La IA no es tan inteligente, pero sí es rápida: así ayuda a comunicar ágil en entornos religiosos

(religionenlibertad.com).-La Confederación de congregaciones religiosas (CONFER) reunió este 13 de marzo en la Fundación Pablo VI de Madrid a docenas de responsables de comunicación de distintas órdenes (jesuitas, claretianos, agustinos, congregaciones educativas, etc…) en su 2º Congreso de Comunicación, con el título «No sin mi dircom» (el dircom es el director de comunicación de una entidad) y analizando el tema de la exageradamente llamada «inteligencia artificial» (IA, que en realidad, es sólo informática avanzada que gestiona muchos datos rápido).

Las ponencias de la tarde fueron más prácticas, una enumeración de herramientas de bajo precio (unos 20 dólares o euros mensuales cada una) que pueden ayudar los comunicadores en la Iglesia, sobre todo, a ahorrar tiempo y encargarles tareas más tediosas, que realizan en pocos segundos como:

– sacar las ideas principales de un texto, o de un vídeo, que luego pueden difundir en redes o blogs;

– traducir, subtitular e incluso doblar imitando la voz de vídeos con mensajes cortos, que pueden luego difundirse en redes (muy útil para que un predicador o superior haga circular sus videomensajes en varios idiomas a sus comunidades de todo el mundo);

– trocear en pocos minutos una pesada conferencia de 90 minutos en 10 vídeos de 10 o 15 segundos (incluso subtitulados), que enseguida se difunden como píldoras en TikTok e Instagram;

– tras una larga reunión de 90 o 120 minutos por Zoom o Meet, pedir a la IA que elabore por escrito un resumen de 10 puntos, acuerdos o decisiones, para enviar a todos los interesados;

– antes de acostarse, pedir a la IA un dibujo de Jesús o de la Virgen rezando bajo la luna o las estrellas, de un estilo que guste a los adolescentes, para enviar por Instagram a nuestros alumnos o chavales de catequesis.

Todas esas cosas, que antes requerían muchas horas, incluso una jornada entera de trabajo (y pocos frutos visibles), hoy pueden agilizarse en unos pocos minutos. Siempre requerirá un repaso, una supervisión humana de lo que ha escrito-diseñado la IA, pero si se usa bien, permitiría gastar menos tiempo en cosas rutinarias y más o menos previsibles, y ganarlo para relaciones humanas y creativas.

Cuando se preguntó a los participantes (responsables de comunicación de multitud de congregaciones, colegios y movimientos) cuántos estaban usando ya IA en su trabajo cotidiano, sólo un 15% levantó la mano, pero tras las exposiciones en directo de algunas herramientas, la inmensa mayoría entendió que muchas podían ser útiles.

Cómo pedirle cosas a la IA

Hay gente que ha probado herramientas de IA como el ChatGPT gratuito sin quedar muy impresionada, pero las herramientas gratuitas suelen ser muy defectuosas (por ejemplo, ese ChatGPT sólo tiene datos de cosas indexadas hasta 2022, no sabe de cosas que han sucedido luego). Todo mejora muchísimo al acudir a herramientas de pago que no son caras para una congregación o empresa.

De izquierda a derecha, Gabriel López Santamaría (Católicos en Red) y Toni Matas (Superalia.ai) en el encuentro sobre Inteligencia Artificial en la Confer.

Presentó 8 herramientas clave Gabriel López Santamaría, de la agencia Católicos en Red, que sirve a varias instituciones católicas. López Santamaría también trabaja en fundraising y desde 2020 es director de comunicación del movimiento Laudato Si, por lo que habla de lo que puede necesitar una entidad que quiere coordinarse y comunicar.



«Si sabes lo que quieres, las herramientas de IA son una ayuda providencial para nuestro trabajo como comunicadores», insistió. «La Iglesia llegó tarde a Internet y a las redes sociales, que es el continente digital donde hoy vive el 99% de los jóvenes. El 95% de jóvenes en España pasan 7 horas al día conectados a Internet. Si no tenemos pastoral digital ¿como pretendemos que conozcan, por ejemplo, el carisma de nuestra institución? La pastoral vocacional, cualquier otra pastoral, se ha de desarrollar también en el continente digital«, afirmó rotundo.

