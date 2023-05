As Redes Sociais como Ferramentas de Evangelização – Dicas de Instagram

«Desta galáxia de imagens e sons, emergirá o rosto de Cristo e ouvir-se-á a sua voz?» (Papa João Paulo II – 36º Dia Mundial das Comunicações Sociais em 2002)

As redes sociais sempre existiram, mesmo antes da internet.

É claro, com uma proporção bem menor de pessoas conectadas, por exemplo, as reuniões das nossas avós com as vizinhas na frente das suas casas, os encontros de família em datas comemorativas, entre outras redes. Os motivos em comum que ligavam essas pessoas eram a família, a vizinhança ou os amigos e esses momentos de encontros inspiravam os participantes a terem outros círculos sociais.

Esse conceito de redes (círculos) sociais foi transferido do off-line para o online, transformando a rede social em digital e, o que antes eram 10 pessoas conectadas, hoje são milhões de conexões compostas por pessoas ou organizações, que compartilham valores e interesses comuns.

Inspiração, informação e interação

Buscamos, nas redes sociais digitais, perfis e canais que entregam os conteúdos que queremos consumir e seguimos temas que inspiram o nosso dia a dia em diversas áreas que temos interesse. Queremos que esse conteúdo nos entregue informação rápida, no qual podemos interagir e compartilhar também em nossos perfis e contas pessoais.

Nesse cenário de milhões de pessoas conectadas em busca de conteúdo, está a sua paróquia e os fiéis que lá participam e que certamente estão propícios e abertos a receber e a transmitir o material digital da comunidade que eles frequentam.

Assim como nos provoca a mensagem que iniciou esse artigo, do Papa João Paulo II, façamos a reflexão: os fiéis que seguem as redes sociais das nossas paróquias encontram o rosto e a voz de Cristo em nossas comunicações? Entregamos conteúdos que inspiram e informam?

Os veículos de comunicação, que outrora eram vistos com maus olhos pela Igreja, hoje são searas para a evangelização, como nos diz Darlei Zanon, religioso paulino, em seu livro Comunicar o Evangelho: Panorama histórico do magistério da Igreja sobre a comunicação:

“Do livro à web, incluindo televisão, rádio, cinema, arte e tantos outros meios, vimos como a Igreja passou da convicção de que os meios de comunicação são “diabólicos” a uma visão mais moderada, aceitando-os como instrumentos que podem ser utilizados tanto para o mal quanto para o bem”.

Eis a nossa grande missão, Pasconeiros!

Fazer o bem reinar nesse imenso oceano de conteúdo digital que, certamente tem pessoas à deriva, precisando daquela mensagem do evangelho, da palavra do pároco ou simplesmente da arte bem produzida convidando-o para participar da paróquia. Devemos ser a comunicação positiva e não neutra, assim como complementa Darlei Zanon:

“E posteriormente desta visão neutra a uma avaliação positiva, assumindo os meios de comunicação como geradores de uma nova cultura e instrumentos fundamentais para a evangelização e para a catequese, verdadeiras “maravilhas de Deus”.

Instagram – Rede Social em crescimento

E nesse cenário de verdadeiras “maravilhas de Deus”, temos o Instagram como campo de evangelização.

De acordo com o estudo da Data Reportal – organização que disponibiliza relatórios gratuitos do uso das ferramentas online no mundo – sobre as tendências da utilização das redes sociais em 2023, o Instagram é a 4ª rede social mais acessada no Brasil e tem pelo menos 113,5 milhões de usuários em nosso país. Outro dado do estudo, que nos chama a atenção, é que o Instagram é a rede social preferida dos jovens e adultos entre 16 a 34 anos.

O que são esses dados para nós, comunicadores Católicos?

São caminhos que norteiam quais conteúdos podemos produzir no Instagram para alcançar fiéis das nossas paróquias, dioceses e arquidioceses que estão nessas estatísticas e ainda não foram impactados pela nossa comunicação.

Porém, antes de criar quaisquer comunicações, conheça a sua paróquia!

Fale com o padre, converse com as pastorais e seus agentes, escute os fiéis e descubra o que eles precisam de comunicação e, somente após essa anamnese, utilize o que o Instagram pode oferecer para evangelizar.

