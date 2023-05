3GETHER, parejas que comparten su fe en Instagram

(romereports.com).-Tan solo 5 días después de casarse, conocieron al papa Francisco.

“Primero el anillo, me he casado”

Marieta e Iñigo quisieron estrenar el matrimonio en Roma por una razón.

IÑIGO

Todo el viaje de novios en base a Roma en tener esa audiencia con el papa porque pensamos qué mejor manera de continuar con nuestro proyecto, llevar un noviazgo con Dios en el centro, qué mejor manera que en Roma con la bendición del Papa a los nuevos esposos”

Llevar el noviazgo con Dios en el centro, en eso se basaron para crear ‘3Gether’. Tras contar su historia de amor y fe en el perfil de Instagram, muchas más parejas se animaron a hacer lo mismo. Ahora son 23.000 personas las que siguen el perfil ‘3GETHER’, que se ha convertido en un lugar en el que parejas comparten su relación con Dios.

IÑIGO

Pero sobre todo, yo creo que a través de ‘3GETHER’, lo que ofrecemos, es el abrazo de muchos a muchos. El darte cuenta de que tu relación no es la única que se vive así, que no estás solo.

Como en todas las relaciones, Marieta e Iñigo también atravesaron momentos complicados. El punto de inflexión fue un viaje en coche en el que cuentan, Dios les ayudó a dar el paso definitivo.

MARIETA

Ya está, no podemos más. Necesitamos un cambio. Un salto, ¿no? Estar contigo me encanta pero ya quiero una vida contigo y un no irme a casa sin ti.

Y cuando ambos estamos tensos, nervisosos por otras cosas, cueste más meterlo en nuestra vida diaria creo que siempre ha estado. Pero sin lugar a dudas ese día estaba cien por cien.

Ellos, sin pretenderlo, han sido ejemplo para muchas parejas. Por eso, cuando estuvieron en el altar de la Plaza de San Pedro, quisieron hacer una pregunta al Santo Padre para poder trasladarla a sus seguidores. Pero el papa Francisco, como es habitual, optó por un mensaje diferente.

IÑIGO

Le hemos hecho una simple pregunta: “¿Qué consejo le darías a un matrimonio joven?” Aunque no ha habido una respuesta clara, simplemente ha cerrado los ojos, como que ha asentido y nos ha dado la bendición.Que como muchas veces los mensajes de Dios no sabes muy bien qué significan

Momentos a lo mejor en los que nos podamos sacar, pues a lo mejor es un momento de respirar un poco, y decir ‘ estoy con ella para llegar al cielo’ y mi camino de santidad también es aguantar que se pueda poner nerviosa por algo o que ella aguante mis absurdeces

Aunque la mayoría los conocen por su perfil de redes sociales, estos dos madrileños comienzan ahora el proyecto más importante de su vida.