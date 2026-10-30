San Juan presentó una aplicación para encontrar misas y actividades parroquiales

«Iglesias SJ» reúne en un solo lugar los horarios de misa, contactos y eventos de parroquias, capillas y santuarios de toda la arquidiócesis. También puede instalarse gratuitamente en el celular.

(aica.org/).-El arzobispado de San Juan de Cuyo presentó «Iglesias SJ», una nueva herramienta digital que permitirá consultar de manera sencilla los horarios de misa, datos de contacto y actividades de todas las parroquias, capillas y santuarios de la provincia.

Disponible tanto en la web como en dispositivos móviles, la iniciativa busca facilitar el acceso a la vida pastoral de las comunidades y ofrecer respuestas rápidas a quienes necesitan encontrar una celebración litúrgica, participar de una actividad parroquial o contactar a un sacerdote.

Una herramienta al servicio de la evangelización

Desde el arzobispado explicaron que el proyecto nació con un objetivo concreto: que ninguna persona quede sin encontrar una misa, una comunidad o un sacerdote cuando lo necesite.

La plataforma reemplaza al sistema anterior, que obligaba a consultar cada iglesia por separado, y centraliza toda la información en una única interfaz accesible para cualquier usuario.

Qué servicios ofrece

A través de Iglesias SJ es posible buscar iglesias por nombre, barrio, consultar la próxima misa programada, localizar los templos más cercanos y acceder a información detallada de cada comunidad.

La herramienta incluye además direcciones, teléfonos, contactos de WhatsApp, horarios de confesiones, ubicación de capillas y un calendario con fiestas patronales, novenas y otras actividades arquidiocesanas.

También permite identificar rápidamente la parroquia más cercana para solicitar la asistencia de un sacerdote a un enfermo o recurrir al Servicio Sacerdotal de Urgencia cuando sea necesario.

Desarrollada junto a las comunidades

La aplicación fue creada por José Miguel Illanes, integrante de la Oficina de Comunicación y Prensa del arzobispado de San Juan de Cuyo, y se diseñó con la colaboración de las propias parroquias.

Las comunidades pueden informar modificaciones de horarios, cargar eventos y actualizar datos, mientras que la Oficina de Comunicación revisa y valida la información antes de publicarla.

«Queremos que nadie se quede sin encontrar una misa, una comunidad o un sacerdote cuando lo necesita. Iglesias SJ pone en el celular de cada sanjuanino la vida de todas nuestras parroquias», destacó Illanes.

Nuevas funciones en desarrollo

El lanzamiento representa una primera etapa de un proyecto que continuará creciendo durante los próximos meses.

Entre las funcionalidades previstas figuran la posibilidad de solicitar intenciones de misa, encargar celebraciones y acceder a nuevos servicios pastorales directamente desde el teléfono móvil.

Los responsables del proyecto invitaron a los fieles a conocer la plataforma, compartirla y ayudar a otras personas a utilizarla, con el deseo de que esta iniciativa contribuya a acercar a más sanjuaninos a la Eucaristía y a la vida de sus comunidades.