Agenda Setembro – Uma Palavra que sustenta a esperança!

No Mês da Bíblia, o Livro de Daniel nos recorda que o Reino de Deus permanece para sempre e nos inspira a comunicar a esperança, cuidar da vida e colocar a comunicação a serviço do Evangelho.

(pascombrasil.org.br).-Setembro ocupa um lugar especial na caminhada da Igreja no Brasil. É o Mês da Bíblia, período dedicado de modo particular à escuta, ao estudo, à meditação e à vivência da Palavra de Deus. A tradição de dedicar setembro à Sagrada Escritura está profundamente ligada à memória de São Jerônimo, celebrada em 30 de setembro, grande estudioso e tradutor da Bíblia.

Em 2026, o Mês da Bíblia propõe o estudo do Livro de Daniel, com o lema “Seu reino jamais será destruído” (Dn 7,14). A proposta convida as comunidades a refletirem sobre a fidelidade a Deus, a perseverança e a esperança diante das dificuldades.

O Livro de Daniel apresenta personagens que enfrentam situações de crise, perseguição e pressão, mas permanecem firmes na fé. Sua mensagem continua atual: diante das mudanças, conflitos e incertezas do mundo, a esperança cristã está fundamentada na certeza de que Deus continua conduzindo a história.

Para a Pastoral da Comunicação (Pascom), setembro é uma oportunidade para recordar que comunicar também é uma missão. Textos, fotografias, vídeos, áudios, transmissões e redes sociais podem ser instrumentos para fazer a Palavra de Deus chegar a novos ambientes e alcançar diferentes pessoas.

Comunicar o Evangelho significa também dar testemunho da esperança, promover a verdade, construir pontes e fortalecer a comunhão.

Que setembro seja, portanto, um tempo para escutar a Palavra, permanecer firmes na fé e comunicar esperança.

Tema principal

Daniel: uma Palavra de esperança em tempos de crise

O Livro de Daniel será o centro das reflexões do Mês da Bíblia 2026. A obra apresenta uma mensagem de fidelidade e esperança em meio a contextos de crise e perseguição. O lema “Seu reino jamais será destruído” (Dn 7,14) recorda que os poderes humanos são passageiros, enquanto o Reino de Deus permanece.

Essa mensagem pode iluminar também os desafios do nosso tempo. Vivemos em uma sociedade marcada pela velocidade das informações, pelas redes sociais, pela desinformação, pelas disputas e pela dificuldade de discernir aquilo que realmente contribui para o bem. Nesse cenário, a Pascom é chamada a exercer uma comunicação responsável.

Nem tudo o que circula deve ser compartilhado. Nem toda informação é verdadeira. Nem toda publicação promove a comunhão.

O comunicador cristão precisa aprender a verificar, contextualizar, ouvir e discernir antes de publicar.

A comunicação pastoral deve ser capaz de anunciar a verdade sem destruir pessoas, denunciar situações de injustiça sem alimentar o ódio e apresentar a realidade sem perder a esperança.

O Livro de Daniel nos recorda que, mesmo diante das crises, Deus continua sendo o Senhor da história.

PALAVRA-CHAVE DO EVANGELHO

Escutar, discernir e permanecer

Os Evangelhos proclamados aos domingos de setembro nos convidam a aprofundar temas como a correção fraterna, o perdão, a misericórdia, a responsabilidade e o compromisso com o Reino de Deus.

No 23º Domingo do Tempo Comum (Mt 18,15-20), Jesus apresenta o caminho da correção fraterna e recorda a importância da comunidade. Para a Pascom, essa Palavra

inspira uma comunicação capaz de corrigir sem humilhar, dialogar sem atacar e construir comunhão.

No 24º Domingo do Tempo Comum (Mt 18,21-35), somos convidados a experimentar e oferecer o perdão. Em tempos nos quais as redes sociais podem transformar divergências em conflitos, o

Evangelho recorda que a comunicação cristã precisa ser marcada pela misericórdia.

