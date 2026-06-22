Abiertas las inscripciones para la XXXV edición de la Escuela de Formación Misionera

(confer.es).-La Escuela de Formación Misionera ha abierto el plazo de matrícula para su XXXV edición, que se celebrará del 14 de septiembre al 13 de diciembre de 2026.

Un año más, la Escuela se consolida como un espacio privilegiado de encuentro y crecimiento, contando con la participación de más de 30 misioneros expertos en sus respectivas áreas. A lo largo de cuatro bloques formativos, acompañarán a los alumnos en un itinerario que profundiza en los fundamentos de la misión, sus retos y desafíos actuales, el marco global de la acción misionera y la riqueza de los distintos contextos culturales donde se hace presente el Evangelio.

La Escuela de Formación Misionera nace con el deseo de ofrecer un espacio de reflexión, discernimiento y formación para quienes se preparan para salir la misión ad gentes, para quienes llegan a España como territorio de misión, y para todos aquellos que desean renovar y fortalecer su compromiso con la animación misionera.

Una invitación a caminar juntos, en clave de Iglesia, al servicio de la misión universal

Fiel a su identidad, la Escuela sigue apostando por la formación presencial como experiencia privilegiada de encuentro y comunión. Al mismo tiempo, para quienes la presencialidad sea inviable, se ofrece la posibilidad de seguir el curso en modalidad online (asincrónica) a través del Campus Virtual, facilitando así el acceso a quienes se encuentran fuera de España o ya hayan partido a su destino de misión.

Recordamos que, desde el curso 2024, la Escuela está adscrita al Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas San Pío X, integrado en la Universidad Pontificia de Salamanca, lo que refuerza su calidad y reconocimiento académico.

En la web de la Escuela se podrá consultar el programa completo y acceder al formulario de inscripción para el curso 2026. Para ampliar información y resolver dudas se ha organizado una jornada de puertas abiertas online a la que se puede participar previa inscripción.

Programa EFM 2026

Inscripción Jornada Puertas Abiertas