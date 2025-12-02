5 recursos católicos para ayudarte a acercarte más a Cristo este Adviento

(ewtnvatican.com).-A medida que el Adviento se acerca rápidamente y el ajetreo de la temporada navideña empieza a colarse en nuestras vidas, aquí tienes cinco recursos para ayudarte a prepararte para dar la bienvenida a Jesús esta Navidad.

De Ascensión:

Acompaña al padre Mike Schmitz este Adviento para «Esperando bien: Adviento con el padre Mike Schmitz» en la aplicación Ascensión.

A partir del 30 de noviembre, una serie de vídeos de 26 días guiará a los espectadores para tomar conciencia de cómo Dios les está moldeando durante las temporadas de espera y cómo esperar bien. Cada día se publicará un vídeo de cinco minutos que incluirá una reflexión de Schmitz que desglosa la lectura diaria de la Misa, así como versículos de las Escrituras, extractos de catecismo y preguntas de reflexión para animar a los participantes a profundizar en el significado del Adviento.

La serie de vídeos «Esperando bien: Adviento con el padre Mike Schmitz» de Ascension. Crédito: Ascension

Los vídeos semanales de homilía de Schmitz durante el Adviento forman parte de la serie «Esperando bien» y están disponibles gratuitamente en YouTube. Sin embargo, las reflexiones diarias solo estarán disponibles en la app de Ascension con suscripción o prueba gratuita.

Las reflexiones en vídeo de este año también irán acompañadas por la revista impresa «Esperando bien» para individuos, parroquias y estudios en pequeños grupos. Está diseñado para ayudar a los lectores a desacelerar durante 15 minutos al día mientras se preparan para encontrarse con Cristo en el pesebre. Cada día incluye una palabra o versículo bíblico para rezar, una reflexión y un estímulo para que escribas tus pensamientos y reflexiones.

De Hallow:

El anual «Desafío de Oración de Adviento» de Halallow vuelve una vez más. A partir del 1 de diciembre, «Pray25: Stay Quiet» cuenta con Jonathan Roumie; Chris Pratt; Gwen Stefani; el padre John Burns; Madre Natalia; la hermana Miriam James Heidland, SOLT; y el padre Pierre Toussaint, CFR. Este Adviento, se invita a los oyentes a descubrir una quietud más profunda en medio del caos de la temporada navideña, tal como hizo la Santísima Virgen aquella primera Navidad.

Roumie y Heidland dirigirán reflexiones sobre «La lengüeta de Dios» de Caryll Houselander, mientras que Pratt dirigirá sesiones sobre «La despiadada eliminación de la prisa» de John Mark Comer. Stefani y la Madre Natalia guiarán sesiones centradas en estar quietas, usando la vida de los santos como inspiración. Burns guiará a los oyentes en sesiones de oración imaginativa y Toussaint ofrecerá reflexiones de homilía cada domingo durante el Adviento.

Bendita sea:

Bendita sea Ella tiene devocionales de Adviento para toda la familia este año — mujeres, hombres y niños. «En el tiempo: Un devocional adviento para mujeres» invita a los lectores a reflexionar sobre la presencia continua de Dios en nuestras vidas. Escrito por Claire Dwyer, este devocional ayuda a las mujeres a ver que esperar está lleno de la acción amorosa de Dios.

«Banquete: Un devocional de Adviento para hombres» está escrito por Paul George, arraigado en las Escrituras e inspirado en la historia del hijo pródigo. Este devocional invita a los hombres a regresar a Dios Padre con valor, humildad y esperanza. También pretende animar a quienes buscan renovación, sanación y una fe más profunda durante el Adviento. Tanto los devocionales para hombres como para mujeres incluyen lecturas diarias de las Escrituras, oración y reflexión.

Por último, «Watch and Wait: A Kids Advent Devotional» escrito por Olivia Spears ayuda a los niños a prepararse para la Navidad con oraciones diarias, reflexiones y actividades sencillas basadas en las Escrituras. Este devocional enseña a los niños a esperar con esperanza y alegría mientras se preparan para el nacimiento de Cristo. Se recomienda para niños mayores de 7 años.

El campus del Augustine Institute en St. Louis. Crédito: Cortesía del Instituto Agustín

Del Instituto Agustín:

El Instituto Agustín invita a los católicos a entrar en la temporada de Adviento con renovado propósito y alegre expectativa con una nueva serie de vídeos titulada «Cómo Adviento«.

La serie de vídeos constará de cuatro episodios de 12 a 15 minutos que explorarán la belleza y el significado de las tradiciones adventistas de forma atractiva y significativa, y destacarán una tradición adviento diferente y muy apreciada: el calendario de Adviento, la corona de Adviento, el árbol de Jesse y el belén. La serie de vídeos está disponible en Formed.

Del Catálogo Religioso de EWTN:

El Catálogo Religioso de EWTN ofrece una amplia variedad de devocionales de Adviento, incluyendo «Encontrando a Emmanuel: Un diario guiado de adviento para oración y meditación» de Heather Khym, copresentadora del pódcast «Abiding Together», y «Los verdaderos regalos de la Navidad» de Megan Alexander, que lleva a los lectores en un viaje a través del significado más profundo de nuestras tradiciones navideñas más queridas.