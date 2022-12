En el Diccionario de la Doctrina Social de la Iglesia, Adriano Marocco subraya cómo el recurso a estas técnicas también cuestiona la ética y, en particular, los conceptos de justicia y solidaridad.

(vaticannews.va/it).-Las biotecnologías innovadoras incluyen la edición del genoma, que tiene la capacidad de modificar de manera específica, precisa, eficiente, flexible, rápida y relativamente barata la información genética que controla las características de un organismo, retocando a voluntad un tramo deseado de ADN, induciendo así variaciones genéticas específicas. La capacidad selectiva de «edición» se basa en un mecanismo particular, llamado CRISPR-Cas9, ya presente en la naturaleza, dado que muchos microorganismos lo han desarrollado para contrarrestar la infección por virus bacterianos, llamados bacteriófagos. CRISPR funciona universalmente y ha desencadenado una verdadera revolución en los laboratorios que se ocupan de organismos vivos.

La «edición» le permite inactivar un gen o reemplazar una secuencia, insertar genes de manera específica. Usando CRISPR, se pueden introducir mutaciones, por ejemplo, para inactivar un gen necesario para la infección de un patógeno, produciendo así un organismo resistente a ese patógeno. La Doctrina Social de la Iglesia da un juicio positivo sobre la legalidad de las intervenciones del hombre sobre la naturaleza en una relación de reciprocidad responsable entre los seres humanos y la naturaleza (Laudato Si’, 67). El científico, como el tecnólogo, está llamado a «saber» y «saber hacer» con cada vez mayor precisión y creatividad en el campo de su competencia y, al mismo tiempo, a tomar decisiones responsables sobre los pasos a seguir y sobre aquellos frente a los cuales detenerse y tomar un camino diferente (Discurso del Papa Francisco a los miembros del Comité Nacional de Bioseguridad, Biotecnología y Ciencias de la Vida, 2017).

Sin embargo, la legalidad tecnológica del uso de técnicas biológicas y biogenéticas no agota todo el problema ético: sobre todo con respecto a los criterios de justicia y solidaridad, a los que deben adherirse ante todo las personas y los grupos involucrados en la investigación y la comercialización en el campo de la biotecnología. Por ejemplo, una evaluación ética de la adopción de la biotecnología también debe considerar la prioridad, o al menos la no exclusión, de encontrar las mejores soluciones para los problemas graves y urgentes de la alimentación y la salud, teniendo en cuenta no solo el beneficio legítimo, sino también el bien común.