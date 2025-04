Chamados a evangelizar on-line: o Jubileu dos Missionários Digitais

Ainda estão abertas as inscrições para o encontro dedicado aos influencers católicos que será realizado nos dias 28 e 29 de julho em Roma. Esse evento histórico reunirá evangelizadores digitais de todo o mundo para formar, compartilhar experiências e fortalecer a missão de levar a mensagem de Cristo às periferias digitais

(news.va/pt).-Celebrar, responsabilizar e inspirar os que evangelizam no mundo digital: esse é o coração do Jubileu dos Missionários Digitais e Influenciadores Católicos, que será realizado na segunda-feira, 28, e na terça-feira, 29 de julho de 2025, em Roma. Em vista desse evento, a equipe de organizadores criou um site oficial no qual podem consultar todas as informações, conhecer as diferentes formas de participação e se inscrever no evento (clique aqui para se inscrever).

Este Jubileu não é apenas uma celebração. É uma oportunidade única de reunir aqueles que, por meio de plataformas digitais, anunciam o Evangelho com criatividade e dedicação. Será um espaço para compartilhar experiências, formar-se e renovar juntos o compromisso de levar a luz de Cristo até os confins da Internet – especialmente para aqueles que, por vários motivos, não podem se aproximar da Igreja pessoalmente.

Muitas iniciativas para o Jubileu

O programa começará na segunda-feira, 28, com uma Missa de boas-vindas e abertura. Durante o dia, serão oferecidos três workshops sobre diferentes aspectos da evangelização digital, permitindo que os participantes adquiram ferramentas concretas e fortaleçam seu serviço online. O dia culminará com uma Vigília de Oração e uma Liturgia Penitencial na Basílica de São Pedro, como um sinal de renovação espiritual e comunhão com a Igreja universal. Na terça-feira, 29, os evangelizadores irão em peregrinação à Porta Santa da Basílica de São Pedro, onde participarão da celebração eucarística. Na parte da tarde, será realizada a atividade digital “Missionários da Esperança Online”, que busca levar a mensagem do Jubileu para além de Roma, permitindo que muitos outros – mesmo os que não podem participar pessoalmente – se unam a esse momento de graça e missão compartilhada. No mesmo espírito, as Igrejas locais de todo o mundo são incentivadas a organizar atividades simultâneas, criando uma rede global de evangelização que caminhe junto, face a face e digitalmente.

Celebrar a criatividade

O Catholic Influencers Festival, programado para as 19 horas da terça-feira, será o ponto culminante dessa experiência, celebrando a criatividade, a diversidade e o testemunho dos que proclamam a fé no continente digital. Como parte da preparação, os organizadores criaram uma série de encontros mensais no Zoom, que ocorrerão no primeiro sábado de cada mês, entre março e junho, às 16h (horário italiano). Esses espaços de intercâmbio permitem que os missionários digitais compartilhem ideias, resolvam dúvidas e construam juntos o caminho para o Jubileu. Nas palavras de Monsenhor Lucio Adrián Ruiz, Secretário do Dicastério para a Comunicação, esse processo é fundamental para que ninguém fique de fora: este Jubileu é “para todos, todos”. Não se trata de uma iniciativa reservada a um pequeno grupo, mas de uma convocação aberta, participativa e profundamente sinodal, em sintonia com o coração do Evangelho e com o chamado do Papa Francisco para ser uma Igreja em saída, também no mundo digital.