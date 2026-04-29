Codificación de vibración. IA y Programación, una nueva forma de construir la web

(weca.it/).-Para desarrollar una página web o una aplicación, con dominio y conocimiento, necesitas años de estudio, un conocimiento profundo de lenguajes de programación y la capacidad de razonar de forma muy precisa y estructurada. Hoy en día, la inteligencia artificial está cambiando profundamente las reglas del juego, abriendo el mundo de la programación incluso para quienes nunca han escrito una línea de código en su vida.

Pero, ¿qué significa concretamente «IA aplicada a la programación»? Significa aprovechar el potencial de la Programación en Lenguaje Natural (PLN), es decir, la posibilidad de programar usando lenguaje natural. Es como tener un asistente virtual capaz de escribir código para nosotros, sugerir soluciones, corregir errores y explicar en un lenguaje sencillo qué está haciendo y por qué.

Herramientas como GitHub Copilot, Cursor o Claude ya se utilizan a diario por desarrolladores profesionales para trabajar más rápido, con menos errores y una calidad general superior. Ya existen muchos equipos de desarrollo que implementan estas posibilidades.

La técnica que permite construir sitios y aplicaciones sin saber programar también se conoce como «vibe coding»: describes con palabras —en italiano o inglés— lo que quieres conseguir, y la IA genera el código necesario por sí misma. Un enfoque que derriba las barreras de entrada y democratiza el desarrollo digital, haciendo posible incluso que un comunicador, un educador o un trabajador pastoral creen herramientas digitales de forma independiente.

Sin embargo, todo esto tiene un inconveniente importante: el resultado puede parecer funcionar pero oculta profundas fragilidades estructurales. Sin supervisión competente, es fácil conseguir algo que «funcione» en la superficie pero que no sea seguro, escalable ni mantenible a largo plazo. El programar de vibración es una puerta abierta, pero requiere conciencia de lo que haces y, cuando crecen los proyectos, el apoyo de profesionales.

Luego hay un escenario aún más fascinante —y en cierto modo inquietante— que no concierne al futuro sino al pasado: las IA de nueva generación están demostrando ser capaces de analizar código escrito hace años o incluso décadas, encontrando vulnerabilidades que ningún desarrollador humano había identificado jamás. Errores silenciosos, fallos de seguridad, lógicas defectuosas que han permanecido ocultas durante años en aplicaciones activas y usadas cada día por miles de personas. Ya ha ocurrido: los investigadores han utilizado IA para analizar software histórico de código abierto y han encontrado problemas críticos graves, que nunca surgieron en los ciclos habituales de revisión humana. Una gran oportunidad para la ciberseguridad global, pero también un recordatorio poderoso de lo mucho más frágil que puede ser el software que utilizamos —desde las páginas web de nuestras parroquias hasta las plataformas diocesanas— de lo que imaginamos.

Ante todo esto, merece la pena quedarse en una doble consideración final.

La primera, a nivel técnico, la IA es una herramienta extraordinariamente poderosa, pero no infalible ni neutral. Delegar la escritura de código sin entenderlo significa perder el control sobre lo que publicas en línea, con posibles consecuencias para la seguridad, la privacidad y la fiabilidad. Usar bien la IA requiere una cultura digital básica, la capacidad de hacer las preguntas correctas y el valor para verificar las respuestas.

La segunda, a nivel ético, ¿quién es responsable cuando una aplicación generada por IA causa daños, expone datos sensibles o difunde información incorrecta? La facilidad y rapidez de la creación nunca deben hacernos bajar la guardia sobre la calidad, la seguridad y, sobre todo, sobre la responsabilidad de lo que ponemos en la red — especialmente cuando lo hacemos al servicio de comunidades, familias y realidades eclesiásticas que depositan su confianza en nosotros.