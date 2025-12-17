CANTOAPP: La app que equipa a los misioneros con música para la liturgia y la evangelización

(catholic-link.com).-En su camino como sacerdote misionero en Cuba, el P. Albán María Du Cosquer, de la Fraternidad del Verbo de Esperanza y con quince años de misión en la Diócesis de Santa Clara, descubrió una profunda necesidad pastoral que dio lugar a la creación de la aplicación CantoApp.

Más que un simple repositorio, esta aplicación es una herramienta de liturgia y evangelización y la respuesta viva a una necesidad nacida en el corazón de la misión.

¿Cómo CantoApp sirve a tu ministerio de música y apostolado?

CantoApp está lista para ser una herramienta de liturgia y evangelización, un apoyo fundamental para tu ministerio de música. Ha sido diseñada para ser una plataforma organizada que los directores de coro, músicos y misioneros hispanohablantes.

1. Contenido integral y fiel a la iglesia Siguiendo las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica con respecto a la música litúrgica (Vaticano II – Sacrosanctum Concilium y Musicam Sacram), la aplicación está abierta a todas las sensibilidades litúrgicas que pueden existir. Las tres grandes categorías de contenido son: Cantos religiosos populares, Cantos al órgano, y Cantos polifónicos, gregorianos y otros. 2. Herramientas clave para el ensayo y la organización La aplicación ofrece funcionalidades específicas para facilitar el apostolado. Cada canto incluye cuatro recursos esenciales: el canto completo, la pista musical sin voz (para ensayar y cantar solo o acompañado), la letra, y la partitura. Las partituras incorporan el cifrado, la tablatura, la melodía y las voces. La aplicación permite la organización personalizada mediante las «Playlists». En esta sección se pueden crear, organizar y compartir listas de reproducción. CantoApp cuenta también con un motor de «Búsqueda» que permite acceder rápidamente al canto por título, autor, tiempo litúrgico o número, y ofrece una «Lista de todos los cantos». 3. La aliada del misionero: uso sin conexión Una de las características más valiosas, vital en zonas de misión con mala o nula conexión, es la posibilidad de usar la música sin necesidad de internet. En la sección «Descargados», la música puede ser descargada para tenerla offline y utilizarla incluso en modo avión. 4. Mantente en sintonía con el calendario litúrgico La sección «Cantos recomendados» te ayuda a estar en sintonía con la Iglesia. Cada semana, la aplicación sugiere cantos según la fecha, la celebración o el tiempo litúrgico que esté corriendo. La sección «Novedades» te mantiene actualizado con los últimos cantos agregados. Adicionalmente, la sección «Bonus» incluye discos musicales de evangelización del grupo Acrisolada, pioneros en el nacimiento de esta app.

Sobre el repertorio de la aplicación

CantoApp es un recurso con más de 800 grabaciones. El repertorio integra música de Cuba, México, América Latina y España, con un 80% interpretado en la isla.

¿Quiénes están detrás de este proyecto? Hay intérpretes originarios principalmente del Caribe, personas con gran sensibilidad espiritual y alto nivel musical profesional, dedicadas al ministerio de música católica.

CantoApp también agrupa a autores reconocidos de todo el mundo hispano y más allá, incluyendo a Carmelo Erdozáin, Cesáreo Gabaráin, Juan Antonio Espinosa, Kairoi, Marcela de Maria y Campos, Miguel Manzano, Pbro. Benjamín Vega Robles, Dumas y Mary, Martín Valverde y varios autores de Jésed, entre muchos otros.

CantoApp cuenta igualmente desde poco tiempo con una maravillosa colección de cantos para catequesis y Misa de niños. La mayoría de estos cantos son compuestos por un reconocido cantautor, Rafael Moreno, autor de Sáname Señor y Dime Señor. Son cantos que alegraron cuantos corazones desde tanto tiempo que se cantan sin envejecer.

Un futuro abierto a la colaboración

CantoApp tiene el propósito de ser dinámica e incluir a todos los autores que quieran ofrecer su música litúrgica a todo el mundo hispano. Para ello, se realiza una cuidadosa selección de cantos que sean inspirados por la Palabra de Dios, humildes y que correspondan a los criterios de la música litúrgica.

Para proponer tu música, se recomienda leer atentamente la Sacrosanctum Concilium y la instrucción Musicam Sacram. Es importante recordar que no toda música de evangelización es necesariamente música litúrgica. Los autores pueden enviar sus propuestas (Letra, partitura y un mp3) a través de la sección de «Contacto» en el menú de la aplicación o en su web.