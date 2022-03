El Papa dialoga de «paz digital» con el presidente de Microsoft

El Pontífice sigue de cerca a los líderes y las tecnologías detrás de la Inteligencia Artificial y tiene varios motivos…

(Aleteia.org).- El Vaticano ha informado este 28 de febrero del encuentro privado entre el Papa Francisco y el presidente de Microsoft Brad Smith.

«La transición hacia una tecnología que ponga a las personas en el centro requiere un liderazgo fuerte. El sábado, compartimos con el Papa nuestras preocupaciones y nuestra visión sobre algunos temas urgentes, como la paz digital. Le agradecemos que haya bendecido y apoyado nuestras iniciativas», se lee en las redes sociales del alto ejecutivo.

«Esperamos ampliar nuestra importante asociación para promover la paz digital y avanzar en la ética de la inteligencia artificial«, agregó.

El presidente de Microsoft estuvo acompañado de su esposa y de Carol Ann Browne, jefa de personal del gigante tecnológico, flanqueada a su vez por su marido.

El grupo se reunió también con monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Academia Pontificia para la Vida.

Esta audiencia privada con el Papa tiene lugar dos años después del encuentro realizado en el Vaticano titulado: «Call for AI Ethics«.

El Vaticano organiza la agenda sobre la ética en la inteligencia artificial. Así ha invitado a dialogar a los representantes de las «big tech» que razonaron en Roma sobre el aspecto ético de las nuevas tecnologías.

«Se vislumbra una nueva frontera que podríamos llamar ‘algor-ética‘», dijo el Papa en un mensaje a los participantes en esa ocasión.

¿Por qué hablar de ética de la Inteligencia artificial?

La inteligencia artificial impregna todos los aspectos de nuestra vida, sea cual sea nuestra edad, profesión y ubicación geográfica.

El Papa recibe asesoría de un grupo de expertos, entre ellos, P. Paolo Benanti, franciscano de la Tercera Orden Regular,

Introducir principios éticos en el desarrollo de la IA significa construir una inteligencia artificial al servicio de toda la humanidad, no sólo del beneficio.

El llamamiento de Roma por la Ética de la IA ha estado concienciando activamente al público, a las instituciones, a las empresas. Desde su firma el 28 de febrero de 2020, ha involucradoa todas las partes interesadas sobre la necesidad de la algor-ética.

Hablamos de una ética que pueda ser entendida por las máquinas. Todo ello, para hacer más efectivos los llamamientos del Papa a poner en el centro a la persona humana.

La inteligencia artificial es una herramienta: su impacto en el mundo -bueno o malo- depende de su configuración. Lo explicaba el profesor Benanti a Aleteia.

La inteligencia artificial no puede comprender sobre la ética, la moral, la cultura, las emociones, el arte o la historia. Esto son elementos humanos. Por el contrario, la IA puede solo expresarse mediante fórmulas matemáticas.

Por lo tanto, es importante diseñar los algoritmos operativos de la IA. Esto para establecer las instrucciones necesarias para que las máquinas respeten siempre los derechos fundamentales de todo ser humano mientras realizan sus tareas.

La Doctrina Social dialoga con la tecnología

Aquí viene en auxilio la Doctrina Social de la Iglesia que aporta una contribución decisiva: dignidad de la persona, justicia, subsidiariedad y solidaridad. El objetivo es hacer de la Inteligencia Artificial.

La audiencia privada del Papa y Brad Smith tiene como contexto también el llamamiento de Roma por la Ética de la Inteligencia Artificial.

Dicha iniciativa está promovida por la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano y firmada por primera vez en 2020 por Microsoft y IBM. Además de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Ministerio italiano de Innovación.

El Papa Francisco saluda a los ejecutivos de Microsoft en visita en el Vaticano, acompañados por monseñor Vincenzo Paglia y el padre Paolo Benanti.

