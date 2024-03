7 dicas para fotografar a Semana Santa na Paróquia

Prepare sua equipe para o momento especial da nossa fé!

Seja com o celular ou câmera profissional, registrar a Semana Santa é um momento importante para a comunidade e para o fotógrafo.

Vamos nos unir em nossas paróquias para, durante a Semana Santa, recordar o Mistério Pascal de Cristo, e as fotos ajudarão a registrar e transmitir todos os sentimentos do povo de Deus em celebrações como:

Santos Óleos; Lava-pés; Instituição da Eucaristia; Instituição do sacerdócio; Via-sacra; Vigília Pascal; Bênção do Fogo; Procissão do Círio Pascal; Proclamação da Páscoa; Liturgia da Palavra; Domingo da Ressurreição.

Esteja preparado.

Confira as 7 dicas para fotografar a Semana Santa na sua paróquia ou Diocese. Estude, anote e coloque em prática:

1ª DICA: CONHEÇA OS RITOS E CELEBRAÇÕES

Na fotografia precisamos estar prontos para fazer uma foto em poucos segundos e, se você não está familiarizado com os ritos da Semana Santa, perderá momentos importantes. Converse com seu pároco e Equipe de Liturgia para conhecer toda programação (peça por detalhes).

2ª DICA: CONHECER OS EQUIPAMENTOS

Seja celular ou máquina fotográfica, você precisa entender e saber manusear o seu equipamento. Se você não sente segurança com ele, ainda dá tempo de treinar!

E atenção com a bateria dos aparelhos e cartão de memória. Faça uma lista de equipamentos e acessórios, para ter tudo em mãos na hora da missão.

3ª DICA: APRESENTAR A EQUIPE

É extremamente importante que o pároco e a equipe de liturgia saibam quem vai registrar a Semana Santa.

Como fotógrafo, compartilhe suas expectativas, estratégias e ideias pra fotografar e, claro, tire suas dúvidas e ouça as sugestões. Esta conversa evita surpresas, e vocês estarão mais à vontade no trabalho em equipe sabendo o que pode e o que não pode fazer.

4ª DICA: SABER A HORA CERTA DE SE APROXIMAR

Se puder, seja invisível! Na hora de fotografar, faça movimentos leves; busque não chamar a atenção para si enquanto registra em fotografia a celebração e os fiéis; deixe as pessoas a vontade para viverem seu momento de fé e oração; veja as possibilidades de locais discretos da sua paróquia; e compreenda qual é o momento certo para você se aproximar de alguma cena ou do próprio altar.

5ª DICA: GENTE GOSTA DE GENTE

Na hora da fotografia, registre os momentos importantes da celebração. Mas não esqueça de registrar sua comunidade, os paroquianos que dia a dia dão rosto para sua igreja particular.

A fotografia religiosa evangeliza! Então, as expressões de fé registradas vão ajudar na sua missão de evangelizar pela imagem.

6ª DICA: LIGUE O DESPERTADOR

Nunca atrase para a cobertura das celebrações. Nunca! Chegue com antecedência para conversar com o pároco, Equipe de Liturgia, ver a movimentação da comunidade, escolher os locais para se posicionar e ter tempo de checar os equipamentos e alinhar a estratégia de cobertura com sua equipe de Pastoral da Comunicação.

7ª DICA: ESTAR EM ORAÇÃO E COMUNHÃO

Um pasconeiro não pode viver a Semana Santa apenas para trabalhar, precisa estar em comunhão com a comunidade. Registre, mas não se esqueça de viver, sentir e celebrar a Semana Santa!