia, trabajo, etc. TikTok te permite ir a conocer a los jóvenes donde están. Es una ruta que llega a la cumbre pero no puede partir de la cumbre. Los jóvenes de hoy no tienen absolutamente ninguna categoría para entender la cumbre, independientemente de la ruta. Si se opera de otra manera, la cumbre parece inaccesible, absurda, vinculada a otra época: en cualquier caso imposible.

¿Combinas los videos de TikTok con el lenguaje de las parábolas?

¿Por qué los Apóstoles hablan abiertamente y con otros en parábolas (cf. Mateo, 13: 10)? Jesús responde a esa pregunta que es necesaria. A veces hay que hablar de una manera alusiva y enigmática: a veces es necesario «tocar la flauta y bailar» (cf. Lucas, 7, 32). TikTok es una de esas ocasiones. Debemos hablar la lengua de los jóvenes: no debemos exigir que los jóvenes hablen nuestra lengua. Jesús era carpintero, pero ninguna parábola de Jesús se encuentra en una carpintería. Jesús sacó ejemplos del mundo de los interlocutores: habla de verduras y árboles porque estaba delante de los agricultores, de la pesca porque se enfrentaba a los pescadores, de las ovejas porque hablaba con los pastores.

¿Cuáles son los límites de esta red social?

La aplicación china, en sí misma, por su idioma, por su gramática, impide la aclaración. Pero tenemos que pensar en TikTok como parte de un todo. TikTok es el comienzo de un discurso. Es mucho más fácil conocer a los jóvenes allí que en la realidad.

¿Qué les dice a los padres que acusan a las redes sociales de ser una pérdida de tiempo y energía para sus hijos? ¿Cómo podemos proteger a los jóvenes de los riesgos asociados a estos medios de comunicación?

Una respuesta completa a esta pregunta se puede encontrar en mi libro. Aquí puedo decir brevemente que la presencia en el mundo virtual crece cuando el mundo real es pequeño, pequeño, de horizontes estrechos. Nunca he conocido a un joven que prefiere un «me gusta» dicho por una persona virtual al «me gusta» dicho por una persona real. El problema a menudo es que los verdaderos likes son muy pocos, no son suficientes.