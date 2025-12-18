EDITORIAL — No se trata solo de cuánto o cuántos

(philstar.com).-Como informó CBCPNews, monseñor Lucio Adrián Ruiz, secretario del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, dijo que los influencers católicos digitales deberían esforzarse por conectarse con compasión con su audiencia en lugar de centrarse en la cantidad de contenido y seguidores.

Ruiz dijo esto durante una reunión con misioneros en línea e influyentes católicos en el Centro Católico Papa Pío XII en Manila el viernes pasado.

“Nuestra misión no es cuánto contenido producimos ni cuántos seguidores tenemos, es acompañar, escuchar y responder con ternura”, dijo Ruiz.

No olvidemos lo que los creadores de contenido, influencers, vloggers y otras personas que se ganan la vida en línea están dispuestos a hacer hoy en día sólo para conseguir Me gusta y seguidores: un ruso se filmó siendo desagradable con los filipinos sólo para poder tener algo que publicar en línea. Ahora está en la cárcel por eso. Dos vloggers locales se disfrazaron de personajes de anime y trataron de distraer a los conductores en la autopista Transcentral de Cebú para reírse. Otro se disfrazó de caracol e impidió el tránsito en Consolación.

El último truco de un influencer fue esconder un billete de 500 euros en el Santuario de los Héroes de Vivo en Tangalan, Aklan, para quien pueda encontrarlo. Los participantes demasiado entusiastas casi dañaron el monumento.

Pero sí, los influencers digitales católicos son de un tipo diferente. No están ahí para hacerse famosos personalmente sino para difundir el mundo del Señor. Sin embargo, los ejemplos citados anteriormente, aunque no son actos de influenciadores digitales católicos, aún deben mencionarse como advertencias sobre las cosas que las personas están dispuestas a hacer para obtener me gusta, vistas, compartir y demás. Incluso sólo para seguir siendo relevante en un mundo con tan poca capacidad de atención.

Al final, también nos gusta pensar que este mensaje, si bien estaba dirigido a influencers digitales católicos, también debería aplicarse a creadores de contenido, influencers y vloggers independientemente de su religión, fe o filosofía. No se trata solo de cuánto contenido pueden producir o cuántos seguidores tienen.