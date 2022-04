ONEPEOPLEONEPLANET: LA MARATÓN MULTIMEDIA QUE CELEBRA EL DÍA DE LA TIERRA EN ITALIA ESTÁ EN MARCHA

Desde la Nube de Fuksas el 22 de abril una transmisión televisiva de 14 horas con cientos de invitados de todo el mundo en vivo en RaiPlay y diferido el Vaticannews.va para celebrar el 52º Día Mundial de la Tierra de las Naciones Unidas

(famigliacristiana.it).El Día de la Tierra Italia y el Movimiento de los Focolares presentan la tercera edición de #OnePeopleOnePlanet, el maratón multimedia de 14 horas que el 22 de abril será transmitido en vivo el https://www.raiplay.it/ y aplazado el https://www.vaticannews.va para celebrar el 52º Día Mundial de la Tierra de las Naciones Unidas. Un gran evento mediático para una gran celebración mundial, que desde la Nube de Fuksas en Roma lanzará al mundo un fuerte mensaje de esperanza y un importante llamado a la acción para la protección del Planeta. En el centro vuelven a estar los jóvenes, verdaderos protagonistas del gran tema medioambiental.

Desde 1970, la ONG Día de la Tierra, reconocida por el Secretario General de la ONU, ha estado organizando la conciencia ambiental más impactante del mundo con miles de millones de personas movilizadas cada año a través del trabajo de 75 mil socios distribuidos en los 193 países miembros de las Naciones Unidas.

#OnePeopleOnePlanet, que caracteriza las celebraciones italianas, nació de los esfuerzos de dos organizaciones, el Día de la Tierra Italia y el Movimiento de los Focolares, que dieron vida a la Villa por la Tierra de Villa Borghese inaugurada por el Papa Francisco en 2016 a raíz del histórico acuerdo climático de París. Desde 2020, debido a la emergencia de COVID, el evento ambiental más concurrido en Italia ha sido reemplazado con increíble éxito por el maratón multimedia #OnePeopleOnePlanet. Evento posible gracias a una feliz colaboración con RAI Radio Televisione Italiana cada vez más comprometida con los problemas de la emergencia climática y la urgencia de ofrecer un servicio de información pública capaz de dar voz a la sociedad civil.

El «relevo de voces y corazones» -como lo definen los organizadores- comenzará a las 8:30 horas del 22 de abril y continuará ininterrumpidamente hasta las 22:30 horas. El espléndido Auditorio della Nuvola en Fuksas, que ha sido puesto a disposición de los organizadores de forma gratuita por el Departamento de Medio Ambiente de Roma Capital en una colaboración virtuosa con el IX Ayuntamiento, acogerá a cientos de invitados en presencia y en conexión de diferentes partes del mundo a través de 13 momentos diferentes, cada uno conducido por un periodista, presentador o presentador de televisión diferente. Un gran espectáculo y un gran laboratorio de diálogo que atravesará los infinitos mundos del arte y la cultura, el deporte y el entretenimiento, la educación y el entretenimiento, la ciencia y la innovación, la actualidad y el debate… redescubrir el sentido pleno de la vida, desde las raíces culturales que nos caracterizan hasta el futuro que nos une.

Entre los protagonistas más importantes estarán los Jóvenes que desde el año pasado han estado oficialmente involucrados por las Naciones Unidas en las negociaciones sobre el Clima con la COP GIOVANI deseada y promovida por el Gobierno italiano. Un momento histórico de fundamental importancia si tenemos en cuenta lo mucho que las nuevas generaciones están implicadas en un tema climático que corre el grave riesgo de comprometer su futuro.

