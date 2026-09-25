El Papa: Transformar los frutos de la innovación tecnológica en instrumentos de paz

León XIV envía un mensaje a los participantes de la primera edición de «IA4Paz», un simposio internacional que se inaugura hoy en la Universidad Lateranense sobre las oportunidades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial en la prevención y resolución de conflictos, la protección de los derechos humanos y la gobernanza.

(vaticannews.va).-El llamamiento es el de la Magnifica Humanitas y el mismo de siempre: una innovación tecnológica, liderada por la Inteligencia Artificial (IA), que sirve a la dignidad humana, fortalece los lazos y, por lo tanto, es un instrumento de paz, no de mayor división y fragmentación. Ante un progreso cada vez más imparable, León XIV reitera su esperanza en su mensaje a los participantes de AI4Peace .

Este es un simposio mundial bienal, que comienza hoy, 21 de septiembre, y se extiende hasta mañana, martes 22, en la Pontificia Universidad Lateranense. Está dedicado a las oportunidades y los desafíos que plantea la Inteligencia Artificial en los procesos de prevención y resolución de conflictos, la protección de los derechos humanos y la construcción de nuevos modelos de gobernanza.

El aliento del Papa

Expertos, académicos y representantes de instituciones, la academia y organizaciones internacionales se reunieron en el Aula Magna del Ateneo Pontificio, así como en diversas aulas virtuales, para compartir experiencias y reflexiones sobre la relación entre la IA, el conflicto y la construcción de la paz.

El saludo del Papa les llegó a todos a través de un texto leído al inicio del encuentro por el padre Andrea Ciucci, canciller de la Academia Pontificia para la Vida. «En un mundo marcado por el conflicto y la división, el desarrollo de la Inteligencia Artificial requiere una visión inspirada en la sabiduría y la caridad, para que el progreso tecnológico sirva a la dignidad de cada persona y fortalezca los lazos que unen a la familia humana», escribió el Papa.

Atención al bienestar de los demás

Cita su encíclica Magnifica humanitas , donde afirma que «el plan de misericordia de Dios continúa desarrollándose en la historia incluso hoy» y «se convierte en una brújula en la era digital para vivir nuestras vidas según el Evangelio». A la luz de esta convicción, el Papa los anima a «profundizar en cómo la Inteligencia Artificial, guiada por una genuina preocupación por el bien de los demás, puede fomentar el diálogo, la reconciliación y la solidaridad entre los pueblos, ayudando a transformar los frutos de la innovación tecnológica en instrumentos de paz».

Guiando a la IA hacia la paz

El Simposio, inaugurado hoy, fue patrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz y su filial italiana, junto con la Academia Pontificia para la Vida y la Universidad Pontificia Lateranense, donde se concentran las sesiones plenarias y los debates temáticos. Concebido no como un evento puntual, sino como una conferencia bienal y una plataforma internacional permanente, el objetivo de AI4Peace es fomentar el diálogo entre la investigación científica, las instituciones, la diplomacia, la economía, la filosofía, el mundo académico y el ámbito religioso. En su esencia, subyace una pregunta cada vez más urgente: ¿cómo podemos garantizar que la Inteligencia Artificial se oriente hacia la paz y no se convierta en otro factor de conflicto?

Crear un diálogo internacional

«La paz no puede considerarse simplemente como la ausencia de guerra», explica Francisco Rojas Aravena, rector de la Universidad de la Paz de la ONU y uno de los ponentes de la conferencia. «La paz es un proceso que requiere instituciones, conocimiento, cooperación y la capacidad de abordar las causas profundas del conflicto». Y la IA, como esperaba el Papa, «puede ofrecer herramientas extraordinarias en este sentido, pero también puede amplificar las desigualdades, las tensiones y nuevas formas de conflicto». El reto de IA para la Paz es, por tanto, «crear un diálogo internacional que nos permita comprender estas transformaciones y promoverlas de forma coherente con los principios de paz, derechos humanos y dignidad humana».

«La paz no es ajena a la defensa de la vida: es una de sus condiciones fundamentales», subraya Monseñor Renzo Pegoraro, presidente del PAV. Ante la Inteligencia Artificial, «no basta con preguntarnos qué puede hacer la tecnología, sino hacia qué propósito queremos orientarla». Por lo tanto, la ética debe «formar parte del proceso de diseño», y la responsabilidad humana «no puede disolverse tras la complejidad de la máquina».

El programa

El programa AI4Peace dará comienzo con una sesión plenaria que reunirá a algunas de las voces internacionales más autorizadas en economía, geopolítica, tecnología y paz, entre ellas: Sergey Bodrunov, presidente de la Sociedad Económica Libre de Rusia; Jeremy Rifkin, economista y fundador de la Fundación sobre Tendencias Económicas; Jeffrey Sachs, economista y profesor de la Universidad de Columbia; Antoinette Rouvroy, filósofa e investigadora de la Universidad de Namur; y Sergio Bellucci, director académico de la Universidad de las Naciones Unidas para la Paz en Italia. El evento de dos días concluirá con una sesión plenaria y la firma oficial de la Asociación Internacional AI4Peace , a la que asistirán todas las instituciones participantes.