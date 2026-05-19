Anunciar el Evangelio en las redes sociales, una labor cada vez más importante en la Iglesia: «Los misioneros digitales están llamados a construir comunión y no división»

El proyecto ‘La Iglesia en 12 semanas’ se centra en los hombres y mujeres que anuncian el Evangelio a través del entorno digital

(cope.es).-Los misioneros digitales protagonizan la nueva semana del proyecto ‘La Iglesia en 12 semanas’, con el que la Iglesia da a conocer su labor. En este caso, la de hombres y mujeres que anuncian el Evangelio a través del entorno digital.

Y es que ser misionero digital va más allá de crear contenidos, ya que ante todo es un testigo que abre caminos hacia el encuentro con Cristo. “La misión digital está llamada a construir comunión y no división. A humanizar las redes, promover el discernimiento y recordar que la vida virtual no sustituye el encuentro real”, sostiene la nota de prensa de la Conferencia Episcopal Española.

El obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, destaca que evangelizar en el entorno digital es «la que más subraya la vocación de ser una Iglesia en salida, el dar a conocer a Jesús en el foro público».

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Las claves de la misión evangelizadora del entorno digital

El contenido se articula en torno a ideas principales que ayudan a comprender la importancia de la misión evangelizadora en el entorno digital. Entre ellas, se destacan:

El universo digital está cambiando la manera de relacionarnos con los demás, también en la búsqueda de Dios y en la vivencia de la fe.

Son lugares donde se formulan las grandes preguntas, se comparten valores y se construyen identidades.

La evangelización en este contexto consiste en generar contenidos que tiendan puentes y faciliten encuentros auténticos.

Su tarea en relación a la fe consiste en sembrar sentido, ofrecer acompañamiento, suscitar preguntas y abrir espacios para el encuentro real con Cristo.

Es un ámbito donde el diálogo y el respeto prevalezcan sobre la lógica de la polarización.

Una misión tan real como digital

El director del secretariado de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales, Josetxo Vera, resalta que “allí donde hay personas la Iglesia debe tener una presencia y una misión”, siendo el “continente digital” uno de ellos.

A juicio de Vera, el entorno digital “es un verdadero espacio de encuentro humano, donde se construyen identidades, se comparten búsquedas y se expresan anhelos profundos”, subraya.

En este contexto, los misioneros digitales, que van desde laicos a consagrados y sacerdotes, asumen con responsabilidad y creatividad la tarea de evangelizar en internet y en las redes sociales con el fin de “generar auténticos vínculos, escuchar, dialogar y acompañar”.