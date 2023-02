Campanha da Fraternidade: saiba quais materiais da CF 2023 estão disponíveis e onde encontrá-los

(campanhas.cnbb.org.br).-A Campanha da Fraternidade 2023 terá início na próxima Quarta-feira de Cinzas, em 22 de fevereiro, mas as mobilizações em torno dessa iniciativa quaresmal da Igreja no Brasil já começaram. Formações, momentos de reflexão, divulgação do tema e iniciativas de sensibilização em vista da superação da fome no Brasil são algumas das ações realizadas.

E quem quiser estar por dentro dos objetivos e propostas da CF 2023, e somar-se a essa rede de conversão quaresmal e de solidariedade, pode contar com os materiais oferecidos pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e por parceiros. Confira quais são esses materiais e os links onde pode encontrá-los:

Site de Campanhas

Uma página com as principais informações e recursos da Campanha da Fraternidade, inclusive com histórico das campanhas promovidas pela CNBB. No endereço, estão disponíveis materiais para download e notícias sobre a CF.

Acesse: campanhas.cnbb.org.br

Texto-base

O Texto-Base da Campanha da Fraternidade 2023 propõe despertar o espírito de caridade e de compromisso que deve estar presente em todos que querem ser discípulos de Jesus. O tema “Fraternidade e fome”, juntamente com o lema “Dai-lhes vós mesmo de comer” (Mt 14,16), incentiva nossas comunidades a assumir suas responsabilidades ante a situação da fome que persiste no Brasil, a exemplo do Mestre Jesus.

Esse material é oferecido pela Edições CNBB e está disponível na versão impressa (adquira aqui) e digital (adquira aqui).

Material em áudio

O material é composto por pílulas, spots, programetes e matérias jornalísticas que aprofundam o tema da fome no Brasil à luz da realidade, da doutrina da Igreja e do magistério do Papa Francisco sobre o tema e poderá ser usado pelas rádios católicas de todo o país, portais e redes sociais.

Baixe aqui.

Material em vídeo

Três VTs produzidos pela Assessoria de Comunicação da CNBB em parceria com a TV Aparecida para apresentar a Campanha, as ações de combate à fome e a coleta da solidariedade.

O objetivo destes produtos é oferecer por meio do audiovisual, recursos de comunicação em linguagem simples e direta capazes de fazer a mensagem central da Campanha da Fraternidade deste ano se propagar, chegar a mais pessoas e mobilizar as comunidades católicas a se envolverem neste importante momento que a Igreja no Brasil assumiu como forma de vivenciar a Quaresma.

Os vídeos poderão ser baixados pelo meio deste link e também na área de downloads do site Campanhas.

Há também uma playlist no Youtube da CNBB com os principais vídeos sobre a campanha, inclusive o Seminário Nacional de Formação e o curso sobre a CF oferecido pela Edições CNBB. Confira aqui.

Material para redes sociais

A Província Marista Brasil Centro Sul oferece uma página especial com materiais gratuitos para potencializar as iniciativas da CF 2023. Na página estão disponíveis diversos subsídios, como cards e modelos para posts de redes sociais e um e-book direcionado à comunidade eclesial com roteiros para sete encontros nos quais, além de aprofundamento na temática, há sugestões de gestos concretos.

Confira aqui.

Outros materiais para redes sociais estão disponíveis aqui.

Página especial

A Edições CNBB preparou uma página especial com todos os subsídios preparados para a CF 2023. Desde o texto-base até os roteiros de via-sacra e encontros com diversos públicos. Confira aqui.

Outros materiais para downloads