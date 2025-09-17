A Pascom é uma escola de Comunicação contínua

Quer ser Pascom? Seja um(a) missionário(a) de Deus!

(pascombrasil.org.br).-A série “Minha Vida de Pasconeiro” oferece uma valiosa oportunidade de mergulhar nas histórias inspiradoras de comunicadores, pasconeiros e pasconeiras de todos os cantos do Brasil. São relatos que chegam de norte a sul do país, e ao conhecê-los, temos a profunda certeza de que “somos um só corpo” e possuímos uma única e vital missão: ser e fazer comunicação em nossas paróquias e comunidades. Essa união de propósitos e a diversidade de experiências enriquecem o panorama da comunicação eclesial, mostrando a força da fé em ação.

É fascinante observar como a comunicação e a prática de comunicar ganham diferentes sotaques e peculiaridades, refletindo a imensa dimensão geográfica do nosso país. Contudo, prevalece a certeza de que a Pascom atua como uma “ponte de conexão” essencial entre o Divino e os fiéis, um elo que ressoa no próprio coração de Deus. Este é o verdadeiro espírito da sinodalidade, um princípio que se manifesta no DNA de cada agente da Pastoral da Comunicação, desde o Oiapoque ao Chuí, unindo-os em um propósito comum.

E, em Setembro, nossa jornada nos leva do Sul, onde conhecemos a inspiradora história de Marcinha de Florianópolis, rumo ao Nordeste para desvendar a trajetória de um pasconeiro no estado do Ceará, na arquidiocese de Fortaleza, onde encontramos alguém que enxerga a Pascom como um verdadeiro “celeiro de aprendizagem”, um ambiente fértil onde sempre se adquire algo novo e valioso para a própria missão. Essa visão transformadora impulsiona o crescimento contínuo de todos os envolvidos na Pastoral.

Aceitar o chamado é o primeiro passo

O pasconeiro em destaque neste mês de setembro é o Mikael Bezerra, formado em criminologia e um dedicado membro da paróquia de São Francisco, em Canindezinho, localizada na arquidiocese de Fortaleza, no Ceará. Sua história é um exemplo de como a paixão pela comunicação pode ser colocada a serviço da evangelização.

Mikael iniciou sua caminhada na Pascom em 2017, após receber um convite direto do pároco, Pe. Emílio Castelo, que tinha o desejo de implantar a Pastoral da Comunicação na paróquia. Sem hesitação, Mikael aceitou de imediato o desafio, mostrando sua prontidão em servir à comunidade.

A atitude de aceitar uma missão para a qual se é convidado, mesmo sem ter plena clareza de todos os desafios que virão, nos remete à figura de Maria Santíssima no anúncio do Anjo Gabriel sobre o nascimento de Jesus. A confiança em Deus, mais do que a certeza do futuro, é o que verdadeiramente abre as portas para grandes realizações. Assim foi com Mikael, que na época ainda cursava a faculdade de Comunicação Social, demonstrando um espírito de entrega e fé em seu percurso.

A convicção na missão que havia abraçado foi notavelmente reforçada com a posterior chegada do Pe. Henrique Bezerra à paróquia. O novo sacerdote ofereceu um incentivo ainda maior, impulsionando a continuidade e o aprimoramento dos trabalhos na comunicação paroquial.

Se caminhar é preciso, caminharemos unidos

Retiro dos comunicadores da Região Bom Jesus Dos Aflitos – Arquidiocese de Fortaleza

Como agente da Pascom, Mikael cresceu exponencialmente em sua identidade de comunicador católico e compreende a importância vital da Pastoral da Comunicação em uma paróquia. Quando nos dispomos a ser mensageiros da esperança por meio da comunicação, naturalmente emerge um forte espírito de equipe, onde todos se apoiam e colaboram ativamente nas diversas atividades.

Essa dinâmica colaborativa é claramente visível na jornada do nosso pasconeiro de setembro, Mikael. Sua dedicação ao trabalho em equipe reflete o ideal da Pascom de construir pontes e fortalecer laços comunitários.

Ao participar ativamente da Pascom, Mikael também aprofundou seus conhecimentos técnicos, um foco essencial presente em um dos quatro eixos fundamentais da Pastoral da Comunicação: o de Produção. Ele adquiriu e aprimorou habilidades práticas, incluindo técnicas de entrevistas e reportagens, além de fotografia.

Conforme Mikael ressalta,

“A Pascom para mim é um celeiro de aprendizagem, pois a cada dia eu aprendo algo a mais”.

Essa perspectiva demonstra o valor do crescimento contínuo que a pastoral oferece a seus membros.

O Muticom como marco de vida

Um momento de suma importância na trajetória de Mikael, que marcou profundamente sua vida como comunicador e pasconeiro, foi o Muticom – Mutirão de Comunicação – em 2023. O evento, que reúne a cada dois anos profissionais e entusiastas da comunicação católica, aconteceu em João Pessoa, na Paraíba.

O evento reúne agentes da pastoral da comunicação, profissionais da área, estudantes e entusiastas da comunicação de todo o Brasil, promovendo um intercâmbio valioso. É um momento verdadeiramente privilegiado para que os comunicadores possam se conhecer, compartilhar experiências, vivenciar e compreender outras realidades da comunicação e, sobretudo, estabelecer novas “pontes de conexão” e colaboração.

O Muticom que tão significativamente marcou a vida de Mikael abordou o tema “Comunicar para a cultura do encontro”. Sem dúvida, essa experiência o conduziu a um encontro duradouro e inspirador com o Cristo e com Sua mensagem eterna de Amor, fortalecendo sua fé e seu propósito.

Em um convite inspirador, Mikael ressalta: