“Avvolti”, presentada al Papa la iniciativa de lectura digital de la Sábana Santa

Durante la audiencia de ayer en el Vaticano con el cardenal Repole, León XIV fue el primero en acceder al proyecto ideado por la Arquidiócesis de Turín para el Jubileo, que permite “recorrer” la imagen de la Sábana desde cualquier dispositivo electrónico y desde cualquier parte del mundo.

(vaticannews.va).-La Sábana Santa como nunca antes se había visto. El Papa León XIV fue el primero, en la mañana de ayer, 9 de enero, en entrar en Avvolti, la iniciativa realizada por la Arquidiócesis de Turín para el Jubileo que permite una experiencia de lectura digital de la imagen sindónica, accesible a través de Internet desde cualquier lugar del mundo. La presentación al Pontífice estuvo a cargo del custodio pontificio del Lienzo, el cardenal Roberto Repole, arzobispo de Turín, durante la audiencia concedida en el Palacio Apostólico Vaticano.

La iniciativa es una novedad absoluta: será posible conectarse al programa por Internet tanto desde el sitio www.avvolti.org como desde el sitio oficial www.sindone.org, con cualquier dispositivo -smartphone, tablet o computadora- y con acceso desde todo el mundo. Gracias al programa es posible “recorrer” en la propia pantalla la imagen de la Sábana, ampliando los detalles más significativos (el Rostro, la corona de espinas…). Cada ampliación va acompañada de explicaciones y de enlaces a los pasajes de los Evangelios que describen la Pasión de Jesús.

La lectura digital está destinada a acercar al gran público, en todo el mundo, a la imagen de la Sábana y a sus significados. Sin renunciar al rigor científico de los textos y las imágenes, se ha buscado realizar un producto accesible para todos, más que una iniciativa dirigida a especialistas.

El cardenal Repole recordó que la publicación de esta experiencia digital global forma parte del programa de “pastoral sindónica” que la Iglesia de Turín inició en 2024 y del cual Avvolti constituyó el eje central para el Año Jubilar 2025. Otras iniciativas se programarán y elaborarán en los próximos meses, con el fin de crear un recorrido de acompañamiento hacia el Jubileo de 2033.

La pasada primavera se había instalado una carpa de Avvolti en la Piazza Castello de Turín. En ella se presentó, entre otras propuestas, precisamente la lectura digital que reproducía la imagen de la Sábana a escala 1:1 sobre una mesa especialmente realizada, de cinco metros de largo. La carpa fue visitada por más de 30.000 personas de 79 países durante los ocho días de apertura, del 28 de abril al 5 de mayo. Ahora, el programa presentado en la Mesa, debidamente adaptado, está disponible para todos en la red. Las imágenes y los textos de la experiencia se encuentran en el sitio www.avvolti.org y en las redes sociales (Facebook e Instagram).