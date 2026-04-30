3 formas éticas en que tu parroquia puede usar la IA ahora mismo

Explora cómo los líderes de la Iglesia pueden aprovechar éticamente la IA —más allá de los miedos a la ciencia ficción— para mejorar el ministerio, ahorrar tiempo y elevar la conexión humana.

(pushpay.com/blog).-Un robot humanoide camina sobre un paisaje postapocalíptico y roto buscando señales de vida humana mientras lleva a cabo una misión para acabar con él.

Cuatro individuos con gabardinas oscuras y gafas de sol llevan a cabo misiones clandestinas en un mundo simulado por ordenador, una matriz, buscando despertar a humanos que están cautivos por sobrecargas de máquinas y usados como fuente de energía.

A pesar de las intenciones de un brillante científico, un protector robótico determina que la humanidad es demasiado malvada para sobrevivir y debe ser eliminada. La única esperanza para derrotar a este señor de la guerra máquina increíblemente inteligente es crear un ser robótico de magnitud igual de poderosa.

Cuando pienso en inteligencia artificial, estos son los escenarios que me vienen a la mente. Por supuesto, todas están tomadas de películas populares creadas mucho antes de la revolución actual de la IA.

¿Pero hemos tenido paisajes postapocalípticos y robots con un gran apetito por la destrucción y esclavitud de la humanidad?

No. En cambio, hemos tenido una epidemia de ideas plagiadas y horas interminables de generación de memes. Quizá la IA era más malvada de lo que pensábamos.

Cada vez que saco el tema de la inteligencia artificial, me encuentro con una variedad de reacciones, a menudo negativas. Mucha gente—especialmente en la iglesia—es escéptica respecto a los casos de uso de la IA y el potencial que tiene para deshumanizar aún más nuestras interacciones y las implicaciones de un flujo continuo de conocimiento generado por IA. En enero de 2025, el difunto Papa Francisco publicó un documento en el que exponía las implicaciones éticas de la IA, pidiendo que esta nueva tecnología complemente la inteligencia humana en lugar de reemplazarla, y advirtiendo sobre las implicaciones sociológicas, educativas y de privacidad de las plataformas de inteligencia artificial.

Hay una tensión a la que debemos apoyarnos, porque la IA no va a desaparecer. Hace muchos años, al hablar de redes sociales, un buen amigo y mentor me dijo: «Es un ladrillo: puedes usarlo para construir una casa o tirarlo por una ventana.» En otras palabras, es moralmente neutral. Lo que hagamos con ella importa.

La inteligencia artificial, aunque es material de las películas de ciencia ficción de finales de los 80 y 90, es un «ladrillo» profundamente poderoso que va a impactar radicalmente nuestras vidas. Como líderes de la Iglesia, tenemos la responsabilidad ética de utilizar bien esta nueva tecnología y demostrar a los demás cómo la IA puede complementar, mejorar e incluso elevar nuestro trabajo y ministerio, evitando los peligros significativos y graves que existen.

Ya me he encontrado con varios líderes de iglesia que se están inclinando. Edmund Mitchell, fundador de Zealous Ministries, destaca frecuentemente los usos positivos de la inteligencia artificial y cómo puede mejorar el trabajo de los líderes ministeriales en su TikTok e Instagram. Rafael TestAI es consultor de IA para organizaciones sin ánimo de lucro, ayudando a las organizaciones a comprender la perspectiva moral y espiritual a través de la cual podemos ver a los agentes de IA y las implicaciones de esta tecnología. Más allá de eso, hay numerosos pastores, trabajadores de la iglesia y líderes ministeriales que utilizan la IA para beneficiar su ministerio.

Reconocen algo que hay debajo del discurso y la ciencia ficción: el Ministerio a menudo ha estado limitado por personas, tiempo, recursos e incluso experiencia. Hay numerosos Administrativo tareas que quitan tiempo a las personas. Puede ser difícil ser creativo. Sentimos que tenemos que hacer cien cosas pero solo somos una persona. De repente, la IA nos presenta la oportunidad de igualar el terreno de juego con unas pocas herramientas sencillas.

