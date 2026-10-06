Magnifica Humanitas: una mirada humana ante la IA

Estudiantes reflexionaron sobre el impacto de la inteligencia artificial en las decisiones y la vida de las personas.

La conferencia vinculó tecnología, Doctrina Social de la Iglesia y formación humanista.

(upress.mx/).-¿Qué lugar debe ocupar la inteligencia artificial en nuestra vida? Esta fue una de las preguntas que atravesó la conferencia “Magnifica Humanitas”, realizada por la UPAEP para estudiantes de Persona y Trascendencia e impartida por Daniel Ferreira dos Santos, sacerdote, filósofo, profesor visitante e investigador especializado en diálogo.

A través de preguntas y referencias históricas, el académico invitó a los jóvenes a mirar la inteligencia artificial no solo como una herramienta tecnológica, sino como una realidad que plantea nuevos desafíos para la persona y su manera de tomar decisiones.

Reafirmar a la persona frente a la tecnología

Uno de los temas centrales fue la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y su importancia ante los cambios del contexto actual. El Dr. Ferreira dos Santos también retomó reflexiones del Papa León XIV para hablar sobre la necesidad de mantener a la persona en el centro.

Explicó que la inteligencia artificial representa una circunstancia histórica que abre múltiples posibilidades, pero también exige preguntarse por sus límites, su impacto en las decisiones personales y la responsabilidad con la que debe utilizarse.

Una mirada desde la historia y la trascendencia

Para profundizar en estas preguntas, el académico relacionó referentes como la Torre de Babel, el Muro de Jerusalén, la Semilla de Mostaza y la encíclica Laudato si’ con la manera en que las personas enfrentan el conocimiento, la tecnología y su relación con el mundo.

Más que ofrecer respuestas definitivas, la conferencia planteó preguntas para que los estudiantes reflexionaran sobre cómo utilizar la inteligencia artificial sin perder de vista aquello que distingue a la persona.

El diálogo como punto de partida

La actividad concluyó con un espacio de preguntas y respuestas entre los estudiantes y el conferencista, quienes profundizaron en algunos de los planteamientos abordados.

De esta manera, “Magnifica Humanitas” llevó la conversación sobre inteligencia artificial al terreno de la formación humanista en la UPAEP, donde tecnología, decisiones personales y trascendencia se encuentran para abrir nuevas preguntas sobre el futuro de la persona.