Usando tênis Nike e calça jeans, túmulo do ‘padroeiro da internet’ chama atenção da web; assista

O italiano Carlo Acutis, beatificado em 2020 e considerado ‘venerável’ desde 2018 viralizou nas redes sociais do Brasil neste final de semana após uma influencer de viagens compartilhar a história do primeiro “influencer” a chegar aos altares e mostrar o estado de conservação do seu corpo. Segundo a Igreja, o corpo do adolescente continua “intacto”, com sua calça jeans e tênis. O Vaticano afirma que os restos mortais foram “recompostos”, mas não detalha o processo, apenas avisa como item extra que ele está usando uma máscara de silicone. Ele foi criador do ‘google dos milagres’.

eu tava achando que era meme, zoeira sei lá.. mas é real MANO pic.twitter.com/liWb06B2hq — .léo (@leonardovrn) September 18, 2023 Vida e morte de Carlo Acutis



Filho de pais italianos, Carlo Acutis nasceu em Londres em 1991, mas logo se mudou com a família para a Itália. Em Milão, já na adolescência, ele criou um site dedicado à catalogação cuidadosa de cada milagre já relatado na Igreja e para evangelizar — daí o título de “padroeiro da internet”.

Antonia Salzano, mãe do beato, contou ao site do Vaticano que o jovem, “com um computador relativamente obsoleto, conseguiu alcançar milhares de pessoas em todos os continentes” graças à sua personalidade e à forma como comunicava a sua fé. O bispo de Assis, Domenico Sorrentino, afirma que o novo beato exerce hoje “uma atração semelhante” à de São Francisco de Assis em seu tempo.

“Em Assis, estamos acostumados ao encanto de São Francisco, que atrai milhões de visitantes e muitos devotos. Mas que um menino que morreu aos 15 anos em 2006 já seja tão influente é algo que só pode ser explicado por motivos sobrenaturais. A atração que Carlo exerce se parece, de certa forma, com a que Francisco de Assis exerceu”, afirmou o sacerdote à mídia italiana. “Todos os homens nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias, não deixem isso acontecer com vocês!”, recomendou à sua geração Acutis, que conseguia alcançar milhares de pessoas em todo o mundo com sua linguagem jovem pela internet.

O milagre concedido no Brasil

O caminho para a beatificação de Acutis surgiu em 2013, quando a família de um menino de Mato Grosso do Sul afirmou que o garoto se curou de uma doença grave após tocar em uma relíquia do beato, uma roupa contendo o sangue de Carlo. A relíquia está em uma paróquia em Campo Grande, comandada pelo padre Marcelo Tenório, que realiza missas ao beato todo dia 12 de outubro: “A criança, me lembro bem, estava raquítica e tinha problemas de pâncreas anular. Ela não comia nada, não ingeria nem sólido, nem líquido e teve a cura logo depois”, afirmou o padre Marcelo Tenório.

A beatificação é o primeiro passo para se tornar santo da Igreja, que é necessário ter intercedido dois milagres. O jovem é considerado pelo papa Francisco “brilhante” e “criativo”, um exemplo para as novas gerações: “É verdade que o mundo digital pode expô-lo ao risco do retraimento, do isolamento ou do prazer vazio. Mas não podemos esquecer que neste ambiente há jovens que também são criativos e, às vezes, brilhantes”, escreveu o papa Francisco, dando como exemplo Carlo Acutis.