«Lo que nos falta siempre es el tiempo, y la IA nos aporta ahorro de tiempo», añadió. Detalló, por ejemplo, datos que aseguran que en 2023 «el 67% de profesionales de comunicación ya usó la IA».

Como «trucos» para interactuar con una A, enumeró:

1) explícale a la IA qué papel quieres que interprete; por ejemplo: «cuéntame actuando como un teólogo católico conservador tal tema»;

2) detalla a la IA a qué publico le habla: «explica a jóvenes católicos de unos 20 años, alejados de la Iglesia, tal doctrina»;

3) especifica los objetivos: «hazlo para que entiendan tal asunto y les anime a la acción, con voluntariado y donativos»;

4) explícale el contexto a la IA para que afine mejor.

«Después, solo necesitarás un poco de tiempo para ajustar el resultado y mejorarlo», añadió.

8 herramientas para contenidos de calidad

La IA generativa genera imágenes, textos, audios, videos. Gabriel López Santamaría enumeró estas 8 herramientas:

1. ChatGPT (el de pago), para textos

«Prohibido usar la versión gratis de ChatGPT. Dedícale 25 euros al mes a la de pago, y te dará 3 horas o 40 consultas al día. Tu congregación puede pagarlo. Solo con plantearle temas, vences el miedo a la hoja en blanco, superas el «no sé por dónde empezar» y te empieza a generar ideas rápidamente». Es para hacer textos. Si le indicas webs donde sacar información, lo hará con gran exactitud y capacidad de síntesis.

2. CanvaTools, para imágenes

Canva es una herramienta muy usada en parroquias y escuelas para hacer carteles y anuncios. CanvaTools, que cuesta unos 20 dólares al mes, permite acceder a muchas más opciones de diseño, dibujo y tratamiento de imágenes.

3. Rask, para doblar vídeos

Rask permite un doblaje de vídeos cortos a cualquier idioma, imitando la voz original. Es muy útil para organizaciones internacionales con muchos idiomas (como las curias de congregaciones). Cuesta unos 50 dólares al mes (aquí es especialmente necesario rotular sinceramente diciendo que se ha hecho el doblaje con IA).

4. OpusClip, para generar vídeos breves a raíz de uno largo

Nadie en el congreso «No sin mi dircom» usaba OpusClip, pero en la era del TikTok y los vídeos de 10 segundos tiene mucha utilidad. Se le indica un enlace de YouTube (quizá una conferencia larga y sesuda) y OpusClip saca automáticamente 10 contenidos muy breves en vídeo, además subtitulados, que suelen viralizarse muy bien en redes sociales como TikTok e Instagram.

5. Video Hightlight: saca resúmenes escritos de vídeos

Ya no hace falta verse ese vídeo largo de 1 hora para resumir sus puntos claves por escrito; esta aplicación lo hace por ti: transcribe el 100% del contenido, saca sumarios, puntos claves, etc…

6. Tactic: resumen y transcripciones de Zoom y Meet

La mitad de los asistentes al congreso declararon que usaban con cierta frecuencia herramientas como Zoom y Meet para realizar reuniones online. Pero ¿quién toma nota de lo que se dice? Puede ser tedioso. Tactic es una aplicación que se instala en Google Chrome y graba todo lo que se dice, y luego lo transcribe. Incluso ofrece versión resumida de la reunión con estilo divertido si se le pide así.

7. Algor: del texto largo al resumen de ideas

Ideal para reconvertir largos textos eclesiales (los del Papa Francisco son especialmente largos) en esquemas breves de ideas clave.

8. Magisterium: un chat con textos del magisterio

Magisterium «es una especie de ChatGPT con los textos del Magisterio de la Iglesia», lo que hace pensar que dominará mejor el tema, pero hoy por hoy aún tiene sus pifias y errores. Como otras herramientas, requiere siempre repasar y atender.

¿Y si se junta todo en una?

Gabriel López Santamaría dio paso a Toni Matas, de Superalia.ai. Matas es informático y no le gusta hablar de «inteligencia artificial» ni que se antropomorfice lo que no es más que informática avanzada y gestión de muchos datos.

