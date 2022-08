Casal brasileiro lança aplicativo Caná, para ajudar solteiros cristãos

O projeto de Ricardo e Eliana Sá foi assunto até no portal de notícias do Vaticano

(pt.aleteia.org).-Um casal brasileiro lançou um aplicativo para ajudar solteiros cristãos – e a sua iniciativa foi destaque no Vatican News, o portal de notícias do Vaticano.

O portal registra que Ricardo e Eliana Sá já são referência no Brasil em assuntos de família, casamento, namoro e espiritualidade: eles têm uma trajetória de mais de 30 anos como missionários no país e no exterior, com programas de rádio e TV, livros, internet e música católica.

Foi nesse trabalho missionário que eles abordaram, em várias ocasiões, o tema do namoro cristão – e foi nesse contexto que muitos católicos solteiros começaram a pedir auxílios específicos para a sua realidade. Ricardo e Eliana começaram então a pensar em como oferecer aos solteiros cristãos um ambiente de encontro, interação e formação.

Eles começaram em 2009 com uma página dedicada aos solteiros no Facebook. Em 2018, ao retornarem ao Brasil depois de 3 anos morando em Roma, foram atrás de especialistas em comunicação digital e desenvolvimento de aplicativos para lançar o “Caná”, um “app” voltado a ajudar cristãos solteiros que pretendem “construir relacionamentos alicerçados no amor de Deus”.

Já existem muitos aplicativos de relacionamento, mas muitos católicos solteiros manifestam o receio de não encontrar neles o perfil com que sonham para o matrimônio. O diferencial do “Caná”, segundo seus criadores, é fornecer um ambiente virtual seguro e favorável a relacionamentos coerentes com os valores cristãos, além de conteúdos formativos para que os usuários “cresçam nas relações humanas e, com a graça de Deus, experimentem a amizade, o amor, o compromisso que caracterizam os fundamentos de uma família cristã”.

O aplicativo também quer oferecer aos usuários uma equipe especial de formadores experientes: professores, comunicadores, missionários, psicólogos, escritores, psicopedagogos, desenvolvedores de carreira e consultores financeiros. O objetivo é “trazer para o ‘Caná’ uma experiência de conhecimento amplo, para que os usuários conheçam a si mesmos antes de buscar no outro aquilo que almejam”.

Mais informações podem ser obtidas no site oficial do aplicativo Caná.