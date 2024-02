¿Puede un santo de los años 1600 ayudarnos a aprovechar la Inteligencia Artificial?

De San Francisco de Sales las indicaciones proféticas de cómo vivir como cristianos en un tiempo de grandes cambios. Lo que importa es salvar a la humanidad

(weca.it).-Fue el santo patrón de los periodistas y escritores, pero también fue el protector de los sordomudos que lo recuerdan con especial devoción. Porque San Francisco de Sales (1567-1622), con su mansedumbre y su herencia espiritual resumida en ese «Todo pertenece al amor» (Traité de l’amour de Dieu), representa el estilo de una comunicación capaz de llegar al corazón y llegar a todos. Cuatro siglos después, ¿cómo no mirar los folletos misioneros y los carteles del «evangelio» que escribió con la intención de llegar incluso a las personas más lejanas? Las suyas fueron intuiciones que introdujo en la predicación, colocándolas al lado de las herramientas tradicionales.

Aquí, identificaría un primer punto: no la sustitución, sino la búsqueda e introducción de nuevas herramientas que acompañen, sin querer cancelar, las formas «ordinarias» de comunicación.

En la dicotomía (anticuada) entre lo virtual y lo real, en nuestro tiempo, vivimos en un entorno digital que también ofrece nuevas oportunidades para la atención pastoral. Y sin querer sustituir, sino apoyar, la belleza de las reuniones presenciales. Este año, que se inauguró el 1 de enero con la LVII Jornada Mundial de la Paz dedicada al tema «Inteligencia Artificial y Paz» y que apunta en la misma dirección, el 21 de mayo de 2024, a la LVIII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales sobre el tema «Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón: Para una Comunicación Plenamente Humana», podemos decir que 2024 es el año de la inteligencia artificial.

Así lo confirma el proceso de maduración del camino iniciado por las instituciones (gubernamentales, supranacionales e incluso eclesiales) hacia la atención de esta cuestión: desde el Comité promovido en las Naciones Unidas hasta el creado en el Gobierno italiano que, este año, tiene la responsabilidad de la presidencia italiana del G7 y ya está comprometido con la IA. Retos que desafían al mundo de la información y la comunicación. Y que el ejemplo de San Francisco de Sales pueda ser ofrecido como inspiración. De hecho, como escribió el obispo y doctor de la Iglesia en una de sus cartas: «El mundo se está volviendo tan delicado, que dentro de poco tiempo ya no nos atreveremos a tocarlo, sino con guantes de terciopelo, ni a curar sus heridas, sino con cataplasmas de cebollas; Pero, ¿qué importa si los hombres son sanados y, en última instancia, salvados?»

Como observó el Papa Francisco, refiriéndose a este pasaje citado en la Carta Apostólica Totum Amoris Est: «No es una conclusión inevitable, y mucho menos una rendición final ante la derrota. Era, más bien, la intuición de un cambio que se estaba produciendo y de la necesidad, enteramente evangélica, de comprender cómo vivir en él«. Estar en el mundo -y no en una burbuja- capaz de observar y luego reflexionar y hacer una propuesta. No espectadores, por tanto, sino partícipes del cambio. «Constructores no de muros, sino de puentes». Necesariamente conscientes de los riesgos, pero para poder tamizar las transformaciones del tiempo, incluso los brotes de oportunidades. Ayer y hoy.