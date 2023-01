52 domingos: Nuevo recurso gratuito de fe familiar en 2023

Lanzado por la Arquidiócesis de Detroit en 2020, 52 Sundays fue tan exitoso que lo están abriendo a cualquier persona con conexión a Internet.

(aleteia.org).-En 2020, la Arquidiócesis de Detroit lanzó una herramienta de acompañamiento de fe que se ha vuelto tan popular que ahora la están abriendo a familias fuera de la arquidiócesis. Llamado 52 Sundays, este recurso está ayudando a las familias católicas a aprovechar al máximo su culto dominical, al tiempo que refuerza las lecciones semanales, así como muchos aspectos de la fe, para los más pequeños. Este valioso programa estará disponible en línea, de forma gratuita, a partir de 2023.

52 domingos

Completo con guías llenas de actividades, oraciones, recetas e introducciones de los santos, 52 Sundays prácticamente pone todo un plan de estudios de educación religiosa al alcance de los padres. El programa ofrece contenido para apoyar y extender las lecciones de cada misa dominical del año y proporciona consejos para apartar todo el día para Dios.

Lanzado en línea en 2023, 52 Sundays estará disponible tanto en inglés como en español. El programa alienta a las familias a participar con todo su contenido, pero también señalan que se puede tomar al ritmo de una familia. Señalan que la naturaleza del contenido en línea permite a las familias elegir fácilmente el contenido que funcionará mejor para ellos.

Speaking with Detroit Catholic, Tara Stenger, ‪family ministry coordinator and engagement support, said of 52 Sundays:

«Nos dimos cuenta de que el lugar para comenzar era el domingo en la misa, y las familias solo necesitaban una herramienta para ayudarlos a alentar y ayudarlos a profundizar. Entonces, ya sea que una familia no esté realmente comprometida los domingos y solo esté buscando hacer algo, o si [están] súper comprometidos y buscando hacer más, queríamos crear un recurso que los satisficiera dondequiera que estuvieran».

Podcast

También llegará en 2023 un nuevo podcast que apoyará el programa 52 Sundays. Titulado Beyond Sunday, este podcast será presentado por Nicole Joyce, directora asociada de ministerio familiar de la Arquidiócesis de Detroit, y Rakhi McCormick, directora de misión y alcance de Guardian Angels Parish y la escuela en Clawson.

Tanto Joyce como McCormick son madres y su podcast presentará discusiones reales e improvisadas basadas en sus propias experiencias como padres. McCormack describió el podcast a Catholic Detroit:

«Queremos que sea real; no queremos centrarnos en metas elevadas», dijo McCormick. «Queremos que las personas puedan sentir que dondequiera que estén, hay algo para ellos y que Dios ya está presente y trabajando en su familia».

Continuó señalando que sus conversaciones incluirán «confesiones verdaderas» de sus propios fracasos para estar a la altura de los «ideales». Estas conversaciones auténticas están destinadas a transmitir que la práctica de la fe no requiere perfección y que los fracasos no significan que sea imposible incorporar la fe en la vida diaria. McCormack dijo que espera que el podcast sea un «soplo de aire fresco» para los oyentes. Y añadió:

«Queremos cambiar, no bajar el listón. Queremos cambiar la comprensión de lo que significa incorporar la fe en la familia».

Participar en 52 domingos es tan fácil como suscribirse al correo electrónico semanal. Aquellos que lo hagan recibirán todos los recursos para la Misa de cada semana directamente en su bandeja de entrada, con instrucciones sobre cómo comenzar. Mientras tanto, el podcast estará disponible en Unleash the Gospel.

Visite el sitio web oficial de 52 Sundays para obtener más información.