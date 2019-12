Sacerdote crea Minecraft para el Vaticano

Lo que comenzó con un simple tweet para el P. Robert Ballecer ahora se está convirtiendo en una realidad para los amantes de la tecnología en todo el mundo. Comenzando su carrera entrenada en consulta tecnológica e ingeniería en Silicon Valley, el ahora sacerdote está creando un servidor en el Vaticano del popular videojuego Minecraft.

La idea de este juego es abrir un servidor para una comunidad no tóxica, donde los jugadores pueden disfrutar de un entorno donde puedan expresar creatividad y construir relaciones entre sí.

FR. ROBERT R. BALLECER, SJ

Sacerdote Jesuita

«Quería ofrecer uno en particular que pudiera ser menos tóxico. Puedes invitar a personas que quieran ser creativas, que no quieran ser tóxicas y creas un entorno en el que las personas puedan expresarse y construir una relación. Y lo de la relación es la parte más importante. Eso es, en última instancia, lo que quiero hacer con el servidor. No se trata de la tecnología. Ni siquiera se trata de los juegos, sino de reunir a la gente, que entonces tal vez pueda mover esas relaciones al mundo real».

El P. Robert también muestra a través de este juego que una persona puede ser un hijo o hija de fe, así como entender la tecnología, la medicina u otros campos de interés.

«Al principio, había mucha gente que es muy indeciso, porque ves a este tipo en un collar, hablando de las últimas ofertas de Google, o de cómo ejecutas fibra óptica a través del Atlántico, y no lo entendieron, dijeron: ‘Espera un minuto , estas dos cosas no van juntas. Pero después del tiempo, la gente empezó a darse cuenta: ‘Bueno, él sabe de lo que está hablando. Resulta que es un sacerdote. Y en última instancia, ese era el ministerio que estaba tratando de hacer».

También dice que la Iglesia puede utilizar la tecnología para conectar con tantas personas como sea posible. Se cometerán errores, dice, pero si la Iglesia nunca lo intenta, nunca encontrarán el potencial que podría provenir de la tecnología.

El servidor Minecraft está siendo probado, pero aún no está listo para la producción. Actualmente está abierto a los jugadores y está buscando comentarios. Si tienes una cuenta de Minecraft y quieres unirte al servidor, ve a tu cuenta y apunta a tu cliente a minecraft.digitaljesuit.com y ver lo que puedes crear.

