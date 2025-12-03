App (o ebook) para mantener las necesidades espirituales de Adviento en un solo lugar

La app de Adviento (o ebook) de Magnificat destaca por ofrecer lo esencial y algunos beneficios que apreciarás.

(aleteia.org).-No faltan herramientas que se ofrecen durante el Adviento para ayudarte a rezar más, comprar menos, buscar el silencio, evitar el estrés y aun así acabar con todos los regalos comprados y las comidas preparadas. En medio de las muchas ofertas excelentes, la app de Adviento (o ebook) de Magnificat destaca por ofrecer lo esencial y algunas ventajas que apreciarás.

La aplicación incluye las lecturas diarias de la Misa, así como la Oración Matutina y la Vespertina modificadas de la Liturgia de las Horas.

También hay un puñado de otros recursos únicos. Una es la Estación de Adviento, que te guiará por seis etapas de la preparación de Dios para la Venida de Cristo con lecturas del Antiguo Testamento vinculadas al cumplimiento del Nuevo Testamento.

Y mi favorito personal es el Anuncio de la Solemnidad de la Natividad del Señor del Martirologio Romano. Esta breve lectura comienza con la creación y, con lenguaje formal, enumera muchos de los grandes acontecimientos que ocurrieron a lo largo de la historia en preparación para aquella primera noche de Navidad. ¡Estad atentos, ya que este año Aleteia tendrá un comentario especial sobre este texto desde la perspectiva científico-histórica única del Observatorio Vaticano!

Descarga la app aquí:

App Store de iOS: https://apps.apple.com/us/app/advent-magnificat-2025/id6755061463

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.magnificat.advent2025

O la versión en eBook de la edición en papel recientemente agotada del bestseller anual Magnificat Advent Companion.