He visto y experimentado tres formas en las que los líderes ministeriales utilizan esta nueva tecnología, y cada una es increíblemente sencilla de empezar a usar en cualquier contexto y proporciona un retorno inmediato de la inversión:

1. El asistente administrativo digital

Quizá la aplicación más común, pero poderosa. La IA puede convertirse en un asistente administrativo poderoso, ayudando a organizar tareas, mantener un horario e incluso escribir correos en forma fantasma. Esto puede resultar un poco incómodo al principio, por ejemplo: «¡Está mal que la IA escriba una respuesta por correo electrónico!» Pero piensa en cuántas personas, durante décadas, han tenido un asistente administrativo que redacta respuestas o escribe un correo electrónico (o carta) en secreto. Nunca recomendaría enviar un correo generado por IA sin revisarlo y modificarlo, pero es una excelente forma de empezar una respuesta. También conozco a un líder ejecutivo que tiene la IA que escribe correos electrónicos para comprobar el tono y la claridad. Probablemente se ha ahorrado mucho tiempo yendo y viniendo porque un correo electrónico no era claro o tergiversaba su punto. El correo electrónico no es la única aplicación aquí: organizar listas, recopilar información, incluso presentar fuentes para investigación son excelentes usos de un asistente administrativo con IA.

2. Notas de reuniones con IA

Hay un par de equipos (incluido el mío) que utilizan un tomador de notas con IA para las reuniones. Esto cambia radicalmente y va mucho más allá de la simple transcripción de la reunión. Tras la llamada, la IA generará listas de tareas de seguimiento basadas en la información que ha escuchado y luego las enviará por correo electrónico a los participantes. ¿Cuántas veces alguien ha dicho: «Oye, alguien debería hacer esta tarea?» Todos están de acuerdo, pero nadie lo graba. Un tomador de notas con IA no solo captura esas tareas, sino que también puede responder preguntas de los participantes sobre la reunión e incluso durante la reunión. Algunas plataformas lo tienen integrado, pero hay numerosos programas disponibles como complementos. Una nota importante: la IA está grabando estas reuniones, así que asegúrate siempre de informar a tus participantes con antelación sobre la tecnología que estás usando para que se sientan cómodos y entiendan su propósito.

3. Compañero creativo de sparring (no un sustituto creativo)

Una de las mejores formas en que he oído hablar de líderes que usan IA, específicamente ChatGPT, es como un «compañero de combate» intelectual o asistente creativo de lluvia de ideas. Han entrenado el modelo de IA para que les proporcione retroalimentación crítica sobre sus ideas y les ayude a desarrollarlas. Esto tiene aplicaciones increíbles. Un pastor pone su sermón en ChatGPT y luego pide al modelo que lo evalúe desde la perspectiva de un tipo de persona (digamos un «buscador»). Da algunos parámetros: ¿Hay algo que no está claro? ¿Algo resuena bien? ¿Qué me estoy perdiendo? Luego recibe notas y comentarios que puede incorporar. Otro líder dirige iniciativas o ideas ministeriales por parte de la IA para obtener retroalimentación sobre cómo desarrollarlas más. Conozco a un director de desarrollo que recibe comentarios sobre propuestas de subvención con áreas de mejora. Ten en cuenta que estas personas no usan ChatGPT para escribir la homilía, idear la iniciativa o redactar la propuesta de subvención. En cambio, han entrenado el modelo para que dé retroalimentación crítica y así poder mejorar. Es una forma poderosa de usar la IA para elevar tus ideas y ofrecer el mejor producto posible.

En última instancia, la inteligencia artificial plantea una tensión interesante para los líderes. Por un lado, existe una gran tentación de usarla para reemplazar el pensamiento humano, la ingeniosidad e incluso la interacción. Podemos malgastarlo en memes y plagio. Por otro lado, puede ser una herramienta poderosa que maximiza nuestro tiempo específicamente para que podamos centrarnos en la interacción más humana. Los mejores líderes ahora mismo lo están utilizando de esta manera y, si podemos seguir su ejemplo y ejemplo en los casos de uso positivos anteriores (solo tres de los muchos), no solo podemos maximizar nuestra energía y esfuerzo como Iglesia, sino que también podemos liderar el camino en el uso moral de esta tecnología.