Comissão de Comunicação realiza formação para cinco setores, em outubro

(arquidiocesedecuritiba.org.br/).-A Comissão Arquidiocesana de Comunicação se prepara para realizar mais duas formações nos setores, no mês de outubro. Com isso, a equipe vai totalizar 13 setores já visitados em 2022.

As formações são voltadas a todos os agentes da Pastoral de Comunicação (PASCOM) da Arquidiocese de Curitiba – com ou sem conhecimento na área – e voluntários que desejam implantar a PASCOM nas paróquias. O evento é gratuito, mas os interessados devem fazer a inscrição no link correspondente para que a equipe se organize quanto ao espaço, lanche e disponibilização de material.

“Nesta maratona dos setores, já conhecemos mais de 80 pasconeiros!”, ressalta Rubhia Morais, jornalista e coordenadora de comunicação da Arquidiocese de Curitiba.

A jornalista explica que a cada formação, os membros da comissão responsáveis pela articulação entram em contato com as paróquias e/ou coordenadores da Pastoral da Comunicação (PASCOM) para convidá-los. Caso a paróquia não tenha PASCOM, os assessores sugerem recrutar voluntários para que estes, após a formação e com a autorização do pároco, iniciem o trabalho na comunidade.

Sobre o projeto das formações setoriais, Rubhia explica: “Nossa equipe da Comissão é nova. Começamos a nos encontrar de maneira online durante a pandemia. Por isso, optamos por formações setoriais neste ano: para conhecer melhor a realidade das paróquias, criar vínculos e nos aproximarmos dos pasconeiros. Tem sido muito bom!”

Ao final de cada formação, a equipe aplica um questionário para saber o grau de satisfação com relação ao conteúdo ministrado e também os anseios dos pasconeiros, tanto em âmbito pastoral quanto técnico. Com esse feedback, a equipe já planeja formações diferenciadas para 2023 e espera triplicar o número de participantes nos próximos eventos.

Nas formações, a Irmã Élide fala sobre a atuação da PASCOM na ótica do Diretório de Comunicação. (03.10 | Setores Centro, Mercês e Cabral)

Uma das principais palestrantes é a irmã paulina Élide Fogolari. Gaúcha de Tuparendi, especializou-se nas mediações culturais construídas pelas telenovelas e na linguagem radiofônica. É mestra em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com formação no curso de jornalismo da PUC-PE. Escritora de livros, ela também participou da elaboração do Diretório de Comunicação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o principal documento que rege a PASCOM em território brasileiro.

Formações, em outubro

As formações já marcadas para o mês de outubro contemplarão cinco setores da arquidiocese, nas seguintes datas e locais:

Setores Colombo, Pinhais e Almirante Tamandaré

08.out | 14h às 17h | Inscreva-se AQUI

Salão Paroquial da Igreja Santa Cândida (Rua Teodoro Makiolka, 64 – em frente ao Colégio Santa Cândida)

Setores Campo Largo e Santa Felicidade

15.out | 14h às 17h | Inscreva-se AQUI

Paróquia São Braz (Rua Antônio Scorsin, 1840)

A data e local para a última formação do ano – que contemplará os Setores Rebouças e Boqueirão – será divulgado nos próximos dias no site e redes sociais da Arquidiocese e da @pascomcuritiba. Fique atento(a)!