UNA MAÑANA DEDICADA A LOS JÓVENES

con módulos relacionados editados por Marina Placido y Elisa Di Mento

‣ TUTTI GIU’ PER (LA) TERRA: módulo dedicado a los niños y centrado en la divulgación científica a través del entretenimiento y la diversión, para entrenar la sensibilidad ecológica desde la infancia: se presentarán los resultados del concurso IOCITENGO creado en colaboración con numerosas escuelas. En la apertura del segmento espacio dedicado al Festival de la Sostenibilidad y al Pacto Educativo Global en presencia de S.E. Mons. Vincenzo Zani, Secretario de la Congregación para la Educación Católica

‣ GENERACIÓN RI: espacio dedicado a los jóvenes y su extraordinaria centralidad en el tema climático. Un proyecto inspirado en el programa Re-Generation School de la Ministra de Educación que abre una nueva temporada de conocimiento de la naturaleza y su belleza a través de la cultura de la educación hacia la sostenibilidad. Muchos proyectos y contenidos se ofrecen a los jóvenes, incluido el Proyecto Baby Mayors (ejemplo de ciudadanía activa. Miles de escuelas estarán conectadas de forma remota.

‣ FATE CHIASSO: revisión de los proyectos realizados por jóvenes con vistas a la COP27 que tendrá lugar en noviembre en Sharm El Sheikh en Egipto. En la víspera de la COP GIOVANI 26, el Papa Francisco se dirigió a los jóvenes diciendo: «Recordad que sois el presente y no el futuro de la humanidad, así que haced ruido para sacudir las conciencias de los que gobiernan el mundo de hoy«. De ahí la idea de un módulo dedicado a la presentación de las iniciativas de las nuevas generaciones, incluido el del cuaderno FATE CHIASSO – Appunti dell’Ippogrifo comisariado por Ludovica Sassi y Lucrezia Tuccillo, ilustrado por el artista callejero Maupal y coproducido por la editorial Frate Indovino y el onlus Earth Day Italia. Entre los eventos que no debe perderse, el testimonio desde París de Matteo Ward y su start-up de moda sostenible, la contribución de los estudiantes universitarios de la Alta Scuola per l’Ambiente – UCSC, el lanzamiento de Call4Earth – el llamado a los jóvenes italianos para llevar a cabo proyectos financiados por Earth Day Italia en defensa del Planeta, el proyecto artístico y la subasta benéfica de los artistas de Looking for Art y el diseño sostenible de contenidos de entretenimiento educativo Smart Tales, la app infantil creada por Marshmallow Games.

‣ UN MARAVILLOSO VIAJE A LA CIENCIA

con el módulo relativo editado por Giuliano Giulianini

‣ CIENTÍFICOS (E) LOCOS: el módulo dirigido por Massimiliano Ossini convoca a comparar físicos, climatólogos, astrónomos, geólogos, biólogos, naturalistas, zoólogos para hablar sobre el estado de salud del Planeta. Un espacio que parte de datos racionales y hechos provenientes del método científico, pero que deja espacio para la fantasía, el histrionismo, la poesía y la aventura gracias a las intervenciones de exploradores, artistas, aventureros que en la Naturaleza y en los temas del entorno encuentran inspiración, un motivo de compromiso e ideas para nuevos negocios y para la construcción de un futuro mejor. Entre los invitados: Alessandro Polinori – Vicepresidente de LIPU, Giulia Prato – Bióloga Marina de WWF, Omar Di Felice – ciclista extremo involucrado en el recorrido por el Círculo Polar Ártico en bicicleta, Giulio Boccaletti – físico y autor de «Agua, una biografía», Alex Bellini – explorador y divulgador, y otros expertos que representan a ISPRA, INGV, INAF, CNR, Italian Climate Network y Kyoto Club

‣ CUBRIR EL VALOR DE LA ASOCIACIÓN Y LA AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS

con módulos curados por Federica Vivian, Antonia Testa, Donato Falmi y Paola Aloi

‣ PUENTES SOBRE EL MEDITERRÁNEO: módulo conducido por Claudio Paravati en el que el entorno, la solidaridad, el trabajo son contados por los testimonios y palabras de quienes viven el Mediterráneo, el mar no lo suficientemente grande como para dividir, pero no tan pequeño para unir. Por eso se están construyendo puentes, por eso los peligros de nuestros tiempos se encuentran en el Mediterráneo, pero también los recursos para superarlos. En el estudio y a distancia, se discutirán culturas, economías, diálogo y confrontación, refugiados y recepción, corredores humanitarios, guerras olvidadas, integración y trabajo. Los invitados hablarán en el estudio: Emanuela C. Del Re (ex viceministra de Cooperación Internacional), Raúl Caruso (profesor de política económica en la Universidad Católica de Milán), Daniele Garrone (Federación de Iglesias Evangélicas en Italia), Marco Impagliazzo (presidente de Sant’Egidio), Alberto Blacks (periodista), Di Pierri (Asociación A Sud), Onofrio Rota (secretario nacional de la FAI CISL).

