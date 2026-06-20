ECIC: Los comunicadores cristianos europeos visitan los medios del Vaticano

Más de 30 comunicadores, teólogos y expertos digitales de Europa y de diferentes denominaciones cristianas visitaron el Palazzo Pio, sede de los medios de comunicación de la Santa Sede, con motivo de la conferencia anual de la ECIC (European Christian Internet Conference) que se celebra en Roma.

(vaticannews.cn/it).-«Desde los estímulos hasta las oraciones. Inteligencia artificial y espiritualidad auténtica». Este es el tema de la conferencia anual de la ECIC (European Christian Internet Conference) que se está llevando a cabo actualmente en Roma, en la Casa La Salle. Es una red ecuménica que reúne a líderes cristianos, expertos digitales, teólogos y representantes de organizaciones eclesiásticas y afines de toda Europa. El objetivo de la ECIC, de la cual la portavoz de la Iglesia Luterana en Polonia, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, es actualmente presidenta, es reflexionar juntos sobre cómo las tecnologías digitales pueden apoyar y moldear la comunicación, el testimonio y la evangelización cristianas en un contexto digital en rápida evolución.



La conferencia anual, explican los organizadores, «reúne a unos 30 participantes que representan un amplio espectro de tradiciones cristianas y contextos europeos, fomentando el intercambio profundo, el aprendizaje mutuo y el diálogo ecuménico. Dos de las veintinueve conferencias anteriores de la ECIC se celebraron en Roma, en 2005 y 2012.»

En el contexto de la conferencia, los participantes visitaron el Dicasterio de Comunicación, en el Palazzo Pio. En particular, mantuvieron una discusión sobre los desafíos de los medios de comunicación de la Santa Sede con el subdirector Alessandro Gisotti, quien también relató cómo Radio Vaticano, Vatican News y Osservatore Romano están siguiendo el viaje apostólico de León XIV a España. Tras una discusión en el Salón Marconi, los miembros de la ECIC pudieron visitar las salas de control y ver en directo cómo los medios del Vaticano están informando sobre la visita papal a las Islas Canarias. Antes de la visita, el Secretario del Dicasterio de Comunicación, Mons. Lucio Adrian Ruiz presentó un informe sobre Inteligencia Artificial para la ECIC a la luz de la Encíclica «Magnifica humanitas».