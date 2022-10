«Hablar con el corazón» tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2023

Francisco pide a los periodistas y comunicadores «hablar con el corazón», tema de la Jornada Mundial de las Comunicaciones 2023

El Papa: En la comunicación los medios deben evitar la «psicosis bélica”

(vaticannews.va).- Hablar con el corazón: Veritatem facientes in caritate (Ef 4,15), es el tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2023, anunciada hoy por la Oficina de Prensa del Vaticano. Francisco nombra nuevos miembros y consultores para el Dicasterio de la Comunicación

Alessandro De Carolis – Ciudad del Vaticano

No sólo misiles y cañones. También las palabras, sobre todo, las que se dirigen al público para informarle, deben despojarse de una cierta «psicosis bélica», tan frecuente hoy en día incluso entre los broadcaster y los profesionales del sector. Año tras año, el Papa sigue proponiendo una visión sobre cómo hacer comunicación, añadiendo cada vez una punto de reflexión. Después de la invitación de 2022 a «escuchar con el oído del corazón», el tema de la Jornada de las Comunicaciones Sociales 2023 propone «hablar con el corazón” – se lee en el comunicado difundido por la Oficina de Prensa del Vaticano- que significa “dar razón de la esperanza que hay en nosotros” y hacerlo con afabilidad, utilizando el don de la comunicación como un puente y no como un muro.

Decir la verdad con misericordia

En esta invitación se puede captar un eco del estilo comunicativo del Sínodo, que celebrará su fase de conclusión a finales de 2023. Pero, sobre todo, está el deseo de Francisco de contar con un sistema mediático que sepa ir a contracorriente, especialmente, dice la nota, en un tiempo caracterizado -también en la vida eclesial- por polarizaciones y debates exasperados que exacerban los ánimos

Comunicación para el desarme integral

Del mismo modo que el anuncio del Evangelio, que también – afirma la nota – contiene verdades que a veces son incómodas de afirmar no puede, de hecho, hacerse sin misericordia o sin una «sincera participación en las alegrías y los sufrimientos de las personas de nuestro tiempo». Más aún – se lee – “en el dramático contexto del conflicto global que estamos viviendo, es más necesario que nunca que se afirme una comunicación no hostil”. “Una comunicación abierta al diálogo con el otro -añade la nota -, que favorezca un ‘desarme integral’, que trabaje para desmontar la ‘psicosis bélica’ que se anida en nuestros corazones, como ya reconocía San Juan XXIII hace 60 años en la Pacem in Terris.

“Es un esfuerzo concluye el comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano- que se nos pide a todos, pero en especial a los operadores de la comunicación, llamados a ejercer su profesión como una misión para construir un futuro más justo, más fraterno, más humano”.

Tema de la Jornada Mundial de las comunicaciones sociales 2023. Escuche y comparta

Nombramiento de nuevos miembros y consultores

En la Jornada en la que la Iglesia celebra a los Arcángeles y en la que se recuerda al Arcángel Gabriel, patrono de las comunicaciones, el Papa procedió al nombramiento de dos nuevos miembros y 10 nuevos consultores del Dicasterio para las Comunicaciones.

Los miembros son monseñor Ivan Maffeis, (Pinzolo, 18 de noviembre de 1963), arzobispo de Perugia-Città della Pieve desde el pasado 16 de julio, ex portavoz de la Conferencia Episcopal Italiana; y monseñor Valdir Jose De Castro, obispo de Campo Limpo (Brasil) desde el pasado 14 de septiembre, quien fuera superior general de la Sociedad de São Paulo.

Los nuevos consultores del Dicasterio son el padre George Plattoham, secretario de la Oficina de Comunicación Social de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia (FABC); Oscar Elizade Prada, coordinador del Departamento de Comunicación del CELAM; Helen Osman, presidenta de SIGNIS; el Padre Fabio Pasqualetti, decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Pontificia Salesiana; la Hermana Veronica Donatello, responsable del Servicio Nacional de Pastoral de Personas con Discapacidad de la Conferencia Episcopal Italiana; la Hermana Adelaide Felicitas Ndilu, Secretaria Ejecutiva Nacional de la Comisión de Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Kenia y Directora de Radio Waumini; el padre Andrew Kaufa, Coordinador de la Oficina de Comunicaciones de la Conferencia Episcopal Regional de AMECEA; Tomas Insua, Director Ejecutivo del movimiento Laudato Si; el Profesor Antonio Cisternino, Presidente del Sistema de Información Ateneo de la Universidad de Pisa (CIO); y John E. Corcoran, fundador de Trinity Life Sciences.