CEBITEPAL | Curso online: Iniciación a la misión digital

Descubre cómo evangelizar, comunicar y acompañar en la cultura digital desde una perspectiva sinodal, misionera y evangelizadora.
¿Por qué estudiar este curso?
La cultura digital es hoy uno de los principales espacios donde las personas se relacionan, buscan sentido y construyen comunidad. La Iglesia está llamada a fortalecer una presencia evangelizadora capaz de acompañar estas nuevas realidades.
Este curso ofrece una aproximación integral a la cultura digital, la comunicación eclesial, la sinodalidad y la misión evangelizadora en los ambientes digitales.
Asimismo, aporta criterios y herramientas para desarrollar iniciativas pastorales que respondan a los desafíos actuales de América Latina y el Caribe.
Lo que aprenderás
✅ Comprender los desafíos y oportunidades de la cultura digital para la evangelización.
✅ Conocer los fundamentos bíblicos, teológicos y magisteriales de la misión digital.
✅ Analizar la evolución de la comunicación digital católica en América Latina y el Caribe.
✅ Identificar el perfil, la espiritualidad y la misión del evangelizador digital.
✅ Diseñar iniciativas y proyectos de misión digital al servicio de las comunidades eclesiales.
Recorrido formativo
A lo largo del curso se abordarán, entre otros, los siguientes temas:
→ Introducción a la cultura digital.
→ La comunicación digital católica en América Latina y el Caribe.
→ El proceso sinodal «La Iglesia te escucha».
→ Fundamentación bíblica y teológica de la misión digital.
→ La misión digital en el Magisterio de la Iglesia.
→ El perfil y la espiritualidad del misionero digital.
→ Implementación de proyectos de misión digital.
→ Redes, experiencias y pastorales digitales en América Latina.
Metodología
▶️ Formación virtual con encuentros sincrónicos.
🎥 Recursos multimedia y materiales elaborados por especialistas.
🤝 Espacios de diálogo, intercambio de experiencias y discernimiento pastoral.
📝 Actividades orientadas al diseño de iniciativas evangelizadoras para los entornos digitales.
🌎 Participación de docentes y experiencias de distintos contextos eclesiales de América Latina y el Caribe.
¿A quién está dirigido?
👉 Agentes pastorales.
👉 Religiosos y religiosas.
👉 Sacerdotes y seminaristas.
👉 Laicos comprometidos con la misión evangelizadora.
👉 Comunicadores y responsables de pastoral digital.
👉 Personas interesadas en iniciarse en la misión digital de la Iglesia.
Equipo docente
Coordinación académica
Agustín Podestá
Coordinador del curso y referente en procesos de misión digital y comunicación eclesial en América Latina.
Participación de especialistas invitados
El curso contará con docentes y referentes de la misión digital en el continente, abordando aspectos pastorales, teológicos, comunicacionales y sinodales de la evangelización en ambientes digitales.
Una Iglesia que también evangeliza en el continente digital
Fortalece tu formación para comprender la cultura digital, generar procesos de encuentro y desarrollar iniciativas evangelizadoras que respondan a los desafíos de nuestro tiempo.
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