‣ PUENTES SOBRE EL MUNDO: módulo conducido por Gabriella Facondo que recoge voces de diversas partes de la Tierra para conocer prácticas y actividades que ponen a la persona en primer plano en su contexto social porque «quien salva a una persona, salva al mundo». Entre las muchas conexiones, la de la India con el Dr. Kezevino Aram, pediatra en el Ashram ghanés de Shanti que nos contará sobre el proyecto compartido con CeSI (Centro Universitario para la Solidaridad Internacional – UCSC); con Oranne Corelli, una joven voluntaria en Africa Mercy, el buque hospital Mercy Ships anclado en el puerto de Dakar en Senegal. Espacio también a la música, puente por excelencia de encuentro entre diferentes culturas -como lo demuestra Matteo D’Agostino, italiano, experto y compositor flamenco que firma el cante «Paz»- y al testimonio del extraordinario y a menudo oculto y arriesgado trabajo de la diplomacia con el Embajador Pasquale Ferrara, Director General de Asuntos Políticos y de Seguridad del MAECI (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional).

‣ REDESCUBRIR EL VALOR DE LA VIDA A TRAVÉS DEL DEPORTE, LA NATURALEZA Y EL ARTE

con la forma relativa editada por Lorena Locascio

‣ DEPORTE Y VIDA: espacio dedicado a la importancia del valor del Deporte, conducido por Chiara Giallonardo y nacido de la colaboración con el Comité Nacional italiano de Juego Limpio, una asociación meritoria de CONI. El espacio se dividirá en 3 momentos

‣ Los parques urbanos como lugares de deporte, en los que mejorar el medio ambiente y la salud con un debate en vivo sobre el tema de los parques urbanos con el invitado, entre otros, Raúl Bova, actor y ex nadador y nuevo Embajador del Día de la Tierra Italia para la movilidad.

‣ Paz y deporte, con un debate sobre el tema del valor del deporte en tiempos de guerra y sobre la importancia de transferir los valores del deporte en la sociedad civil, y un enfoque particular en el Rugby, gracias a la presencia de la ex jugadora de rugby italiana Erika Morri que hablará sobre el proyecto Wo*men’s rugby land for freedom, y el testimonio de Babe Futuro , capitán de la selección brasileña y testimonio de la campaña y de muchos otros rostros del deporte como Vénuste Niyongabo, ex corredor de media distancia burundés, primer campeón olímpico en la historia de su país.

‣ Discapacidad y sentido de la vida: un diálogo sobre el tema de la discapacidad, el vínculo con el deporte, la naturaleza y los animales. Habrá testimonios de jugadores con discapacidad, física y mental, que contarán el valor y la importancia del deporte en sus vidas. Entre otros, intervendrá Andrea Lucchetta, exjugador de voleibol italiano, conectado en directo desde Verona donde presentará el proyecto «el gran reto» junto a Roberto Nicolis, presidente del Onlus.

‣ INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

comisariada por Gabriele Renzi y Pierluigi Sassi

‣ FUTURA SMART: huecograbado dedicado a la innovación con un enfoque en la salud digital y la transición ecológica con excelentes historias clínicas presentadas por Carolina Rey y con la contribución de Lillo y Max Paiella. Entre las contribuciones de video, la presentación de Giovanna Melandri, ex ministra de Cultura y ahora presidenta de la Fundación Maxxi, con la espléndida exposición Salgado sobre la Amazonía y el nuevo proyecto Grande MAXXI para un museo revolucionario, innovador, sostenible e inclusivo.

