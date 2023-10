Cardeal Américo Aguiar no Dicastério para a Comunicação da Santa Sé

Ligado à comunicação o novo bispo de Setúbal, que foi criado cardeal no consistório realizado no Vaticano, faz agora parte do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé.

(observador.pt).-O Papa Francisco nomeou esta quarta-feira o novo cardeal português, Américo Aguiar, que no dia 26 toma posse como bispo de Setúbal, como membro do Dicastério para a Comunicação da Santa Sé. O Dicastério para a Comunicação tem como Prefeito Paolo Ruffini, enquanto Lúcio Adrian Ruiz exerce o cargo de secretário.

Américo Aguiar, que no sábado foi criado cardeal no consistório realizado no Vaticano, é um homem ligado à comunicação — é autor do livro “Um Padre na Aldeia Glob@l” —, será até 10 de outubro presidente do Conselho de Gerência do Grupo Renascença Multimédia, tendo passado já pela direção nacional do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, órgão da Conferência Episcopal Portuguesa e foi diretor do jornal A Voz da Verdade, do Patriarcado de Lisboa.

Natural de Leça do Balio, Américo Aguiar, 49 anos, será o quarto bispo de Setúbal, depois de Manuel Martins, Gilberto dos Reis Canavarro e José Ornelas. Américo Aguiar foi ordenado padre em 2001 e bispo em 2019, tendo exercido, desde então, as funções de bispo auxiliar de Lisboa.

É presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023, tendo sido o principal rosto da organização do encontro mundial de jovens com o Papa, que se realizou em Lisboa entre 01 e 6 de agosto deste ano.