Lanzan serie que investiga los casos de fe de los futuros santos de Latinoamérica y el Caribe

En el Año Jubilar de la Esperanza, producción sonora de Juan Diego Network busca inspirar a católicos y promover devociones en torno a ellos

Impulsados por la misión de evangelizar, formar y entretener, y tras ser galardonados en 2024 con un Gabriel Award, considerado el «Oscar Católico», Juan Diego Network anuncia hoy el lanzamiento de su gran nueva producción: Investigación: Futuros Santos de Latinoamérica.

De formato narrativo, el primer «caso» investigado será el del Beato Anacleto González Flores, patrono de los laicos mexicanos y mártir de la Guerra Cristera, por eso es que el podcast se estrena este 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México. A partir de esta fecha, se publicará un nuevo episodio cada lunes, miércoles y viernes.

Juan Diego Network ha consolidado su reputación creando producciones de alta calidad que tocan mentes y corazones para Cristo. Este nuevo podcast es la continuación de esa misión, usando un formato dinámico para presentar las vidas de beatos y venerables de nuestro continente, no como relatos lejanos, sino como expedientes fascinantes y relevantes para hoy.

José Manuel de Urquidi, fundador de Juan Diego Network, explica la visión del proyecto: «Creemos que las vidas de los santos son las historias de investigación más apasionantes. Queremos revelar la ‘evidencia’ de la santidad en figuras de nuestra propia tierra para que quien escuche diga: ‘Yo también estoy llamado a ser santo’, y a la vez se convierta en un participante activo en las causas de canonización, pidiendo por su intercesión para que si Dios quiere haya el o los milagros que nuestros futuros santos necesitan para llegar a los altares».

El estilo y formato del podcast están diseñados para cautivar. Cada episodio es una producción sonora de la más alta calidad, con música y efectos que sumergen al oyente. A través de un storytelling fantástico, la vida de cada futuro santo se transforma en un «caso» emocionante por resolver.

Esta aproximación narrativa busca conectar con la humanidad y el heroísmo de estas figuras, generando en la audiencia un deseo genuino de conocer más, inspirarse en su ejemplo y, sobre todo, buscar su intercesión frente al Señor en sus momentos de oración.

Siguiendo una rigurosa estructura, cada episodio engancha al oyente con una escena dramática, abre el «expediente» del protagonista y realiza una «reconstrucción de los hechos» basada en testimonios y evidencia histórica. La investigación culmina con el «veredicto de la historia» y un llamado a la oración con la plegaria oficial de la causa.

En un mundo de polarización, el lanzamiento adquiere una resonancia especial en este Año Jubilar 2025. Como Iglesia, estamos llamados a ser peregrinos de la esperanza. Las historias de estos beatos y venerables son faros de luz que ofrecen la esperanza sobrenatural que el mundo necesita.

El podcast tiene un doble objetivo. Primero, inspirar a la acción, demostrando que vivir las virtudes en grado heroico es posible en lo cotidiano. Segundo, promover activamente las causas de canonización, invitando a la audiencia a ser un motor de oración para que, si Dios quiere, nuestro continente cuente con más santos elevados a los altares.

Tras el caso de Anacleto González Flores, las próximas investigaciones incluirán a Laura Vicuña, el padre Rutilio Grande, Sor María Romero Meneses, el Padre Rafael García Herreros y Ceferino Namuncurá, entre muchos otros.

Acerca de Juan Diego Network

Juan Diego Network es una iniciativa de Juan Diego & Friends Inc., una organización católica 501(c)(3) sin fines de lucro establecida en Texas, Estados Unidos y que se dedica a la producción de contenido digital de alta calidad. Su misión es evangelizar, formar y entretener a latinos de todo el mundo para acercarlos a Jesucristo y a Su Iglesia.

Escuchar en: https://play.jdn.app/futurossantos



