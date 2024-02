Adobe anuncia ola de baneos por usar versiones pirata de Photoshop, Illustrator y Premiere

Miles de personas que usan Photoshop, Illustrator o Premiere de manera ilegal han comenzado a recibir una advertencia de parte de Adobe. ¿Hay alguna solución?

¿Te apareció un aviso extraño en Photoshop, Premiere, Illustrator u otro software de Adobe? No eres el único. Desde hace algunos días, miles de usuarios de diferentes partes del mundo han reportado la presencia de una ventana que les advierte que el programa que están usando dejará de estar disponible en los próximos días, debido a que cometieron una falta inaceptable. ¿Cuál es?

¿Qué dice la advertencia que hizo Adobe?

Al parecer, las personas que están recibiendo estas advertencias son aquellas que instalaron versiones no oficiales de Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign, entre otros programas. Como se sabe, estos programas desarrollados por Adobe son herramientas fundamentales para diseñadores gráficos, editores de video, fotógrafos, profesionales de marketing y publicidad, etc.

Aunque muchos pagan por tener estas aplicaciones, hay algunos que prefieren descargar versiones piratas o ‘crackeadas’ que encuentran en internet, ya que son gratis. Esta práctica no solo es ilegal y podría meterte en problemas, sobre todo si tienes una empresa, también corres el riesgo de infectar tu computadora con algún peligroso virus informático.

Como podrás apreciar en las imágenes, cuando ingresas a cualquiera de estos programas ‘ilegales’, se mostrará el siguiente aviso: “Esta aplicación de Adobe sin licencia será desactivada pronto. Le ofrecemos un período de gracia de 5 días (el tiempo puede variar) y obtener un descuento genuino en apps de Adobe y desinstalar las aplicaciones sin licencia”.

“Cuando Adobe identifica aplicaciones de Adobe sin licencia en su dispositivo, las desactiva después de un breve período de gracia. Las aplicaciones sin licencia pueden tener fallas que interrumpen la productividad y dañan su dispositivo”, añade la empresa en su web oficial.

¿Hay alguna forma de arreglar este problema?

Actualmente, la única forma de deshacerte de este molesto aviso es desinstalando todas las aplicaciones piratas de Adobe que tengas en tu laptop o PC. Luego deberás ingresar a su web oficial y pagar por alguna licencia. En este momento, hay una promoción para tener todas las apps de Creative Cloud a solo US$29,99 mensuales, te estarías ahorrando bastante dinero, ya que su precio regular es de US$59,99 mensuales.

Evita descargar versiones ‘pirata’ que algunos usuarios (o creadores de contenido) están recomendando en las redes sociales. Esto debido a que existen cibercriminales que están aprovechando que mucha gente busca un Photoshop o Premiere crackeado que siga funcionando. Es decir, en lugar de bajarte un software de edición de fotos o videos, sin saberlo descargarás un programa con un virus oculto.

¿Qué alternativas gratuitas puedes usar?

En caso no desees pagar por una licencia para tener los programas de Adobe, te conviene utilizar alternativas gratuitas como Photopea. Esta página web, que puedes visitar en este enlace, tiene las mismas herramientas de Photoshop y no requiere que hagas ningún pago. Una de las ventajas es que no será necesario descargar ningún programa, ya que a la plataforma se ingresa desde cualquier navegador.

En caso quieras editar un video, existen varias alternativas gratuitas. Entre las más populares se encuentran Capcut (desarrollado por los creadores de TikTok), Clipchamp, Canva, DaVinci Resolve, etc. Puede que no tengan todas las herramientas que posee Adobe Premiere; sin embargo, si piensas hacer un video no profesional, sus funciones son más que suficientes.