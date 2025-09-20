Chile celebra a Carlo Acutis con música y nueva plataforma digital para sus devotos

(adn.celam.org).-La devoción a Carlo Acutis, conocido como el “ciberapóstol de la Eucaristía”, sigue creciendo en Chile a días de su canonización, que se celebrará este domingo 7 de septiembre en Roma. El joven italiano, que falleció en 2006 a los 15 años, se ha convertido en un referente para miles de personas en el mundo por su fe sencilla y su amor profundo a la Eucaristía.

En Chile, esta devoción se expresa de dos formas especiales: con el lanzamiento de una canción en su honor y la inauguración de una plataforma digital que busca unir a los fieles en torno a su testimonio.

Web para la comunidad de devotos

Se presentó el sitio www.carloacutischile.cl, que ofrece información pastoral, artículos y material multimedia sobre Carlo Acutis y su creciente presencia en Chile.

La página incluye: Blog con historias y crónicas de celebraciones; detalles sobre la canonización y actividades en el país; información sobre visitas a la reliquia y misas mensuales en su honor; galería con fotos y videos de momentos de oración y encuentros.

“Queremos que esta página sea un lugar de comunión, donde los devotos de Carlo puedan informarse, orar y compartir su devoción”, expresaron los responsables del proyecto.

Himno nacido en Chile

Inspirada por la vida de Carlo, Jéssica Farías, vocalista de la banda católica Cristo, Vida y Rock’n Roll, compuso un tema que se transformó en una verdadera obra comunitaria. “Con la vida de Carlo me sentí profundamente conmovida”, explicó Farías, quien participa en las misas por su canonización en la Capilla San Felipe de Jesús, en Santiago, donde se custodia una de sus reliquias.

El proyecto contó con el respaldo del Hno. Luis Cisternas, OFM, responsable de la reliquia, y la colaboración de varios músicos, entre ellos Fer Toledo y Pablo Choloux. La producción estuvo a cargo de Esteban Ibarra Jara, también miembro de la banda, y la grabación incluyó la participación del fraile franciscano Pablo Rojas Vásquez, OFM.

Tras meses de trabajo, la canción fue presentada en vivo el 7 de diciembre de 2024 en un encuentro de música y oración. El 18 de agosto de 2025, Día de San Alberto Hurtado, fue lanzada oficialmente en Spotify, YouTube e iTunes.

“La fecha une la santidad de Carlo y de San Alberto, recordándonos que la santidad es universal y profundamente actual”, expresaron los músicos. El himno busca ser cantado en misas, vigilias y momentos de oración, inspirando a los jóvenes con el mensaje de Carlo: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”.