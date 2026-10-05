Cebitepal abre el curso “Inteligencia Artificial y Pastoral: herramienta, ética y cuestiones teológicas”

Este curso propone un recorrido por la historia de la Iglesia en América Latina, desde los primeros años de la evangelización hasta hoy, para entender de dónde vienen su identidad, sus tensiones y sus desafíos actuales.

(adn.celam.org).-¿De dónde viene el compromiso de la Iglesia latinoamericana con la justicia? ¿Cómo se relacionó con los pueblos originarios y con el Estado? ¿Qué pasó en Medellín y por qué sigue marcando el camino? Para responder estas preguntas no basta con una lista de fechas: hay que leer los textos que marcaron la historia y entender por qué se escribieron.

Eso propone el Centro Teológico Cebitepal del Celam con este curso, que hace parte del ciclo de cierre del año académico 2026. La idea es sencilla: conocer el camino recorrido para leer con más claridad los desafíos de la misión y la sinodalidad de hoy.

Una propuesta concreta para tu realidad pastoral

El curso cuenta con el apoyo del Centro de Gestión del Conocimiento (CGC) del CELAM y no pretende formar programadores, sino usuarios responsables. Con el acompañamiento de los docentes y de sus compañeros, cada participante diseña una propuesta pastoral o catequética que incorpore la IA con criterio en su propio contexto. El recorrido termina con un webinar conjunto del equipo docente.

Está pensado para agentes pastorales, catequistas, educadores, religiosos y religiosas, seminaristas y laicos comprometidos. No se requieren conocimientos técnicos previos.

¿Quiénes guían el curso?

Al frente está Heriberto Cabrera Reyes, SDB, doctor en Teología Práctica por la Université Laval, especialista en pastoral y catequesis e investigador del uso de la inteligencia artificial en ese campo.

Completan el equipo María Elizabeth de los Ríos, maestra en Bioética por la Universidad Anáhuac y doctora en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, ambas en México.

Finalmente Luis Jiménez Rodríguez, SJ, doctor en Teología Fundamental por la Université Catholique de Louvain y en Ingeniería Eléctrica por Purdue University, un perfil que une teología, ingeniería y ética.

Información adicional del curso

El curso, 100% virtual, se desarrollará del 7 de octubre al 25 de noviembre de 2026, con sesiones los miércoles en los siguientes horarios:

Octubre (7, 14, 21 y 28)

Colombia: 15:00 a 16:30

México: 14:00 a 15:30

Venezuela / Bolivia: 16:00 a 17:30

Brasília / Argentina: 17:00 a 18:30

Noviembre (4, 11, 18 y 25)

Colombia: 16:00 a 17:30

México: 15:00 a 16:30

Venezuela / Bolivia: 17:00 a 18:30

Brasília / Argentina: 18:00 a 19:30

Inscripciones y Registro

La inversión es de 90 USD, con posibilidad de pago en dos cuotas. Inscríbete hoy mismo: https://cebitepal.celam.org/event/inteligencia-artificial-y-pastoral-herramienta-etica-y-cuestiones-teologicas-101/register