No 25º Domingo do Tempo Comum (Mt 20,1-16), a parábola dos trabalhadores da vinha apresenta a lógica generosa do Reino de Deus. A mensagem nos ajuda a superar comparações e disputas e a valorizar os diferentes dons presentes na comunidade.

No 26º Domingo do Tempo Comum (Mt 21,28-32), Jesus recorda que não basta dizer “sim” ao Senhor; é necessário transformar a palavra em atitude.

Para a Pascom, essa mensagem é especialmente importante: comunicar o Evangelho exige coerência entre aquilo que anunciamos e aquilo que vivemos.

Que nossas palavras, imagens, vídeos e conteúdos sejam sinais de comunhão, misericórdia e esperança.

RADAR LITÚRGICO

Santos e celebrações que iluminam setembro

Setembro reúne importantes celebrações litúrgicas e testemunhos de santos que podem inspirar a caminhada das comunidades.

Entre os principais destaques estão:

03 de setembro: São Gregório Magno, papa e doutor da Igreja;

05 de setembro: Santa Teresa de Calcutá;

08 de setembro: Natividade de Nossa Senhora;

09 de setembro: São Pedro Claver;

13 de setembro: São João Crisóstomo;

14 de setembro: Exaltação da Santa Cruz;

15 de setembro: Nossa Senhora das Dores;

16 de setembro: São Cornélio e São Cipriano;

21 de setembro: São Mateus, Apóstolo e Evangelista;

23 de setembro: São Pio de Pietrelcina;

26 de setembro: Santos Cosme e Damião;

27 de setembro: São Vicente de Paulo;

29 de setembro: Santos Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael;

30 de setembro: São Jerônimo, sacerdote e doutor da Igreja.

Entre essas celebrações, a Natividade de Nossa Senhora, em 8 de setembro, recorda o nascimento de Maria; a Exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, conduz à contemplação do mistério da redenção; e a memória de São Jerônimo, em 30 de setembro, encerra o mês destacando o amor e o compromisso com as Sagradas Escrituras.

MÊS DA BÍBLIA 2026

“Seu reino jamais será destruído” (Dn 7,14)

O Mês da Bíblia de 2026 propõe às comunidades um aprofundamento do Livro de Daniel.

A escolha coloca diante dos cristãos uma pergunta muito atual: como permanecer firmes na fé quando enfrentamos momentos de crise?

Daniel e seus companheiros testemunham que a fidelidade a Deus pode exigir coragem. Mesmo diante de estruturas e poderes que parecem dominar tudo, a Palavra anuncia que nenhum poder humano possui a última palavra.

Essa mensagem também pode inspirar a comunicação da Igreja.

A Pascom pode aproveitar o mês para produzir conteúdos que aproximem as pessoas da Bíblia: vídeos curtos, podcasts, entrevistas, quizzes, cards, testemunhos, séries sobre o Livro de Daniel e registros das atividades realizadas pelas comunidades.

Mais do que divulgar o Mês da Bíblia, somos chamados a ajudar a fazer com que a Palavra de Deus circule.

Que ela esteja nas famílias, nos grupos, nas comunidades, nas celebrações e nos ambientes digitais.

RADAR SOCIAL

Setembro Amarelo: comunicar também é cuidar da vida

Setembro também é marcado pelo setembro Amarelo, campanha de conscientização e prevenção do suicídio. A iniciativa busca ampliar o diálogo sobre saúde mental, combater o estigma e incentivar as pessoas que enfrentam situações de sofrimento a procurarem ajuda.

O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é celebrado em 10 de setembro. A campanha internacional busca estimular uma abordagem mais aberta e responsável sobre o tema, favorecendo a escuta, o acolhimento e a busca por ajuda.

Para a Pascom, essa campanha possui uma relação direta com a missão de comunicar com responsabilidade e promover uma cultura do cuidado.

Falar sobre saúde mental não significa apenas divulgar informações. Significa também aprender a escutar, acolher sem julgamentos e ajudar quem está passando por um momento difícil a encontrar caminhos de apoio.

