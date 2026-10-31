Comece: El bien común debe guiar la innovación tecnológica

La Asamblea Plenaria de otoño de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea -Comece-, que se llevó a cabo en Bruselas del 12 al 16 de octubre, dio lugar a un comunicado que exhorta a la persona humana a orientar el uso de la Inteligencia Artificial -IA- hacia el bien común y la paz.

(vaticannews.va).-Un comunicado que invita a todos a hacer uso responsable de la Inteligencia Artificial -IA- y a ponerla al servicio del ser humano y del bien común, es el resultado de la Asamblea Plenaria de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea -Comece-, realizada en Bruselas entre el 12 y el 16 de este mes.

En el texto los obispos europeos instan a la sociedad a «guiarse por un compromiso renovado con la dignidad de cada persona, la justicia y la fraternidad», en medio de una era profundamente marcada por la digitalización que, consideraron, plantea «profundas cuestiones antropológicas, éticas, sociales y jurídicas que no pueden abordarse únicamente desde consideraciones tecnológicas o económicas».

La Asamblea fue acogida bajo el tema «Magnifica humanitas: Europa, dignidad humana y bien común» y su comunicado final estuvo denominado «La responsabilidad de Europa en la era de la Inteligencia Artificial: Un llamamiento a la custodia de la persona humana»; en el centro del encuentro estuvo la encíclica del Papa León XIV, que busca proteger la dignidad humana y promover la justicia ante los avances tecnológicos.

Bajo este contexto, el Santo Padre recalca en Magnifica Humanitas que, «para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común, es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas: desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles las decisiones concretas»; de esta reflexión, la Comece se hizo eco al aseverar en su texto que:

«Atentos a las preocupaciones y temores expresados por muchos, nosotros, los obispos que representamos a los episcopados de la UE, reconocemos los esfuerzos ya realizados para regular el uso de la IA y animamos a la Unión Europea a asumir el liderazgo en este ámbito, de acuerdo con sus valores fundacionales y su misión».

Asimismo, reconocieron que todo el continente está llamado a «actuar con urgencia, ambición y responsabilidad para reforzar sus capacidades digitales y dar forma a la investigación, el diseño y el desarrollo de estas tecnologías, promoviendo una visión genuinamente centrada en el ser humano».

Poner en el centro a la persona humana

De acuerdo a León XIV, «en el centro de la visión cristiana del ser humano está la gran afirmación según la cual el hombre y la mujer son creados “a imagen y semejanza” (cf. Gn 1,26-27) del Dios trinitario. Cada persona, hecha constitutivamente para la relación, es pensada y querida por Dios para entrar en una historia de comunión con Él, con los demás y con la creación».

Ante tal premisa, los obispos europeos respondieron que « la Iglesia católica seguirá acompañando a la Unión Europea en un camino que proteja a la persona humana en la era de la inteligencia artificial», al mismo tiempo en que animaron a los Estados a aplicar y promover los principios enlistados a continuación:

«La dignidad humana y la capacidad de acción de las personas deben seguir siendo primordiales.

El bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, el cuidado de la creación y la justicia deben guiar la innovación tecnológica.

La responsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas deben acompañar a la IA.

La IA no debe convertirse en una fuente de discriminación, exclusión o manipulación.

La IA no debe menoscabar ni suplantar la singularidad de la persona humana, y los seres humanos no deben quedar reducidos a datos o mercancías.

Los bienes comunes digitales y tecnológicos requieren una gobernanza responsable. La democracia y el Estado de derecho deben ser protegidos.

La IA debe contribuir a la paz y a la fraternidad humana».