CEBITEPAL | Curso online: Iniciación a la misión digital

Descubre cómo evangelizar, comunicar y acompañar en la cultura digital desde una perspectiva sinodal, misionera y evangelizadora.

¿Por qué estudiar este curso?

La cultura digital es hoy uno de los principales espacios donde las personas se relacionan, buscan sentido y construyen comunidad. La Iglesia está llamada a fortalecer una presencia evangelizadora capaz de acompañar estas nuevas realidades.

Este curso ofrece una aproximación integral a la cultura digital, la comunicación eclesial, la sinodalidad y la misión evangelizadora en los ambientes digitales.

Asimismo, aporta criterios y herramientas para desarrollar iniciativas pastorales que respondan a los desafíos actuales de América Latina y el Caribe.

Lo que aprenderás

✅ Comprender los desafíos y oportunidades de la cultura digital para la evangelización.

✅ Conocer los fundamentos bíblicos, teológicos y magisteriales de la misión digital.

✅ Analizar la evolución de la comunicación digital católica en América Latina y el Caribe.

✅ Identificar el perfil, la espiritualidad y la misión del evangelizador digital.

✅ Diseñar iniciativas y proyectos de misión digital al servicio de las comunidades eclesiales.

Recorrido formativo

A lo largo del curso se abordarán, entre otros, los siguientes temas:

→ Introducción a la cultura digital.

→ La comunicación digital católica en América Latina y el Caribe.

→ El proceso sinodal «La Iglesia te escucha».

→ Fundamentación bíblica y teológica de la misión digital.

→ La misión digital en el Magisterio de la Iglesia.

→ El perfil y la espiritualidad del misionero digital.

→ Implementación de proyectos de misión digital.

→ Redes, experiencias y pastorales digitales en América Latina.

Metodología

▶️ Formación virtual con encuentros sincrónicos.

🎥 Recursos multimedia y materiales elaborados por especialistas.

🤝 Espacios de diálogo, intercambio de experiencias y discernimiento pastoral.

📝 Actividades orientadas al diseño de iniciativas evangelizadoras para los entornos digitales.

🌎 Participación de docentes y experiencias de distintos contextos eclesiales de América Latina y el Caribe.

¿A quién está dirigido?

👉 Agentes pastorales.

👉 Religiosos y religiosas.

👉 Sacerdotes y seminaristas.

👉 Laicos comprometidos con la misión evangelizadora.

👉 Comunicadores y responsables de pastoral digital.

👉 Personas interesadas en iniciarse en la misión digital de la Iglesia.

Equipo docente

Coordinación académica

Agustín Podestá

Coordinador del curso y referente en procesos de misión digital y comunicación eclesial en América Latina.

Participación de especialistas invitados

El curso contará con docentes y referentes de la misión digital en el continente, abordando aspectos pastorales, teológicos, comunicacionales y sinodales de la evangelización en ambientes digitales.

Una Iglesia que también evangeliza en el continente digital

Fortalece tu formación para comprender la cultura digital, generar procesos de encuentro y desarrollar iniciativas evangelizadoras que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.

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