El Rosario en una app de Virgen Peregrina de la Familia. Entrevista a su directora

Virgen Peregrina de la Familia es uno de los apostolados marianos más importantes en la Iglesia.

(es.zenit.org).-Posiblemente el nombre por sí solo diga algo a muchos pero no a todos. Pero si recuerdan el retablo que tanto Benedicto XVI como el Papa Francisco han tenido en sus manos seguramente el apostolado les resultará más familiar.

En efecto, Virgen Peregrina de la Familia es uno de los apostolados marianos más importantes en la Iglesia. Su promoción de la oración mariana del Rosario en familia es uno de sus distintivos. En ocasión del lanzamiento de su app para rezar el Rosario y del fin del periodo de funciones, entrevistamos a Piny Zambrano, directora saliente de este apostolado internacional.

– Pregunta: ¿cómo llegó a dirigir uno de los apostolados marianos más conocidos en la Iglesia, el apostolado de Virgen Peregrina de la Familia?

– Respuesta: Hace aproximadamente 14 años mis hijos estaban convirtiéndose en adolescentes por lo que me daba tiempo de poder realizar un apostolado. Sin embargo, no tenía la mas mínima idea de qué podía hacer. Un día del mes de mayo de hace 14 años me llega una invitación muy especial: participar en el apostolado de Virgen Peregrina de la Familia. Sin saberlo, esta era la respuesta a una petición que meses antes yo le había hecho a la Virgen María, como una hija que agradece a su madre porque nos guía para ser personas de bien.

– Pregunta: ¿Y por qué aceptó? ¿Era ud una mujer mariana?

– Respuesta: Esta invitación me pareció interesante ya que en mi formación espiritual yo sentía que me faltaba la parte mariana. Siempre había crecido con una formación cristocéntrica. Cuál fue mi sorpresa que, inmediatamente, más que una invitación sentí el llamado de ella para llevar su amor a cada familia y hacerla presente en muchos hogares.

Inicie mi labor en el apostolado en el 2007, tomándolo como mi gran compromiso con Dios, con María y con el Regnum Christi, la familia espiritual de la que soy parte.

– Pregunta: ¿Y qué ha pasado en estos 14 años?

– Respuesta: En este caminar de 14 años he podido ayudar a llevar a muchos hogares la presencia de nuestra madre María. He sido afortunada de acompañarme por grandes personas y amigas a las que quiero agradecer porque sin ellas no hubiéramos logrado el crecimiento de esta labor. Agradezco a mi equipo, a las directoras de cada ciudad y país, especialmente a los sacerdotes legionarios y consagradas del Regnum Christi que siempre han estado presentes en cada momento y en cada evento que realizamos. A Lorena: cómo agradecerle el que tomara este apostolado con tanto entusiasmo y compromiso al grado que juntas pudimos crecer en el amor a María.

– Pregunta: ud está por terminar su periodo como directora de este apostolado. ¿Qué le deja esta experiencia apostólica?

– Respuesta: Me deja en mi memoria grandes momentos que nunca olvidaré. Por ejemplo, cada una de las 12 convenciones que organizamos, las cuales fortalecían y hacían crecer este apostolado. Hay muchos recuerdos de retos y tareas que en el camino se nos presentaron, como aquellos días que no encontrábamos solución para la producción de los retablos, seleccionar a los artesanos adecuados para lograr el detalle y la delicadeza que implica hacerlos para María nuestra madre, de forma que queda plasmada adecuadamente en él y que va a muchísimos hogares donde ella será el medio para transmitir el amor a Jesús. Todo lo anterior debido a que los retablos se adquieren con el objetivo de fomentar la presencia y el amor a María por medio del rezo del Santo Rosario y no como un simple artículo decorativo.

– Pregunta: alguna vez ud nos refirió que hubo un periodo en que el apostolado Familia Misionera y ustedes llevaron a los lugares menos pensados el retablo mariano…

– Respuesta: Sí. Otra hermosa experiencia fue la campaña “Dóname, me quiero ir de misiones”, en la que uníamos las oraciones del misionero a las del donador del retablo y a las de las familias misionadas. Varios años nuestro retablo se fue de misiones no solo con Familia Misionera sino también con misioneros de diferentes parroquias y países.

– Pregunta: me imagino que también la pandemia trajo retos especiales para ustedes…

– Respuesta: sí. La pandemia nos hizo cambiar drásticamente nuestra manera de vivir y convivir. Este apostolado no ha sido la excepción. La pandemia nos puso un reto y eso nos llevó a la tarea de crear una aplicación digital para continuar con el rezo del Santo Rosario. La app se ha convertido en un medio para seguirnos sintiendo unidas al rezarlo, continuando el ideario, las peticiones y letanías de Virgen Peregrina de la Familia.

– Pregunta: ¿qué más nos puede decir sobre la app?

– Respuesta: La app Rosario VP es una aplicación para enseñar y acompañar en el rezo del Santo Rosario. Mediante ella se podrá rezar El Rosario en texto, siguiendo cuentas, y también en audio, acompañado de una breve cita bíblica y también de hermosas ilustraciones que te ayudarán a meditar cada misterio.

Las personas encontrarán, además, diferentes oraciones con las que podrán acompañar sus rezos y podrán conocer más sobre el Apostolado de Virgen Peregrina de la Familia.

– Pregunta: ¿Algo más que desee agregar?

– Respuesta: Doy gracias a Dios, a María, al Regnum Christi y a mi familia por la oportunidad de servir y fortalecer mi amor a María.