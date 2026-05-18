Roma: Lanzamiento de Aleteia, la primera red social cristiana

Más de 1.000 medios e instituciones católicas en 15 países han creado conjuntamente la red Aleteia. Esta iniciativa tiene como objetivo «seleccionar y compartir con todos los ‘buscadores de la verdad’, las mejores respuestas a las preguntas que se pueden plantear sobre la fe, la vida y la sociedad», dijo Aleteia en un comunicado emitido el 21 de septiembre.

(cath.ch/newsf/).-«La multiplicidad de sitios web cristianos la convierte en la primera comunidad activa en Internet, pero en este continente digital, los cristianos no solo deben comunicarse localmente: su voz también debe ser escuchada de forma global, fuerte y justa, a escala global», decía el comunicado.

Por ello, más de 1.000 instituciones y medios cristianos han decidido adaptarse a esta nueva forma de transmitir el conocimiento y comunicarse creando Aleteia (del griego Aletheia, «la verdad»), que consta de 3 realidades complementarias:

1. Una red católica y ecuménica que reúna a socios (medios, movimientos, instituciones) e individuos (miembros, colaboradores, expertos), que identifican y seleccionan contenidos,

2. Una plataforma de difusión colaborativa (Aleteia.org) que ofrece respuestas claras y verificadas a todas las preguntas que los usuarios de Internet puedan tener sobre la fe, la vida y la sociedad, destacando las «perlas» más bellas y las mejores respuestas seleccionadas por la red, y dándoles acceso a una audiencia muy amplia.

3. Una acción de evangelización llevada a cabo por una comunidad en Internet, en redes sociales y en el mundo real, que comparte y difunde el contenido recopilado, con el fin de llegar a todos en su idioma, en su cultura, y así responder a sus preguntas personales.

Actualmente, Aleteia se publica en 6 idiomas (inglés, español, francés, italiano, portugués, árabe). Esta red pretende convertirse en «la fuente cristiana de referencia para el público general, pero también para periodistas, catequistas, líderes de opinión y todos aquellos que buscan información sobre la fe cristiana». Así tendrán acceso, de forma gratuita y rápida, a contenido de calidad perpetuamente enriquecido y revisado por especialistas, dice Aletia.

Tarjeta de identidad

El proyecto Aletia incluye un Consejo Editorial de 200 expertos. Cuenta con el apoyo de la Fundación para la Evangelización a través de los Medios (FEM), creada en Roma en 2011, para reunir a todos los movimientos importantes implicados en la evangelización y los medios de comunicación.

Iniciado por un equipo de laicos franceses, este proyecto es desarrollado por un equipo de 37 periodistas y técnicos. Está presidida en Roma por Jesús Colina, con un departamento técnico y de «redes sociales» dirigido por David Lejeune desde Washington. Andrea Salvati, uno de los principales directivos de Google Italia, se une a Aleteia como CEO para desarrollar activamente este proyecto y darle una nueva dimensión.

Página web: www.aleteia.org (apic/com/bb)