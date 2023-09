ASSESSORES DE COMISSÃO DA CNBB APRESENTAM AS AÇÕES PARA A ANIMAÇÃO MISSIONÁRIA DA IGREJA NO BRASIL

O sexto episódio do PodPOM, o podcast das Pontifícias Obras Missionárias do Brasil, contou com a participação dos novos assessores da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). Padre Tiago Camargo e a irmã Eliane Santana apresentam as ações da Comissão Episcopal para a Animação Missionária e Cooperação Intereclesial na animação missionária da Igreja no Brasil. A apresentação do PodPOM é do jornalista Fabrício Preto. Confira: