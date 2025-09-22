Radio Veritas Asia lanza una competencia internacional de compensación de cortometrajes en el décimo aniversario de Laudato SI

Como parte de la culminación de las actividades que marcan el décimo aniversario de Laudato Si ', Radio Veritas Asia (RVA), en colaboración con la Federación de Conferencias de los Obispos Asiáticos, Oficina de Comunicaciones Sociales (FABC-COS), ha anunciado un Mega Cortometraje de la competencia internacional sobre el tema de la Visor de la Visor de la Visor de la Visualidad ".

El anuncio se realizó durante el tercer seminario web de Laudato Si 'organizado por RVA el 10 de septiembre de 2025. Para promover la iniciativa, RVA también ha producido un Promoción de video corto .

Quien puede unirse

La competencia está abierta a cineastas, narradores de cuentos, estudiantes, grupos juveniles, centros de comunicación social, organizaciones, movimientos, asociaciones, parroquias, conventos, centros de formación, diócesis y congregaciones. Si bien los participantes pueden provenir de cualquier nacionalidad, todas las películas deben reflejar historias arraigadas en el contexto asiático.

"En resumen, cualquier persona con una cámara y una historia para contar sobre el entorno de Asia es bienvenido a participar", dijeron los organizadores.

Requisitos de cortometraje

Duración: 3–5 minutos (estrictamente aplicada)

Idioma: inglés (las películas en otros idiomas deben tener subtítulos de inglés)

Originalidad: las entradas deben ser originales y libres de problemas de derechos de autor

Formato: Full HD (1920×1080) en MP4 o MOV

Cartel: Póster de alta resolución requerido para la presentación

Límite de entrada: uno por participante u organización

Fecha límite: 10 de noviembre de 2025, a las 11:59 p.m. (hora filipina)

Se permite el uso de herramientas de IA, aunque puede influir en la puntuación.

Premios y premios

La competencia ofrece premios atractivos para fomentar la participación. El ganador del primer premio recibirá USD 1,000, mientras que los ganadores del segundo y tercer lugar recibirán USD 800 y USD 500, respectivamente. Además, diez finalistas recibirán cada uno USD 100 como premio de consolación. Todos los participantes cuyas presentaciones cumplen con los requisitos básicos también recibirán un certificado de reconocimiento por su contribución.

Juzgando y resultados

Las entradas se evaluarán en función de la relevancia temática, la creatividad y la originalidad, la calidad técnica, el impacto emocional y social, y la claridad del mensaje. Un distinguido panel de cineastas y expertos en medios asiáticos servirá como jueces, con ganadores que se anunciarán el 10 de diciembre de 2025.

Fr. Felmar Fiel, gerente general de RVA, dijo que la competencia alentará a los jóvenes cineastas a producir historias de video auténticas y desafiantes sobre Laudato Si ', al tiempo que arroja luz sobre la urgente necesidad de cuidar la creación, especialmente en Asia, que describió como "el continente más vulnerable a las amenazas relacionadas con la ecología".

El director del programa de RVA y el secretario ejecutivo de la Oficina de Comunicaciones Sociales, FABC, P. John Mi Shen, quien encabeza la iniciativa, expresó la esperanza de que los premios atractivos inspirarían a muchos cineastas a participar. "Nuestra intención es apoyar a las conferencias de la Federación de Obispos Asiáticos en sus esfuerzos por concientizar a los asiáticos, especialmente a los jóvenes, en la crisis ecológica y trabajar juntas para crear un ambiente más saludable y seguro para el futuro", dijo.

Registro y envío

Los participantes interesados ​​pueden registrarse y subir sus entradas en: https://forms.gle/slkjekjjkbdwqkzk9 .

Para obtener más información sobre el concurso, visite https://www.rvasia.org/laudato-si-film-raking-contest .

Para consultas, comuníquese con: socmed@rvasia.org