Los medios internacionales piden transparencia a las empresas de IA

«Facts In, Facts Out»: una campaña internacional insta a las principales empresas de IA a dar prioridad a la credibilidad de la información en su toma de decisiones. Cada vez más personas utilizan herramientas de IA para acceder a las noticias, pero estas suelen estar distorsionadas o descontextualizadas en comparación con sus fuentes originales. Por lo tanto, los medios de comunicación piden a los gigantes de la IA que asuman su responsabilidad en la revolución digital.

(vaticannews.va).-Es hora de que las empresas de inteligencia artificial entablen un diálogo con los medios de comunicación sobre la transparencia de las fuentes y el uso de contenidos periodísticos. Esta es la principal petición de las principales asociaciones de medios de comunicación del mundo a través de la campaña «Facts In, Facts Out». La iniciativa está promovida por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), de la que Radio Vaticano es miembro fundador, la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA) y la Federación Internacional de Editores de Publicaciones Periódicas (FIPP). La campaña se inspiró especialmente en el informe News Integrity in AI Assistants (Integridad de las noticias en los asistentes de IA), elaborado por la BBC y la UER.

El estudio, publicado en junio de 2025, puso de relieve cómo las herramientas de IA, independientemente de la ubicación geográfica, el idioma o la plataforma, alteran sistemáticamente, descontextualizan o incluso utilizan indebidamente las noticias de fuentes fiables, como los sitios web de los medios de comunicación.

Las herramientas de IA aún no son una fuente fiable de noticias

«A pesar de todo su poder y potencial, la IA aún no es una fuente fiable de noticias e información, pero la industria de la IA no está dando prioridad a este aspecto», acotó Liz Corbin, directora de Noticias de la EBU. Por eso, la campaña «Facts In, Facts Out» (Datos que entran, datos que salen) pide que se preste atención urgente a la transparencia de las fuentes. La credibilidad del periodismo está en juego. Vincent Peyregne, director general de WAN-IFRA, afirmó: «Si los asistentes de IA ingieren datos publicados por proveedores de noticias de confianza, entonces esos datos deben salir al otro lado, pero eso no es lo que está ocurriendo hoy en día».

Los promotores de la campaña hacen hincapié en que cada vez más personas utilizan las plataformas de IA como canal de acceso a las noticias. Cuando estas herramientas distorsionan, modifican o incluso falsifican la información, el resultado es una erosión significativa de la confianza en los medios de comunicación, un elemento esencial para un sistema democrático.

Por eso, subraya la campaña, es necesario abordar urgentemente esta cuestión, sobre todo teniendo en cuenta que se prevé que el uso de la IA para acceder a la información siga creciendo en los próximos años, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Cinco principios para la transparencia de la información en la IA

La campaña «Facts In, Facts Out» forma parte de una iniciativa más amplia denominada «News Integrity in the Age of AI» (Integridad de las noticias en la era de la IA), que establece cinco principios fundamentales que deben seguir las empresas de IA: 1) Sin consentimiento, no hay contenido. El contenido de las noticias solo debe utilizarse en herramientas de IA con la autorización del autor. 2) Reconocimiento justo. El valor del contenido de noticias fiables debe reconocerse cuando lo utilicen terceros. 3) Precisión, atribución, procedencia. La fuente original detrás de cualquier contenido generado por IA debe ser visible y verificable. 4) Pluralidad y diversidad. Los sistemas de IA deben reflejar la diversidad del ecosistema global de noticias. 5) Transparencia y diálogo. Las empresas tecnológicas deben colaborar abiertamente con las organizaciones de medios de comunicación para desarrollar normas comunes de seguridad, precisión y transparencia.

Basándose en estos principios, el objetivo es trabajar juntos para garantizar que la información sea veraz y creíble. Para Liz Corbin, de la EBU, «no se trata de señalar con el dedo, sino de invitar a las empresas tecnológicas a entablar un diálogo significativo con nosotros. El público exige, con razón, acceso a un periodismo de calidad y fiable, independientemente de la tecnología que utilicen».