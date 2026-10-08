Colaboradores pastorales reflexionan sobre el bien común y la civilización del amor a la luz de Magnifica Humanitas

(ceb.bo).-En un espacio de formación y reflexión, colaboradores pastorales de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), la Fundación Jubileo y la Pastoral Social Cáritas Bolivia participaron este viernes en una jornada dedicada a profundizar en la carta encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV.

La actividad fue organizada por la Secretaría para la Pastoral y tuvo como expositor al presbítero Giovanni Algeri, párroco de la parroquia Apóstol Santiago de Munaypata, quien centró su reflexión en dos aspectos de la encíclica: el bien común y la construcción de una civilización del amor.

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El bien común exige dar un paso más

Durante la primera parte del encuentro, reflexionó sobre la responsabilidad que tienen todas las personas en la construcción del bien común. Señaló que este no puede entenderse como una tarea que corresponde únicamente a determinadas instituciones o autoridades, sino como un compromiso que involucra a todos.

A partir del Evangelio de Lucas, el sacerdote invitó a los participantes a preguntarse qué significa dar “el plus”, es decir, aquello que va más allá de lo habitual.

“El bien común es el plus que tenemos que dar a nuestra vida”, expresó y planteó que el compromiso cristiano no debería limitarse a hacer simplemente lo que todos hacen, sino que está llamado a aportar algo más a la sociedad.

En este sentido, destacó que construir el bien común supone realizar acciones concretas que permitan que la cultura, las relaciones y la vida cotidiana estén cada vez más impregnadas por el amor.

Una civilización construida desde el amor

El segundo eje de la jornada estuvo dedicado a la civilización del amor, una propuesta que, explicó el sacerdote, también está presente en el trabajo de la Pastoral Juvenil Vocacional.

La construcción de esta civilización implica transformar las relaciones humanas desde el modo en que las personas se comunican y se relacionan con los demás. En este punto, el sacerdote llamó la atención sobre el poder de las palabras y la necesidad de “desarmarlas”, tomando conciencia de aquello que se dice y de las consecuencias que puede generar.

Según explicó, una sociedad que busca construir la paz necesita personas capaces de utilizar sus palabras para unir en lugar de dividir, especialmente en contextos donde las diferencias pueden convertirse fácilmente en conflictos.

Otro de los elementos destacados fue el diálogo, presentado como un camino indispensable para afrontar los conflictos y encontrar puntos de encuentro.

“Nosotros podemos construir algo solamente si nos sentamos y hablamos y si dialogamos”, afirmó el padre Algeri, subrayando que esta actitud no solamente es necesaria en la sociedad, sino también en espacios cotidianos como la familia, la comunidad y los ambientes de trabajo.