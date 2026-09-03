Seminario internacional en la UC abordó los desafíos de educar para la libertad en la era de la inteligencia artificial

La instancia reunió a académicos, expertos y autoridades para reflexionar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación y la formación de las nuevas generaciones. Entre sus participantes estuvo el cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la UC, quien profundizó en los desafíos humanos y éticos que plantea el escenario digital.

(iglesiadesantiago.cl).-La educación debe estar al servicio de la persona humana y de su capacidad de buscar sentido, discernir y ejercer la libertad. Ese fue el eje de la exposición que presentó el Cardenal Fernando Chomali, arzobispo de Santiago y Gran Canciller de la UC, durante la charla “Educar para la libertad”, realizada en el Seminario Internacional “Educación y libertad en la era de la IA”.

La actividad, realizada en el Auditorio de la Facultad de Educación UC del Campus San Joaquín, fue organizada en el marco del Proyecto Fondecyt de Iniciación N.º 11240180 y contó con el apoyo de la Facultad de Teología UC, el Programa de Pedagogía en Religión Católica UC, la Dirección de Enseñanza e Innovación Docente y el Nodo IA UC.

Al iniciar su intervención, el Gran Canciller UC destacó el valor de la labor docente y el papel que cumplen los educadores en la formación integral de los estudiantes. Desde su experiencia cercana al mundo escolar, sostuvo que la educación enfrenta hoy desafíos inéditos asociados al uso intensivo de tecnologías digitales y a los cambios culturales que atraviesan las nuevas generaciones.

En ese contexto, planteó que la formación de la libertad constituye una tarea irrenunciable para la Iglesia y para las instituciones educativas. “Educar para la libertad de la humanidad no es una opción pedagógica, entre otras, sino una exigencia que brota de la propia comprensión del ser humano y de su visión. Se vuelve un modo de custodiar aquello que la máquina no puede sustituir, la capacidad de originar lo nuevo desde tu centro personal y de responder libremente por ello”, afirmó.

Reflexión más profunda

Durante la conferencia, el cardenal advirtió que el debate sobre inteligencia artificial no puede limitarse a aspectos técnicos. A su juicio, las transformaciones actuales exigen una reflexión más profunda sobre el sentido de la educación, la formación del pensamiento crítico y el desarrollo de vínculos humanos auténticos.

“La educación deja de ser un tema colateral en esta discusión y pasa a ser el tema central. Si las máquinas están hechas de nuestras palabras, de nuestra formación, de nuestro pensamiento, de nuestra vida común, no es un asunto secundario cómo seguiremos alimentando esa inteligencia artificial”, señaló el arzobispo ante académicos, investigadores y estudiantes.

El cardenal Chomali sostuvo, además, que la humanidad enfrenta un momento decisivo. Citando las reflexiones del Papa León, indicó que los actuales avances tecnológicos representan mucho más que una sucesión acelerada de innovaciones, pues están modificando la cultura, la economía, la política y las formas de relación entre las personas.

Recuperar espacios de encuentro

En esa línea, alertó sobre los efectos de la hiperconectividad en niños y jóvenes, especialmente en ámbitos como la atención, el descanso, el desarrollo emocional y la capacidad de construir relaciones significativas. Para el cardenal, uno de los grandes desafíos educativos consiste en recuperar espacios para la reflexión, el encuentro y las preguntas profundas que permiten dar sentido a la existencia: “La inmediatez digital está apagando el deseo de hacer preguntas complejas”, indicó.

“La inteligencia artificial, por más que esté robotizada, jamás será un tú. Siempre vamos a sentir ante ella una gran soledad. Entonces, frente a este escenario, la pregunta que resuena en el corazón de la Iglesia y que debe sacudir nuestras instituciones educativas es: ¿qué significa ser humanos en la era digital?”, planteó durante su intervención.

En relación con la dignidad, el Gran Canciller UC reafirmó que la educación centrada en la dignidad humana constituye una respuesta fundamental ante los desafíos de la inteligencia artificial. “La educación para la libertad no constituye una opción de moda ni una metodología innovadora más para la Iglesia. Es una exigencia ineludible”, destacó, invitando a las comunidades educativas a promover una formación que fortalezca la libertad, la responsabilidad y el desarrollo integral de las personas.

Sobre el Seminario

En el Seminario participaron la académica de la Facultad de Teología UC Haddy Bello; la profesora del Instituto de Éticas Aplicadas UC Alejandra Marinovic; la presidenta del Consejo Nacional de Educación Luz María Budge; la filósofa de la educación de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma Anna Maria Pezzella; y la filósofa María Alejandra Carrasco, directora de Estudios de la Universidad de los Andes.

A lo largo de la jornada, las exposiciones y mesas de diálogo abordaron preguntas centrales sobre el papel de la educación en un contexto marcado por el avance de las tecnologías digitales, la formación de personas libres y el desafío de resguardar la dignidad humana en una cultura cada vez más mediada por la inteligencia artificial.

La académica de la Facultad de Teología UC y miembro del comité organizador, Haddy Bello, valoró la amplitud de perspectivas reunidas durante la jornada y destacó la importancia de seguir generando espacios de encuentro interdisciplinario. “Este seminario ha sido una gran experiencia de compartir saberes interdisciplinarios, experiencias de vida, profesores, docentes y formadores. El gran desafío es formar en la libertad y formar en humanidad en esta era de la IA”, expresó.