O suicídio é um fenômeno complexo e pode ser prevenido. Por isso, situações de sofrimento emocional precisam ser levadas a sério, e a busca por acompanhamento profissional deve ser incentivada quando necessária.

Comunicar sem julgar

A comunicação também precisa ser cuidadosa quando aborda o suicídio.

É importante evitar julgamentos, culpabilizações, simplificações ou abordagens que possam aumentar o sofrimento de quem enfrenta uma crise.

Para os agentes da Pascom, isso significa ter responsabilidade na produção de conteúdos para as redes sociais.

Não é preciso ter todas as respostas. É preciso saber acolher e encaminhar.

A comunicação pastoral pode ajudar a romper o silêncio, divulgar informações confiáveis e lembrar que pedir ajuda é um importante passo de cuidado.

A Igreja como espaço de escuta e acolhimento

As comunidades cristãs são chamadas a ser espaços onde as pessoas possam encontrar acolhimento, fraternidade e esperança.

A fé não substitui o acompanhamento profissional quando ele é necessário, mas a comunidade pode oferecer presença, escuta, oração e solidariedade.

Sacerdotes, religiosos, agentes de pastoral, catequistas, famílias e lideranças comunitárias podem contribuir para que ninguém precise enfrentar sozinho momentos de sofrimento.

Nesse sentido, a Pascom pode ajudar a criar uma comunicação que não apenas informa, mas aproxima.

Podemos divulgar campanhas de conscientização, conteúdos educativos, serviços de saúde, iniciativas comunitárias e testemunhos que promovam esperança, sempre respeitando as orientações de comunicação responsável sobre o tema.

E a Pascom tem um papel essencial nessa missão!

Comunicar sobre o setembro amarelo é ajudar a comunidade a compreender que a vida precisa ser cuidada.

É incentivar a escuta. É combater o preconceito. É promover informação responsável. É lembrar que existe ajuda. É construir uma cultura na qual as pessoas possam falar sobre seus sofrimentos sem medo de serem julgadas.

O Ministério da Saúde orienta que pessoas em sofrimento podem buscar atendimento nos serviços de saúde, como Unidades Básicas de Saúde, CAPS, UPA e hospitais. O Centro de Valorização da Vida (CVV) também oferece apoio emocional pelo telefone 188, gratuitamente e 24 horas por dia.

Falar pode abrir caminhos. Escutar pode acolher. Cuidar pode salvar vidas.

RADAR SOCIAL

Cuidar da água é cuidar da vida

Setembro também nos convida a olhar para uma questão essencial para a humanidade: o cuidado com a água.

A intenção de oração do Papa Leão XIV para setembro de 2026 convida toda a Igreja a rezar pelo cuidado com a água, pedindo uma gestão justa e sustentável desse recurso vital para que todas as pessoas tenham acesso a ele.

A água é indispensável à vida, à saúde, à alimentação, à agricultura e à dignidade humana. Por isso, seu cuidado também está relacionado à defesa da criação e à responsabilidade de todos diante da Casa Comum.

A própria Bíblia utiliza frequentemente a imagem da água como sinal de vida, purificação, renovação e salvação. No Batismo, a água se torna sinal sacramental da vida nova em Cristo.

Cuidar da água, portanto, também é cuidar da vida que Deus nos confiou. Água para todos

Em diferentes regiões, comunidades enfrentam problemas relacionados à escassez, à contaminação e ao acesso à água potável.

A realidade chama a atenção para a necessidade de preservar rios, nascentes e mananciais.

Quando uma nascente é preservada, uma comunidade é protegida. Quando um rio é contaminado, toda uma cadeia de vidas é atingida.

A defesa da água é também defesa da vida.

E a Pascom tem um papel essencial nessa missão!

Os agentes da Pascom podem ajudar a transformar essa intenção de oração em informação e conscientização.

É possível produzir conteúdos sobre o uso responsável da água, divulgar projetos de preservação, dar visibilidade às comunidades que enfrentam dificuldades e promover momentos de oração pela criação.

A comunicação pastoral também precisa contribuir para uma cultura do cuidado.

Cuidar da água é cuidar da criação. Cuidar da criação é cuidar da vida.