Matas se definió como un «informático viejo», con «vocación de unir el mundo infantil y la informática», y que en IA combina informática y escritura. «Pero para hacer cosas de verdad publicables hay que escribir 50 líneas de instrucciones. Yo llevo 2 años escribiendo instrucciones. Colaborando con Católicos en Red, hemos creado un agregador de herramientas: el objetivo siempre es ahorrar tiempo, para que con un botón generéis todo lo que necesitéis. ChatGPT es muy genérico y repetitivo y genera lo mismo a casi todo el mundo. Y cuanto más lo intentas corregir y reutilizar, lo suele hacer peor». Por eso, propone herramientas como las PowerTools de Superalia.ai, que se adaptan más específicamente.

El salesiano Sergio Codera muestra una María Auxiliadora con toques infantiles hecha con IA: pidió a la herramienta una María Auxiliadora joven, que gustara a los niños.

La experiencia de un salesiano

Sergio Codera Casalillo (Sercode.com) es un sacerdote salesiano y profesor del colegio Santísima Trinidad de Sevilla que es además técnico en realización audiovisual. Como profesor, prueba varias herramientas IA y las comenta con los jóvenes que le dicen lo que les sirve y conecta con ellos.

Recuerda que ChatGPT 3.5, el gratuito, está anticuado, pero que Copilot, el asistente de Microsoft que se puede usar desde su buscador Bing, usa una versión más avanzada, ChatGPT 4, que accede a material de Google.

Como ejemplo de herramienta educativa de temática religiosa muestra el juego interactivo «Un Latido en la Tumba« (basado el el libro del diácono Antonio Macaya), en el que los adolescentes y jóvenes preguntan a los personajes de la Biblia en una auténtica investigación sobre Jesús, su muerte y resurrección.

Sergio Codera cree que las herramientas IA ayudan a generar imágenes hermosas y evangelizadoras o educativas que pueden circular por redes (e incluso imprimirse). Él usa Lexica para «pasar de texto a imagen», y luego retoca las imágenes con Photoshop, que hoy ya usa herramientas IA. También usa Canvas.

A los alumnos se les puede animar a hacer imágenes de santos o mártires para estampas, wallpapers, etc, con distintos estilos: copista, barroco, impresionista… También tiene sentido usar Lexica y otras herramientas para lograr imágenes fieles y de buena calidad de tantos mártires de los años 30 o 40 de los que solo nos quedan fotografías diminutas y borrosas.

El salesiano Sergio Codera con Irene Yustres, periodista que lleva redes sociales en Confer.

Sean vídeos, canciones o dibujos, los productos generados se suben a redes sociales para generar comentarios, conectar con los jóvenes (y no tan jóvenes) y luego es cuestión del maestro, evangelizador o catequista de responder y alimentar ese contacto, mantener una relación e invitar a más cosas.

Sergio Codera propone visitar su canal Sercode en Spotify para ver el tipo de canciones que con AI puede generar él, y pueden generar sus alumnos: «Sueña alto», «Flipo con Jesús» (letra de los alumnos).

Entre sus herramientas preferidas para explorar: Runway (vídeos de 4 segundos), Submagic (que subtitula vídeos), OpusClip (para vídeos más largos). Él usa tutoriales breves que encuentra en TikTok para aprender a mejorar en estas herramientas. Y Suno para crear canciones a partir de unas líneas de texto.

Sus consejos para aprovechar las herramientas IA:

1) rezar,

2) evitar el adanismo: «no eres el primero, ya han inventado muchas cosas»;

3) formarse, «necesitas tiempo, más que presupuesto»

4) «lánzate con las aplicaciones que ya conoces, no esperes la herramienta perfecta»;

5) sé amable, no uses estas herramientas para peleas ni polémicas;

6) «no seas cutre: antes de difundir, consulta con alguien de confianza»;

7) «conecta con tu público, tus destinatarios»;

8) aporta contenidos de valor,

9) hay comunidades de evangelizadores digitales donde puedes aprender,

10) evalúa los frutos, vete mejorando y da gracias a Dios.