Jornadas de reflexión abordaron la formación del catequista en la era digital

Formadores, sacerdotes y agentes pastorales de distintas diócesis participaron en Buenos Aires de un espacio dedicado a los desafíos de la catequesis en tiempos de sinodalidad y virtualidad.

(aica.org).-Entre el 18 y el 20 de septiembre se realizaron en la Casa Nazaret, en el barrio porteño de San Cristóbal, las jornadas de reflexión «La formación del catequista en y desde el Misterio de Dios en tiempos de sinodalidad y virtualidad», que reunieron a catequistas, formadores y sacerdotes de distintos puntos del país para profundizar en los desafíos actuales de la transmisión de la fe.

La propuesta fue organizada por el equipo ad hoc, coordinado por Regina Cheli de Quinodos, con el apoyo del Instituto del Profesorado Miguel Raspanti, y convocó a unas 25 personas comprometidas con la formación catequística.

Formar catequistas desde la experiencia del Misterio

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la pregunta acerca de cómo formar catequistas capaces de vivir y transmitir una auténtica experiencia de Dios en una cultura marcada por la rapidez, la inmediatez y los lenguajes digitales.

En ese contexto, los participantes reflexionaron sobre la importancia de la mistagogía, entendida como un camino que introduce progresivamente en el Misterio de Dios y acompaña el crecimiento de la vida de fe.

Por su parte, se destacó que la virtualidad constituye una herramienta valiosa para el anuncio del Evangelio, aunque sin reemplazar la riqueza del encuentro personal y comunitario.

Una mirada interdisciplinaria y sinodal

Las jornadas se desarrollaron desde una perspectiva que integró reflexión teológica, experiencia pastoral y aportes de las ciencias humanas.

El itinerario de trabajo propuso mirar la realidad, escuchar las experiencias, contemplar desde la teología, profundizar desde distintas disciplinas y proyectar nuevos caminos para la catequesis en el contexto actual.

Aportes para pensar la iniciación cristiana

Uno de los principales expositores fue el sacerdote colombiano José Jiménez Rodríguez, doctor en Teología Pastoral y miembro del Consejo Internacional para la Catequesis del Dicasterio para la Evangelización, quien profundizó especialmente en la iniciación a la vida cristiana entendida como un proceso de crecimiento y maduración en la fe.

También participó el psicólogo uruguayo Alejandro De Barbieri, quien aportó herramientas desde la logoterapia y las ciencias humanas.

La propuesta incluyó además un panel integrado por el padre Jorge Aloi y Malvina Baldellou, centrado en la escucha y la lectura de la realidad como punto de partida de la acción catequística.

Testigos del Misterio en nuevos escenarios

Al finalizar el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de formar catequistas capaces de integrar experiencia espiritual y reflexión teológica, presencialidad y virtualidad, interioridad y vida comunitaria.

Las jornadas dejaron planteado el desafío de seguir buscando caminos para anunciar el Evangelio en una cultura marcada por la fragmentación y la aceleración, promoviendo una catequesis que ayude a las personas a vivir una fe profunda, encarnada y sostenida por el encuentro con Jesucristo.