RADAR DA COMUNICAÇÃO

Comunicar esperança em tempos de incerteza

O Livro de Daniel, o setembro amarelo e a intenção de oração pelo cuidado com a água apresentam desafios diferentes, mas encontram um ponto em comum: a necessidade de cuidar da vida e alimentar a esperança.

Em uma sociedade na qual as informações circulam rapidamente, comunicar exige responsabilidade.

Uma informação falsa pode alcançar milhares de pessoas em poucos minutos. Uma imagem fora de contexto pode gerar julgamentos. Uma publicação pode alimentar conflitosPor isso, a Pascom é chamada a construir uma comunicação verdadeira, humana, acolhedora e evangelizadora.

Antes de compartilhar, é preciso verificar. Antes de julgar, é preciso ouvir. Antes de publicar, é preciso compreender. A comunicação cristã não deve alimentar o medo ou a divisão. Ela deve ajudar a comunidade a encontrar caminhos de diálogo, solidariedade e esperança.

DA PALAVRA PARA AS REDES

Mês da Bíblia também pode ser uma oportunidade para renovar a presença da Palavra de Deus nos ambientes digitais.

As comunidades podem criar iniciativas como:

“1 minuto com Daniel”, apresentando uma passagem do livro; vídeos curtos sobre personagens e mensagens do Livro de Daniel; perguntas bíblicas interativas; podcasts e entrevistas; cards com o lema do Mês da Bíblia; testemunhos sobre a importância da Palavra; cobertura dos encontros bíblicos nas comunidades; lives e momentos de leitura orante.

Também podem ser produzidos conteúdos relacionados ao Setembro Amarelo, sempre com responsabilidade e informação confiável, valorizando a escuta e a busca por ajuda.

A criatividade é uma importante aliada da evangelização.

Mas é preciso lembrar: a tecnologia é instrumento; o centro continua sendo Cristo e sua Palavra.

PALAVRA, ESPERANÇA E CUIDADO

Setembro reúne temas que se complementam: Palavra, esperança, cuidado e comunicação.

A Palavra de Deus orienta. A esperança sustenta. O cuidado protege a vida. E a comunicação cria pontes.

O Mês da Bíblia nos convida a aprofundar a fé.

O Setembro Amarelo nos recorda a responsabilidade de cuidar e acolher quem sofre.

A intenção do Papa pelo cuidado com a água amplia nosso compromisso com a criação e com a vida.

E a Pascom está presente em todos esses caminhos, utilizando a comunicação como instrumento de serviço.

Que o testemunho de Daniel nos ajude a permanecer firmes diante dos desafios do nosso tempo. Que São Jerônimo desperte em nós o amor pelas Sagradas Escrituras. Que Maria nos ensine a acolher a Palavra e colocá-la em prática. Que o Setembro Amarelo nos ajude a construir comunidades mais atentas, acolhedoras e capazes de escutar. E que a intenção do Papa Leão XIV nos ajude a compreender que a água é um dom que precisa ser preservado e compartilhado com justiça.

E a Pascom tem um papel essencial nessa missão!

Ao comunicar a Palavra, damos visibilidade à fé. Ao comunicar boas histórias, fortalecemos a esperança. Ao dar voz às comunidades, fortalecemos a participação.

Ao falar sobre saúde mental com responsabilidade, ajudamos a promover uma cultura do cuidado. Ao comunicar o cuidado com a água e com a Casa Comum, promovemos responsabilidade. Ao comunicar com verdade e caridade, ajudamos a construir comunhão. Que cada pasconeiro e pasconeira encontre, neste setembro, novas formas de colocar seus dons a serviço do Evangelho.

Que nossas câmeras registrem histórias que merecem ser lembradas. Que nossos microfones deem voz a quem precisa ser ouvido. Que nossos textos sejam sementes de esperança. Que nossas redes sejam espaços de encontro.

E que toda comunicação realizada pela Pascom possa conduzir as pessoas para aquilo que permanece:

“Seu reino jamais será destruído.” (Dn 7,14)