Instagram – Formatos e Ideias

Utilize todos os formatos e recursos que o Instagram possui na divulgação dos eventos, missas e momentos da sua paróquia, que são divididos em:

Post

Nesse formato é possível a publicação de fotos (únicas ou carrossel com até 10 fotos) e vídeos:

– Publique fotos dos eventos e missas solenes, com uma legenda bem elaborada sobre o momento;

– Inclua as hashtags (#) nas descrições. Elas são códigos de ligação de interesse. Por exemplo, se alguém tem interesse em #ComunicaçãoCatólica, ao utilizar essa hashtag, há a chance da sua publicação impactar essa pessoa, mesmo que não seja seguidora do perfil da paróquia;

– Marque as pessoas da foto e responda a todos os comentários que surgirem;

– No caso da publicação de artes, utilize fotos de autoria da paróquia. Cuidado com fotos que possuem direitos autorais, principalmente do Papa Francisco.

Confira aqui as orientações para a utilização de fotos do Papa Francisco.

Reels

Quer alcançar mais pessoas? Faça Reels!

O Reels é um recurso recente (lançado em 2019) do Instagram. É uma ferramenta igual ao TikTok (outra rede social para outro artigo). Nele é possível inserir músicas e filtros nos vídeos e atrair mais seguidores pois, nesse formato, o Instagram faz com que os vídeos circulem mais na rede, exibindo-os até para pessoas que não seguem o perfil paroquial.

Algumas sugestões de Reels:

– Faça vários vídeos curtos dos eventos e junte-os no próprio recurso. Acrescente uma música católica no contexto do vídeo e publique-o;

– Mensagens rápidas do pároco;

– Trechos de músicas do ministério de músicos da paróquia;

– Interações e teatros da Juventude, Crisma ou Catequese Infantil.

Live

As transmissões ao vivo pelo Instagram têm boa interação e engajamento com os seguidores. É muito indicado para demonstrar domínio sobre o assunto discutido. Para uma boa utilização desse recurso atente-se para algumas dicas:

– Faça eventos ao vivo rápidos e objetivos;

– Utilize a estratégia de 15 minutos para conteúdo geral, 10 minutos para interagir com o público e dúvidas e 10 minutos para considerações finais;

– Crie programas de entrevistas com os agentes das pastorais, curiosidades e histórias das paróquias e entrevistas com o pároco e seminaristas;

– No momento da missa, transmita ao vivo a homilia do padre e motive os fiéis para acessar a transmissão simultânea no YouTube ou no Facebook.

Depois da realização da Live, publique no feed do perfil e divulgue como conteúdo novo.

Story

Esse recurso é muito interativo e com prazo de validade de veiculação, no qual as publicações ficam somente 24 horas veiculadas no perfil. Após esse período elas somem, mas podem ser acessadas pelo administrador do perfil. Para isso, acesse o ícone de menu e depois itens arquivados.

Divulgue os bastidores da sua paróquia para os seus fiéis!

Nesse formato de publicação, apresente os bastidores da sua paróquia como:

– A preparação da festa do(a) padroeiro(a);

– A preparação para o Batismo;

– Os ensaios dos cantos para a Missa;

– O trabalho da Liturgia na preparação dos ambientes litúrgicos;

– Os encontros de catequistas;

– Faça enquetes com os seguidores sobre assuntos paroquiais.

Direct

Atenção para esse recurso!

O direct é um chat online do Instagram. Muito utilizado pelos seguidores do perfil da sua paróquia para sanar dúvidas gerais como, por exemplo, preparação dos sacramentos (documentos necessários e calendário de celebrações), envio de intenções para a Santa Missa e dúvidas gerais paroquiais. Por isso é muito importante que a sua equipe da Pascom esteja atenta às mensagens do direct.

Ferramentas que unem os fiéis

As redes sociais abriram e encurtaram os caminhos entre a Igreja e os fiéis, criando uma ponte de conexão direta e rápida. Nesse cenário estão as equipes da Pascom pelo Brasil como mediadoras e peças fundamentais na articulação e divulgação de uma comunicação que acolha a todos.

Que possamos, inspirados pela mensagem do Papa Francisco para o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, “Falar com o coração” também nas redes sociais, “’testemunhando a verdade no amor’ (Ef 4,15)”.