‣ FUTURA TALK: moderado por Riccardo Luna y comisariado por Earth Day e Impatto con los grandes exponentes de la innovación italiana para discutir la movilidad sostenible, la energía y la economía circular. Los oradores incluyen: Enrico Giovannini – Ministro de Infraestructura Sostenible y Movilidad, Angelo Sticchi Damiani – Presidente de ACI, Gioacchino Costantini – Presidente de Fleet Support y experto en movilidad, Roberto Cingolani – Ministro de Transición Ecológica, Andrea Abodi – Presidente del Instituto de Crédito Deportivo, Claudio Ferrari – Presidente de FEDERESCO, Riccardo Piunti – Presidente de CONOU. La portada del formulario es editada por rinnovabili.it

‣ El especial «Frontera mediterránea de paz»: primera publicación del documental producido por Entopan y #OnePeopleOnePlanet en una colaboración sin precedentes con el CEI, que contará el encuentro internacional sobre la paz que a finales de febrero de 2022 tuvo lugar en Florencia, en el que participaron más de 60 obispos y 60 alcaldes del Mediterráneo, con la participación del presidente Mattarella y el primer ministro Draghi.

‣ ARTISTAS POR LA TIERRA (espacio curado por Tiziana Tuccillo y Maria Gabriella Marino): durante la jornada habrá testimonios, saludos, mensajes, contribuciones y #Beat4Earth, el formato del Día de la Tierra Italia en el que los artistas lanzan un mensaje para la tierra, marcado por el latido del corazón de nuestro Planeta. Entre ellos también Alessandro Preziosi, Leo Gassman, Tosca D’Aquino, Cecilia Strada, Don Ciotti, Elisa, Francesco Gabbani y Drusilla Foer.

El maratón verá su momento final a las 21:00 con el tradicional evento musical del Día de la Tierra Italia, curado por Tiziana Tuccillo y Maria Gabriella Marino presentado por Carolina Rey y este año titulado «LA VOZ DE LA TIERRA» con la extraordinaria participación del Maestro Giovanni Allevi Embajador de la Red Europea del Día de la Tierra. Se espera el testimonio de numerosos artistas de Italia y del mundo, entre ellos Tony Esposito, Simone Cristicchi, Licia Colò, Dargen D’Amico, Urano, Massimiliano Ossini, Raul Bova y muchos otros.

El evento musical y el pre-show FUTURA LIVE también serán transmitidos en vivo en las pantallas de Notorious Cinemas, un circuito de cine que cuenta con una fuerte sensibilidad en temas ambientales.

Los espectadores desde casa podrán participar interactuando con la plataforma web y social OnePeopleOnePlanet a través de los hashtags del día: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP22, #IoCiTengo, #EarthDay2022.

EL HORARIO DE #ONEPEOPLEONEPLANET

8.30 – APERTURA

9.30 – TODO CON LOS PIES EN LA TIERRA

10.30 – GENERACIÓN RI

12.00 – DESTINO CHIASSO

13.00 – CIENTÍFICOS LOCOS (E)

14.00 – PUENTES SOBRE EL MEDITERRÁNEO

15.15 – FRONTERA MEDITERRÁNEA DE PAZ

15.50 – FUTURA SMART

16.45 – DEPORTE Y VIDA

17.50 – CHARLA FUTURA

19.00 – PUENTES SOBRE EL MUNDO

20.00 – FUTURA LIVE SHOW

21.00 – EVENTO MUSICAL LA VOZ DE LA TIERRA

Medios de comunicación: RAI, Ansa, Radio Italia, Donna Moderna, Vatican Media, Rinnovabili.it, Notorious Cinemas, Frate Indovino, TrcTV, Gruppo Editoriale Città Nuova

Patrocinio Institucional: Congregación para la Educación Católica, Pacto Educativo Global, Fundación Pontificia Gravissimum Educationis, Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral, Plataforma de Iniciativas Laudato Si’, Pontificio Consejo para la Cultura, UNESCO, Parlamento Europeo, MITE, MIUR, Ministerio de Salud, CONI – Comité Nacional italiano de Juego Limpio, ISPRA Instituto Superior de Protección e Investigación Ambiental, Instituto Nacional de Astrofísica INAF, INGV Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, Escuela RIGenerazione

Donantes y simpatizantes: Impact, Next 4 Production, CONOU Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati, Istituto per il Credito Sportivo, ACI Automobile Club d’Italia, Entopan, More Care, Cattolica Assicurazioni, E-GAP