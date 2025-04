¿Quién puede hablar en el internet católico y quién no?

(ncronline.org).-En este año jubilar, el Pueblo de Dios se convierte en peregrino de esperanza. Como describe el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, los fieles laicos están llamados a compartir esa esperanza de manera amplia, y las redes sociales son una de las formas más accesibles de hacerlo. Internet es un espacio de reunión humana, y las personas de hoy en día a menudo comienzan su búsqueda de significado en línea. Como católicos, debemos estar ahí para ayudar.

Entonces, cuando miramos quién está ganando audiencia y popularidad en el continente digital, también debemos buscar las voces que faltan.

Desafortunadamente, la mayoría de las personalidades de alto perfil en línea hoy en día no reflejan los cambios demográficos del catolicismo. Por ejemplo, el crecimiento de la Iglesia se está disparando en África y Asia -casi el 19% de los católicos del mundo son africanos-, pero está en declive en Europa y América del Norte. Sin embargo, los rostros católicos que vemos en línea son casi siempre personas de ascendencia europea.

La etnicidad está lejos de ser la única forma de diversidad que falta. Pienso, también, en personas de sexualidades, géneros, capacidades e incluso clases socioeconómicas marginadas. ¿Son las redes sociales católicas una camarilla de representación hegemónica que, incluso inadvertidamente, silencia ciertas voces?

Estas son preguntas importantes sobre quién se considera creíble, autoritario e influyente en la profesión de la fe. Las principales redes sociales católicas presentan abrumadoramente a hombres y mujeres blancos, heterosexuales y económicamente privilegiados (pero predominantemente hombres), muy lejos de reflejar el significado de la palabra latina catholicus: «universal». Esto no es para restarle valor a las plataformas de los diversos influencers católicos de las redes sociales, sino para permitirnos a todos mirar las redes sociales como una de las mejores herramientas evangélicas disponibles hoy en día.

Las redes sociales permiten la interacción, la educación y el testimonio de la fe. Pero es difícil comunicarse de manera efectiva, especialmente con los jóvenes, si no pueden ver una representación de sí mismos. Esto no hace más que perpetuar los estereotipos; no los hace queridos por el Evangelio.

Afortunadamente, los católicos homosexuales y BIPOC pueden mirar a líderes como Bryan Massingale, SJ, que están sumando sus voces. Las personas transgénero pueden ver a católicos como Maxwell Kuzma compartiendo el mensaje del Evangelio. Las personas que viven con una discapacidad, como yo, pueden encontrar contenido católico que refleja nuestro camino de fe particular, como el apostolado de Robert Spitzer, SJ. Pero estos son pocos y distantes entre sí. Necesitamos más, mucho más.

El uso de la tecnología para proclamar el mensaje de Cristo de manera coherente y caritativa es una necesidad para la evangelización en el siglo XXI. Pero los rostros a los que se les da primacía no pueden seguir siendo los mismos. ¿Quiénes serán los nuevos rostros del catolicismo en el continente digital? Al fin y al cabo, la evangelización es para todos los católicos, porque todos somos peregrinos de esperanza.